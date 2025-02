Die „Friends“-Schauspielerin Jennifer Aniston hat sich Berichten zufolge von Hollywood distanziert und ist untergetaucht, nachdem sich hartnäckig Gerüchte hielten, sie habe eine Affäre mit Barack Obama.

Nach den Waldbränden in Los Angeles hat sich Aniston weit weg von Hollywood versteckt und sucht aufgrund der gestiegenen Medienaufmerksamkeit nach einem „Neuanfang“.

Quellen haben RadarOnline angeblich erzählt , dass die 56-jährige Schauspielerin nach Santa Barbara flieht .

Anistons Bauernhaus im toskanischen Stil, das sie 2022 für 24 Millionen Dollar von Oprah Winfrey kaufte, liegt an der kalifornischen Zentralküste in Montecito.

Die wohlhabende Stadt liegt im Santa Barbara County.

Santa Barbara, auch als amerikanische Riviera bekannt, ist für seine wohlhabenden Einwohner, seine wunderschöne Architektur und die angenehme Entfernung zu Hollywood berühmt.

Als Heimat von Prinz Harry und Meghan Markle ist die Stadt nicht ohne Drama.

Insidern zufolge genießt Aniston ihre neue Umgebung, während Gerüchte über eine Romanze mit dem ehemaligen Präsidenten Obama aufkommen. (Michelle Obama lässt sich von Barack scheiden, weil die „Geschichte der Pädophilie“ bald ans Licht kommen wird)

„Jen wollte, dass ihre Leute entweder nicht antworten oder ‚kein Kommentar‘ abgeben, aber sie dachte, das würde Öl ins Feuer gießen“, sagten Quellen laut RadarOnline.

Die Gerüchte über eine Affäre zwischen Aniston und dem Ex-Präsidenten kommen zu einem Zeitpunkt auf, da er angeblich mit Problemen in seiner Ehe mit Michelle Obama konfrontiert ist.

Aniston wies die Spekulationen zuvor humorvoll zurück, als Jimmy Kimmel sie letztes Jahr danach fragte .

„Man bekommt von seinem PR-Agenten viele Anrufe und denkt sich nur: ‚Oh nein, was soll es denn werden?‘ Oder man bekommt eine E-Mail, in der steht, dass sich irgendein kitschiges Boulevardblatt eine Story ausdenkt – und dann ist es so weit “, sagte Aniston zu Kimmel.

„Ich war nicht böse darüber“, fuhr sie fort, fügte aber hinzu: „Das ist absolut unwahr.“

Megyn Kelly äußerte sich kürzlich zu den zunehmenden Gerüchten, die Ehe zwischen Barack und Michelle Obama sei zerbrochen.

Während ihrer Show ging Kelly ausführlich auf die Gerüchte ein und zitierte verschiedene Quellen und Behauptungen, die in den letzten Wochen an Bedeutung gewonnen hatten.

Berichten zufolge kursierten derartige Spekulationen in Washington D.C. sowie in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen in New York und Los Angeles.