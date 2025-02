Die US-Regierung war ein Bindeglied im Kinderhandel: „Wir müssen die mehr als 300.000 vermissten Kinder retten“

Die offenen Grenzen unter Biden hätten zu einem gewaltigen Zustrom von mindestens zwölf Millionen illegalen Einwanderern und einem deutlichen Anstieg des Kinderhandels geführt, sagt Thomas Homan.

Diese Kinder landen in der Sexindustrie und werden zur Zwangsarbeit gezwungen. Mehr als 300.000 Kinder werden vermisst. Homan wurde von Donald Trump gebeten, die Dinge in Ordnung zu bringen. Von Ella Ster

Präsident Trump hat Thomas Douglas Homan zum „Grenzzaren“ seines neuen Kabinetts ernannt. Homan ist ein ehemaliger amerikanischer Polizist und Einwanderungsbeamter und war in Trumps vorheriger Regierung kurzzeitig amtierender Direktor der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE).

Diese bundesstaatliche Strafverfolgungsbehörde untersteht dem Heimatschutzministerium der Vereinigten Staaten und ist für die Grenzsicherung verantwortlich, beispielsweise für die Verhinderung von Terrorismus, illegaler Einwanderung, Drogen-, Waffen- und Menschenhandel sowie für die Aufdeckung krimineller illegaler Ausländer.

Die „offenen Grenzen“ sind den Republikanern ein Dorn im Auge, die in Trumps erster Amtszeit die Grenzmauer errichteten, um illegale Einwanderer zu verhindern.

Im folgenden Interview mit Tucker Carlson erklärt Homan, dass Amerika unter Trump „die am besten bewachte Grenze“ hatte, die aktuelle Situation jedoch nun „die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit“ darstelle.

Zwölf Millionen illegale Einwanderer haben in den letzten Jahren die amerikanische Grenze ohne die erforderlichen Papiere überquert. Hierzu zählen auch Drogen- und Menschenhändler.

Homan sieht in den Drogenkartellen gut organisierte Terrororganisationen, die in Dutzenden Ländern operieren. Der Anstieg illegaler Einwanderer unter Biden „ist beabsichtigt“, sagt Homan, oder absichtlich herbeigeführt.

Die neue Grenzpolitik hat drei Säulen:

„Das Verteidigungsministerium wird Teil dieser Operation sein“, fügte Homan hinzu.

Die illegalen Einwanderer kommen aus allen möglichen Ländern. Die Mehrheit der Einwanderer kommt aus Mexiko, gefolgt von El Salvador, Guatemala und Honduras.

Es gibt aber auch auffallend viele Einwanderer aus anderen Kontinenten. „Was mich beunruhigt, sind die Länder, in denen uns vorher nie viel aufgefallen ist. 46.000 Chinesen. Das macht mir große Angst, denn viele von ihnen sind Männer im „wehrfähigen Alter“. 27.000 Russen. Menschen aus der Türkei, Syrien, Iran, Irak (…) aus den „Ländern mit besonderer Aufmerksamkeit“.

In Zahlen, die wir noch nie zuvor gesehen haben“, sagt Homan, der sich Sorgen über ihre mögliche kriminelle Vorgeschichte macht. „Die meisten Terroristen sind in keiner Datenbank enthalten.“

Homan möchte Klarheit über die Vergangenheit und die Absichten dieser Männer. Sondern auch um die mehr als 300.000 Kinder, die in den USA vermisst werden. „Eine halbe Million Kinder werden in dieses Land geschmuggelt“, sagt Homan.

Dieser Handel läuft über das Department of Health & Human Services (HHS), das Sponsoren für die Kinder sucht. Die Sponsoren, denen das Sorgerecht übertragen wird, werden nicht einmal überprüft. Pädophile oder Unternehmen auf der Suche nach billigen Arbeitskräften haben somit freie Hand.

Homan verweist auf die Anhörung vor dem Kongress im Jahr 2023, bei der Whistleblower zu diesem Kinderhandel aussagten. Eine der Zeuginnen war die ehemalige HHS-Mitarbeiterin Tara Rodas, die erklärte, dass „die US-Regierung zum Mittelsmann in einer riesigen, milliardenschweren Kinderhandelsoperation geworden ist, die von böswilligen Personen durchgeführt wird, die aus dem Leben von Kindern Profit schlagen wollen.“

Homan selbst hat auch mit mehreren Zeugen und Opfern gesprochen: „Einer dieser Zeugen sagte, dass elf junge Mädchen einem einzigen Mann, einem Sponsor, übergeben wurden.“

Sponsoren stellen sich oft fälschlicherweise als Familie dar. Unter Biden wurden DNA-Tests gestoppt, um die Sache zu beschleunigen und die Kinder so schnell wie möglich dem neuen Vormund zu übergeben.

Homan will mithilfe von DNA-Tests feststellen, ob Sponsoren tatsächlich verwandt sind. Er möchte auch den Hintergrund von Sponsoren und ihren Familien überprüfen, beispielsweise ob sie vorbestraft sind. „Um sicherzustellen, dass in diesem Haushalt kein Pädophiler lebt oder jemand wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurde.“

„Betrug im großen Stil“

Homan führt ein weiteres Beispiel an, um zu zeigen, wie Menschenhändler das derzeitige System missbrauchen. Die Agentur Child Protection Compact Partnership ( CPCP ) überwacht den Kinderhandel mit dem Ziel, Menschenhandel zu bekämpfen und Kinderhändler wirksam zu verfolgen und zu verurteilen. Ein CPCP-Zeuge sagte zu Homan: „Ein verstorbener Mann hat mehr als 1.600 Menschen gesponsert.“

„Wie viele kranke Pädophile sind bereit, Menschen aus Mittelamerika zu sponsern? Ein großer Teil dieser Sponsoren sind kranke Menschen und Täter.“ Thomas Homann

Jetzt können Menschen in Amerika „Familie“ aus dem Ausland, oft aus Mittel- und Südamerika, mitbringen, indem sie sie sponsern. Dabei gehe es um „groß angelegten Betrug und Menschenhandel“, sagt Homan.

„Wie viele kranke Pädophile sind bereit, Menschen aus Mittelamerika zu sponsern? Ein großer Teil dieser Sponsoren sind kranke Menschen und Täter. (…) Menschenhandel zum Zwecke der Prostitution und Zwangsarbeit ist ein großes Problem.“

Kindersexsklaven

Tucker Carlson fügt hinzu, dass „Kinderprostitution“ weit verbreitet sei. „Wenn Sie auf eine Baustelle gehen, wenn dort ein Rechenzentrum oder ein Einkaufszentrum gebaut wird … Ich weiß es, weil ich jemanden aus der Geschäftswelt kenne, der mir das gerade erzählt hat … Überall in den Vereinigten Staaten wird es ‚Kind‘ geben.“

„Es gibt dort Prostituierte aus Lateinamerika, die von den Kartellen für die Leute in der Werkstatt eingeschleppt wurden …“ Das sei offenbar allgemein bekannt, schließt Carlson. „Allerdings unternimmt niemand etwas dagegen“, seufzt er.

Homan antwortet: „Warte einfach bis zum 20. Januar.“ An diesem Tag wird Präsident Trump für seine zweite Amtszeit vereidigt.“

„Wenn Sie auf eine Baustelle gehen … gibt es Kinderprostituierte aus Lateinamerika, die von den Kartellen für die Jungen auf der Arbeitsetage angeworben wurden …“ Tucker Carlson

„Wir müssen diese Frauen und Kinder retten“

Homan will alles in Angriff nehmen. „Von diesen über 300.000 vermissten Kindern, das garantiere ich Ihnen, wenn ich heute hier sitze, werden wir viele in Zwangsarbeit und im Sexhandel finden, das ist das Traurige …

Wir müssen diese Frauen und Kinder retten.“ Die rechtlichen Konsequenzen werden kommen, aber wir müssen zuerst diese mehr als 300.000 Kinder retten. Viele leben in der täglichen Hölle. Der Präsident hat dies zu einer von drei Prioritäten gemacht. Es muss etwas dagegen getan werden.“

Homan ist entschlossen. „Wir müssen diese Kinder retten (…) Ich habe mit kleinen Mädchen im Alter von neun Jahren gesprochen, die mehrfach von Mitgliedern einer Kartellbande vergewaltigt wurden.

Nicht einmal, sondern viele Male. Ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Dieser Ausdruck in ihren Augen, da war kein Leben mehr darin, dieses Mädchen hat lebenslange Narben. Und das passiert jeden Tag.“