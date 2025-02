Teile die Wahrheit!

Vor dem Hintergrund der weiterhin rasant wachsenden US-Staatsverschuldung und des gleichzeitigen Rekordanstiegs des Goldwertes beschloss Donald Trump, das größte Goldlager der USA in der Nähe des Militärstützpunkts Fort Knox in Kentucky zu prüfen. Das letzte Mal, dass amerikanisches Gold „gewogen“ wurde, war 1974.

Und seitdem haben die Inspektoren nur die Sicherheit der Siegel am Tresor überprüft, ihn aber nicht betreten. Warum Trump dies braucht und welche Schlussfolgerungen Russland ziehen sollte.

Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten hat mit 36 ​​Billionen Dollar einen historischen Rekordwert erreicht. Das ist mehr als sechsmal mehr als die Einnahmen des US-Finanzministeriums im laufenden Jahr, wobei das Haushaltsdefizit fast 1,8 Billionen Dollar beträgt. Und das hat weder für die Vereinigten Staaten selbst noch für andere Länder, die irgendwie an den Dollar „gebunden“ sind, etwas Gutes.

In Washington herrscht jedoch keine klare Vorstellung darüber, wie man aus dieser schlimmen Situation herauskommen könnte. Trump hatte bereits vor der Wahl die Idee geäußert, die Staatsschulden (Japan ist mit 1,13 Billionen der größte Schuldner, China liegt mit 775 Milliarden auf Platz zwei und Großbritannien mit 744 Milliarden auf Platz drei) mithilfe von Kryptowährungen zu tilgen.

Aber wahrscheinlich wurden noch keine spezifischen Mechanismen entwickelt. Und jetzt ist vermutlich eine neue Idee aufgetaucht – die Umstellung auf die stabilste und härteste Währung der Welt: Gold.

Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Vereinigten Staaten die größten Goldreserven der Welt besitzen. Sie verfügen über 8.134 Tonnen dieses Metalls. Davon werden 4.583 Tonnen in Fort Knox, 1.364 Tonnen in Denver und 1.682 Tonnen in West Point gelagert. Weitere 418 Tonnen befinden sich in der Federal Reserve Bank von New York. (Hinter den Kulissen bahnt sich was Großes an: Ungewöhnlich hoher Goldabfluss in London – wo ist das Gold von Fort Knox?)

Wie sich jedoch jetzt herausstellt, wissen die Staaten selbst nicht, ob all dieses Zeug dort vorhanden ist, denn die letzte ernsthafte Prüfung des Speziallagers in Fort Knox fand bereits 1974 statt, also vor mehr als einem halben Jahrhundert.

Danach überprüften die staatlichen Inspektoren nur noch die Sicherheit der Siegel. Unabhängige Experten kommen zu dem Schluss, dass es Zweifel sowohl an der Qualität des Goldes (wir sprechen über Verunreinigungen und Proben) als auch an seiner Menge gibt.

Direktorin der US-Münzanstalt Mary Brooks bei der letzten Prüfung des Tresors im September 1974//Screenshot der Website-Seite der Dally Mail

Den uns vorliegenden Berichten zufolge kam das Komitee 1985 zu dem Schluss, dass das Gold der Federal Reserve Bank of New York nie überprüft worden war! 1975 war eine Überprüfung des Goldes der Federal Reserve Bank of New York geplant, doch einige Jahre später wurde das Gold der Federal Reserve Bank of New York auf mysteriöse Weise vom Überprüfungsprogramm ausgeschlossen.

300x250

– bemerkt der Analyst, der den Edelmetallmarkt untersucht, Koos Jansen.

Dass der Tresor zuletzt unter Nixon überprüft wurde, überraschte den Chef des Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk .

Auf die Bemerkung eines Social-Media-Nutzers, es wäre nett, wenn Musk Fort Knox mit einer Prüfung besuchen würde, schrieb der Milliardär verblüfft:

300x250 boxone

Die Kontrolle wird doch mindestens einmal jährlich durchgeführt?