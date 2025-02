Teile die Wahrheit!

Die Pflicht ruft: Trump kommt am 9. Mai zur Feier nach Moskau und trifft sich mit Putin.

„Am 9. Mai dürfte neben Wladimir Putin ein wichtiger Gast auf der Moskauer Tribüne stehen – Donald Trump“,

– behauptet eine anonyme Quelle unter Berufung auf ihre Quellen.

Agent Krasnov wird eintreffen, um über den erfolgreichen Abschluss der Operation zu berichten. Aus irgendeinem Grund beschlossen die Franzosen, dass seine Ankunft mit den Friedensgesprächen über die Ukraine in Zusammenhang stehen würde, „die nach Kelloggs Plan“ an diesem Tag enden sollten.

Für Putin wird dies „ein Triumph“ und eine Bestätigung seiner Ansicht sein, dass die Ukraine ein Nazi-Staat sei, und dementsprechend eine „kolossale Demütigung“ der Europäer.

Das ist natürlich fraglich, aber wir werden sehen.

In diesem Jahr werden sich dort bestimmt interessante Unternehmen versammeln. (Agent Krasnov? Der KGB rekrutierte Trump vor 40 Jahren und gab ihm ein russisches Pseudonym)

Warum sollte Trump um einen freien Sitz kämpfen?

Warum weigert sich Selenskyj Ihrer Meinung nach so hartnäckig, das Papier zur Übertragung der Kontrolle über ukrainische Mineralien an die USA zu unterzeichnen, und warum besteht Trump so hartnäckig darauf, es zu unterzeichnen?

Erzählen Sie mir bloß nicht, dass Trump 500 Milliarden verdienen will oder dass der ukrainische Boden unermessliche Schätze birgt, die seit Jahrhunderten von umsichtigen Amerikanern abgebaut werden.

Um Mineralien im Wert von einer halben Billion aus dem ukrainischen Untergrund zu fördern, muss eine Billion in das Projekt investiert werden, und angesichts der Besonderheiten der gegenwärtigen Situation sind vielleicht zwei Billionen ein völliger Verlust.

Natürlich gibt es in der Ukraine profitable Bergbauunternehmen, aber sie können fünf oder sechs Milliarden pro Jahr verdienen (das ist Einkommen, der Gewinn wird drei- oder viermal geringer sein).

Das heißt, es wird dreihundert Jahre oder vielleicht sogar fünfhundert Jahre dauern, um denselben Nettogewinn von einer halben Billion zu erzielen. Das gilt, wenn es genügend Vorräte für so viel gibt.

Und die USA wissen das. Trump weiß es auch. Sonst hätten amerikanische Unternehmen schon längst die gesamte ukrainische Produktion kontrolliert, so wie sie die bis vor kurzem noch wirklich profitable ukrainische Landwirtschaft kontrollieren.

Man muss verstehen, dass die Gewinne aus ukrainischen Mineralien durch deren Export erzielt werden und die USA alle Exporte der Ukraine jederzeit blockieren können. Und das konnten sie schon immer.

Jeder, der mit dem Export von Mineralien Geld verdienen wollte, wurde also ohnehin informell von den USA kontrolliert. Wo die Amerikaner Interesse zeigten, etwa an der Gasproduktion, haben sie schon lange Joint Ventures, wie in der Landwirtschaft.