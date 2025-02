Dr. Robert Malone: Trump-Administration führt hochrangige Gespräche über mRNA-Impfstoff gegen die Vogelgrippe

Angesichts der Tatsache, dass die Biden-Regierung kürzlich Moderna 590 Millionen Dollar für die Entwicklung eines Vogelgrippe-Impfstoffs zugesprochen hat, würde ein ähnlicher Vorstoß unter Donald Trump diese Politik lediglich fortsetzen.

Malone: Trump-Administration plant Vogelgrippe-mRNA-Impfstoffe

Dr. Robert Malone, Virologe und ehemaliger Pionier der mRNA-Technologie, der mittlerweile zu einem ihrer schärfsten Kritiker zählt, gab auf X (ehemals Twitter) bekannt, dass die Trump-Administration derzeit auf höchster Ebene Gespräche über die Einführung von mRNA-Vogelgrippe-Impfstoffen führt.

„Mir wurde soeben von einer zuverlässigen Quelle mitgeteilt, dass auf höchster Ebene der Trump-Administration ernsthafte Gespräche über die Einführung von mRNA-Impfstoffen gegen die Vogelgrippe geführt werden.“ – Dr. Robert Malone auf X, Donnerstagabend

Malone äußerte zudem Bedenken bezüglich Dr. Gerald Parker, DVM, der kürzlich zum Pandemiebeauftragten des Weißen Hauses ernannt wurde. Parker gilt als „großer Fan“ von Dr. Peter Hotez, einem radikalen Impfbefürworter, der behauptet hat, dass Anti-Impf-Aktivismus eine „weltweit tödliche Kraft“ sei. (Es ist ein Massaker ohne Ende: Brustkrebsdiagnosen haben bei Covid-geimpften um über 1000 % zugenommen!)

Parker arbeitete bereits mehrfach mit Hotez zusammen, unter anderem in Podcasts und wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Hotez verfasste auch das Vorwort zu Parkers 2024 erschienenem Buch:

„Consequences of COVID-19: A One Health Approach to the Responses, Challenges, and Lessons Learned“

„One Health“ – Die Agenda zur globalen Kontrolle?

Der Begriff „One Health“, geprägt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), besagt, dass Mensch, Tier und Umwelt gesundheitlich miteinander verbunden sind. Daraus leitet sich die Forderung nach ganzheitlichen Lösungen für globale Gesundheitsfragen ab.

Dr. Joseph Mercola warnte, dass die WHO und Regierungen unter dieser Agenda die Kontrolle über zahlreiche Lebensbereiche erhalten könnten – von Nahrung und Landwirtschaft über Viehzucht bis zu Bevölkerungsbewegungen.

Dr. Meryl Nass erklärte weiter:

„Die WHO-Generaldirektoren könnten unter ‚One Health‘ praktisch alles kontrollieren. Sie könnten Grenzen schließen oder sogar den Kontakt mit Tieren sowie den Verzehr von Fleisch verbieten, indem sie behaupten, dass Krankheiten durch Tiere übertragen werden.“

Moderna erhält Hunderte Millionen für Vogelgrippe-Impfstoff

Der Pharmakonzern Moderna hat bereits Hunderte Millionen Dollar von der US-Regierung erhalten, darunter 590 Millionen Dollar im letzten Monat.

Doch mRNA-Injektionen haben eine miserable Erfolgsbilanz, sowohl vor als auch nach ihrer Markteinführung. Vor COVID-19 wurde keine einzige mRNA-Behandlung für den Markt zugelassen, obwohl Moderna bereits seit 2013 an der Technologie arbeitet.