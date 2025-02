Teile die Wahrheit!

Vor einigen Wochen hat US-Präsident Trump den BRICS mit hohen Strafzöllen gedroht, falls sie eine alternative zum „mächtigen Dollar“ schaffen wollen. Diese Drohung dürfte, erst recht, wenn sie umgesetzt wird, das Ende des Dollars als Weltreservewährung noch beschleunigen. Von Thomas Röper

Anfang Dezember hat Donald Trump den BRICS auf seinem sozialen Netzwerk gedroht. Er schrieb:

„Die Idee, dass die BRICS-Staaten versuchen, sich vom Dollar abzuwenden, während wir zusehen, ist VORBEI. Wir verlangen von diesen Ländern die Verpflichtung, weder eine neue BRICS-Währung zu schaffen noch eine andere Währung zu unterstützen, um den mächtigen US-Dollar zu ersetzen, oder sie werden mit Zöllen von 100 % konfrontiert und sollten erwarten, sich von Verkäufen in der wunderbaren US-Wirtschaft zu verabschieden. Sie können sich einen anderen „Trottel“ suchen! Es gibt keine Chance, dass die BRICS den US-Dollar im internationalen Handel ersetzen werden und jedes Land, das das versucht, sollte sich von Amerika verabschieden.“

Ich habe damals in einem Artikel anhand des Außenhandels der wichtigsten BRICS-Länder analysiert, ob Trumps Drohung ihnen allzu große Sorgen bereiten würde, und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass alle BRICS-Länder, wahrscheinlich mit Ausnahme Indiens, sich keine allzu großen Sorgen um Trumps Drohung gemacht haben dürften.

Nun hat ein russischer Experte in der russischen Nachrichtenagentur TASS zu dem Thema eine Analyse veröffentlicht, die ich übersetzt habe, weil ich sie sehr zutreffend finde.

Beginn der Übersetzung:

Endstation „Entdollarisierung“: Wie Trump sich bei der „Unwiderstehlichkeit“ der US-Währung verrechnet hat

Michail Belajew über die Unausweichlichkeit des Abschieds vom Dollar als wichtigste Reservewährung

Unter den zahlreichen Wahlkampfversprechen von Donald Trump war das vielleicht grundlegendste seine Absicht, Amerika zu reindustrialisieren und seine Größe wiederherzustellen. Nun, das ist ein verständliches und sogar lobenswertes Ziel für den Präsidenten des Landes. Aber jedes Ziel setzt die Mittel voraus, um es zu erreichen.

Trump zögert nicht, seine Bereitschaft zu erklären, die Standardtechnik amerikanischer Politiker anzuwenden, gnadenlosen Druck auf die Nachbarn auf dem Planeten, mit der Gewissheit, dass der Erfolg durch gewaltsame Methoden erreicht wird, die darauf abzielen, den Gegner zur Unterwerfung zu zwingen. Zu den spezifischen Druckinstrumenten gehören Importzölle – die den Außenhandel der Widerspenstigen untergraben sollen – und der Dollar, der die modernen internationalen Währungsbeziehungen beherrscht.

Die Liebe nicht vernachlässigen

„Wir werden von diesen, wie es scheint, feindseligen Ländern verlangen, dass sie sich verpflichten, keine neue BRICS-Währung zu schaffen oder irgendeine andere Währung zu unterstützen, die den mächtigen US-Dollar ersetzt, oder sie werden mit 100 Prozent Zöllen belegt und müssen sich davon verabschieden, in die wunderbare US-Wirtschaft verkaufen zu können. Der Idee, dass die BRICS-Länder versuchen, sich vom Dollar zu lösen, während wir daneben stehen und zusehen, ist vorbei“, schrieb Trump auf Truth Social.

Sieht man einmal von dem direktiven, rüpelhaften Stil ab, so zeigt die Passage das mangelnde Verständnis des US-Präsidenten für den wirtschaftlichen Inhalt der nationalen Währung und die globale Währungsarchitektur. So ist der Dollar in keiner Weise mächtig, er ist nur aufgrund bestimmter historischer Umstände das gängigste Zahlungsmittel. Die amerikanische Wirtschaft ist sicherlich beeindruckend, aber die Welt hat ebenso beeindruckende Wirtschaftsräume entwickelt, die entweder durch ein einziges Land oder einen Zusammenschluss von Ländern repräsentiert werden.

Letztlich mögen Ideen, die den USA nicht gefallen, vorbei sein, aber nur in der Vorstellung der USA selbst, die die Welt aus einer bestimmten, längst überholten Perspektive sehen. Daher können sie von „feindseligen Ländern“ keine Verpflichtungen verlangen, aus dem einfachen Grund, dass nicht jeder bereit ist, den Forderungen des „Weltherrschers“ zu gehorchen.

Um zu verstehen, worin Trumps grundlegender Fehler besteht, muss man begreifen, dass eine nationale Währung nicht von sich aus als Substanz existiert, die beliebig kontrolliert werden kann. Eine nationale Währung basiert auf der Wirtschaft des Landes, hängt von ihr ab, und alle ihre Eigenschaften ergeben sich aus dem Zustand der Wirtschaft und der Position des Landes in der globalen politischen und wirtschaftlichen Landschaft.

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, sich in Erinnerung zu rufen, wie und warum der US-Dollar zur wichtigsten Währung wurde.

Der Zweite Weltkrieg und die „Weltreservewährung“

Die Geschichte des Dollars als Weltwährung begann im Juli 1944. In der amerikanischen Stadt Bretton Woods kamen Vertreter von 44 Ländern der Anti-Hitler-Koalition zu einer Konferenz zusammen, um über die Finanzstruktur der Nachkriegswelt zu beraten. Die Hauptakteure waren natürlich die USA und Großbritannien.

Ein Vertreter der UdSSR flog als Beobachter nach Übersee. Moskau lehnte die Konvertierbarkeit des Rubels ab, weil es vernünftigerweise davon ausging, dass der Westen auf diese Weise in das Funktionieren der durch den Krieg geschwächten sowjetischen Wirtschaft eingreifen könnte.