Entschlüsselung der Zeitlinie des Kali Yuga-Zyklus: Die archäologischen und historischen Beweise

Gemäß der Lehre vom Yuga-Zyklus sind die Übergangsperioden zwischen den Yugas immer mit einem weltweiten Zusammenbruch von Zivilisationen und schweren Umweltkatastrophen ( Pralaya ) verbunden, die praktisch jede Spur menschlicher Zivilisation auslöschen. Die neue Zivilisation, die im neuen Yuga entsteht, wird von einigen wenigen Überlebenden der Katastrophe geleitet, die das technische und spirituelle Wissen der vorherigen Epoche mit sich tragen.

Viele antike Quellen berichten uns von der rätselhaften Gruppe der „Sieben Weisen“ („Saptarshi“), die angeblich zu Beginn jedes Yuga erscheinen und die Künste der Zivilisation verkünden. Wir finden sie in Legenden und heiligen Texten auf der ganzen Welt – in Mesopotamien, Indien, Polynesien, Südamerika und Nordamerika.

Sie besaßen unendliche Weisheit und Macht, konnten über Land und Wasser reisen und nahmen nach Belieben verschiedene Formen an. Der Saptarshi-Kalender des alten Indien scheint auf ihrem periodischen Erscheinen zu Beginn jedes Yuga zu basieren.

Wie wir sehen werden, korrelieren die Übergangsperioden zwischen den Yugas sehr stark mit den schweren kataklysmischen Ereignissen, die unseren Planeten regelmäßig heimsuchen, wie aus archäologischen Aufzeichnungen hervorgeht. Darüber hinaus korrelieren die Übergangsperioden mit einer Reihe wichtiger Daten, die in verschiedenen alten Kalendern und Schriften festgehalten sind. (Das Ende des Kali Yuga im Jahr 2025: Entschlüsselung der Zeitlinie des Yuga-Zyklus)

Das Ende der letzten Eiszeit

Die erste Übergangsperiode im 12.000 Jahre dauernden absteigenden Yuga-Zyklus ist die 300-jährige Periode am Ende des Goldenen Zeitalters von 9976 v. Chr. bis 9676 v. Chr. Dies ist die Zeit, als die letzte Eiszeit genau 9703 v. Chr. plötzlich zu Ende ging. Ziemlich dramatisch kehrte das Klima innerhalb eines einzigen Jahres von den eiszeitlichen Bedingungen der Eiszeit zu der warmen, feuchten Holozän-Periode zurück, in der wir heute leben.

Viele antike Legenden beziehen sich auf diese Zeit. Im Timaios erzählt uns Platon, dass das Inselkönigreich Atlantis des Goldenen Zeitalters aufgrund heftiger Erdbeben und Überflutungen an einem „einzigen Tag und einer einzigen Nacht des Unglücks“ im Jahr 9600 v. Chr. im Meer versank. Die Zoroastrier glauben, dass die heutige Welt 9000 Jahre vor der Zeit Zoroasters von Ahura Mazda erschaffen wurde, der zwischen dem 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. lebte.

Dies deutet darauf hin, dass die Welt, den Persern zufolge, irgendwann zwischen 9700 und 9600 v. Chr. von Ahura Mazda neu erschaffen wurde.

Die Flutlegenden vieler antiker Kulturen berichten von einer globalen Sintflut, die sich nach dem Ende des Goldenen Zeitalters ereignete. Diese Berichte sprechen von enormen Wasserwänden, die das ganze Land bis zu den höchsten Berggipfeln unter Wasser setzten, begleitet von heftigen Regenfällen, Feuerbällen vom Himmel, großer Kälte und langen Perioden der Dunkelheit.

Der indischen Überlieferung zufolge ereignete sich diese Flut am Ende des Satya Yuga (Goldenes Zeitalter). Der Überlebende dieser großen Flut war Manu, der Stammvater der Menschheit, der an der Spitze der Genealogie der indischen Könige steht.

In den letzten Jahren hat ein internationales Wissenschaftlerteam überzeugende Beweise dafür gefunden, dass die Erde vor fast 12.900 Jahren von mehreren Fragmenten eines riesigen Kometen bombardiert wurde, was den Beginn einer schnellen und intensiven Abkühlungsperiode namens Jüngere Dryaszeit auslöste, die fast 1200 Jahre bis ca. 9700 v. Chr. andauerte.

Die Kraft des Kometeneinschlags, kombiniert mit der darauf folgenden heftigen Kältewelle, führte zum Aussterben einer großen Anzahl nordamerikanischer Megafauna, darunter Wollmammuts und Riesenfaultiere, und beendete eine prähistorische Zivilisation namens Clovis-Kultur – die ersten menschlichen Bewohner der Neuen Welt. [23]

Die Jüngere Dryaszeit endete aus noch nicht vollständig geklärten Gründen ebenso abrupt wie sie begonnen hatte. Geologen des Niels-Bohr-Instituts (NBI) in Kopenhagen untersuchten 2008 Daten aus grönländischen Eiskernen und kamen zu dem Schluss, dass die Eiszeit genau im Jahr 9703 v. Chr. endete [24]. In einem Interview mit der dänischen Zeitung Politiken sagte der Forscher Jorgen Peder Steffensen: „Beim Übergang von der Eiszeit zu unserer gegenwärtigen warmen Zwischeneiszeit ist der Klimawechsel so plötzlich, als ob ein Knopf gedrückt worden wäre.“ [25] Innerhalb eines einzigen Jahres stiegen die Temperaturen in vielen Teilen der Welt um 10 – 15°C.

Es ist ziemlich bedeutsam, dass das Datum 9703 v. Chr. für das Ende der Eiszeit und den plötzlichen Klimawandel in die 300-jährige Übergangsperiode am Ende des Goldenen Zeitalters von 9976 v. Chr. bis 9676 v. Chr. fällt und als solches die erste wichtige Bestätigung der hier identifizierten Zeitlinie des Yuga-Zyklus darstellt. Sobald die Übergangsperiode vorüber war, begannen überall Zivilisationen zu entstehen. Die Megalithkultur von Göbekli Tepe, deren älteste Schichten auf ca. 9600 v. Chr. datiert wurden, ist ein solches Beispiel.

Die Schwarzmeerkatastrophe

Die 300-jährige Übergangsperiode zwischen dem Treta Yuga (Silberzeitalter) und dem Dwapara Yuga (Bronzezeit) erstreckte sich von 6976 v. Chr. bis 6676 v. Chr. und fällt mit einem bedeutenden Umweltereignis zusammen: der Schwarzmeerkatastrophe von ca. 6700 v. Chr.

Das Schwarze Meer war einst ein Süßwassersee. Das heißt, bis das Mittelmeer, bis zum Rand angeschwollen durch geschmolzenes Gletscherwasser, die schmale Landbrücke am Bosporus durchbrach und das Schwarze Meer katastrophal überschwemmte. Wassermassen waren durch den Bosporus geströmt und mit einer Geschwindigkeit ins Schwarze Meer gestürzt, die fast 400-mal so hoch war wie die Niagarafälle.

Dies ließ den Wasserspiegel des Schwarzen Meeres um mehrere hundert Fuß ansteigen, über 60.000 Quadratmeilen Land wurden überschwemmt und die Küstenlinie des Schwarzen Meeres wurde um etwa 30 % erweitert.[26]

Im Jahr 1998 stellten die Geologen William Ryan und Walter Pitman in ihrem Buch Noah’s Flood: The New Discoveries About the Event That Changed History die Hypothese der Schwarzmeerflut vor . Dieses katastrophale Flutereignis löste in der Region ein apokalyptisches Szenario aus, vertrieb die an den Ufern des Schwarzen Meeres ansässigen Bauerngemeinden und veränderte den Lauf der Zivilisation in Südosteuropa und Westanatolien grundlegend.

Abbildung 6: Die Katastrophe am Schwarzen Meer, vorher und nachher. Das Wasser aus dem Mittelmeer (Ägäis) schnitt durch die schmale Meerenge des Bosporus und stürzte ins Schwarze Meer, wo es einen gigantischen Wasserfall bildete. Zwei Jahre lang schnitten jeden Tag 42 Kubikkilometer Meerwasser durch den schmalen Kanal und stürzten in den See – mehr als 200 Mal so viel wie die Niagarafälle. Quelle: NASA, Public Domain Image.

Ähnliche große Überschwemmungen ereigneten sich in vielen Teilen der Welt, als riesige Gletscherseen, die durch das Wasser des schmelzenden Eises angeschwollen waren, ihre Eisbarrieren durchbrachen und in die umliegende Gegend strömten. Irgendwann zwischen 6900 v. Chr. und 6200 v. Chr. zerfiel die Laurentidische Eisdecke in der Hudson Bay und eine enorme Menge Gletscherwasser aus dem Binnensee Agassiz-Ojibway floss in die Labradorsee. Dies war der größte Süßwasserschub im Nordatlantik der letzten 100.000 Jahre, der den durchschnittlichen globalen Meeresspiegel um bis zu 1,4 m (4,6 Fuß) ansteigen ließ.[27]

Zwischen 7000 und 6000 v. Chr. erschütterten mehrere sehr starke Erdbeben Nordschweden und schufen mehrere kilometerlange „Endglaziale Verwerfungen“. Die längste davon ist die Parvie-Verwerfung (ein lappländisches Wort, das „Welle im Boden“ bedeutet), die mit 155 km die längste bekannte Endglaziale Verwerfung der Welt ist. In einigen Gebieten ähnelt Parvie „einem 10 m hohen, im Fels gefrorenen Tsunamikamm“.

Es ist möglich, dass die globale Kette kataklysmischer Ereignisse während dieser Übergangsperiode durch eine einzige zugrunde liegende Ursache ausgelöst wurde, die wir noch herausfinden müssen.

Der Kometeneinschlag im Indischen Ozean

Die 300-jährige Übergangsperiode zwischen dem Dwapara Yuga (Bronzezeit) und dem Kali Yuga (Eisenzeit) erstreckte sich von 3976 v. Chr. bis 3676 v. Chr. Archäologische und geologische Aufzeichnungen zeigen, dass dies eine Zeit massiver Umweltveränderungen auf der ganzen Welt war – vor allem Tsunamis und Dürreereignisse –, die den Lauf der menschlichen Zivilisation völlig veränderten. Auf die Übergangsperiode folgte um 3500 v. Chr. die fast gleichzeitige Entstehung der Flusstalzivilisationen in Mesopotamien, Ägypten und dem Indus-Tal.

Die prähistorische Ubaid-Zeit Mesopotamiens endete um 3700 v. Chr. abrupt, begleitet von einer katastrophalen Überflutung der Stadt Ur am Persischen Golf. Nach einer Pause von fast 200 Jahren begann um 3500 v. Chr. die frühe protoliterarische Zeit.

Die afrikanische Feuchtphase endete um 3900 v. Chr. und um 3500 v. Chr. hatten Sanddünen begonnen, die Sahara zurückzuerobern. Die Gerzean-Kultur, die um 3500 v. Chr. in Hierakonpolis in Oberägypten entstand, legte den Grundstein für die kulturellen Errungenschaften des dynastischen Ägypten.

In Ostarabien folgte auf die arabische Bifazial- und Ubaid-Periode (ca. 4500 – 3800 v. Chr.) der Beginn extremer Trockenheit. Infolgedessen gibt es für etwa 1.000 Jahre, das sogenannte „dunkle Jahrtausend“, keine Hinweise auf menschliche Anwesenheit in der Region. In Syrien wurden Massengräber in Tell Brak aus der Zeit von ca. 3800 – 3600 v. Chr. ausgegraben, was darauf hindeutet, dass es in dieser Zeit zu groß angelegten gewaltsamen Konflikten kam.

Die Holocene Impact Working Group unter der Leitung von Dallas Abbot vom Lamont-Doherty Earth Observatory der Columbia University hat den 29 km breiten Burckle-Krater, der etwa 1500 km südöstlich von Madagaskar und 12.500 Fuß unter dem Meeresspiegel liegt, als Signatur eines Einschlagsereignisses identifiziert, das im Indischen Ozean stattgefunden hat.

Den Wissenschaftlern zufolge löste der Einschlag einen Mega-Tsunami mit 200 m hohen Wellen aus, der die Chevron-Dünen entlang der Küste Südmadagaskars und Westaustraliens schuf.[28]

Abbildung 7: Der Burckle-Einschlagkrater im Indischen Ozean (31 ˚ S, 61 ˚ O) ist der wahrscheinlichste Ursprung der Chevron-Dünen im Süden Madagaskars und Westaustraliens sowie des Untergangs von Dwaraka und der Überflutung von Ur. Quelle: Google Maps. Die Radiokarbon-Datierung der größten Chevron-Felsbrocken in Westaustralien lieferte ein genaues Datum für das durch den Einschlag verursachte Tsunami-Ereignis: 3700 v. Chr. [29] Dieses Datum fällt in die Übergangsperiode vom Dwapara Yuga zum Kali Yuga von 3976 v. Chr. bis 3676 v. Chr. Dies liefert uns eine solide Grundlage für die Annahme, dass die legendäre goldene Stadt Dwaraka, die von den Gottheitenbrüdern Krishna und Balarama an der Westküste Indiens erbaut wurde, wahrscheinlich auf die Tsunamiwellen zurückzuführen ist, die durch den Einschlag um 3700 v. Chr. verursacht wurden. Die riesigen Wellen strömten dann wahrscheinlich den Persischen Golf hinauf und verursachten die Überschwemmung von Ur. Die große Schlacht des Mahabharata soll etwa 35 Jahre vor der Versenkung von Dwaraka stattgefunden haben und kann nun auf etwa 3735 v. Chr. datiert werden. Interessanterweise ist das Jahr der Erschaffung der Welt im jüdischen religiösen Kalender 3761 v. Chr. Somit liegen eine Reihe wichtiger historischer Daten in unmittelbarer Nähe zu dieser Zeit. Die archäologischen Daten aus dem Industal zeigen, dass die Zeit von 4000 v. Chr. bis 3500 v. Chr. eine „Übergangsphase“ zwischen den Siedlungen aus der vorharappanischen und der frühharappanischen Zeit war. Nachdem diese Yuga-Übergangsphase 3676 v. Chr. vorüber war, erleben wir fast wie durch ein Wunder überall die Entstehung neuer Zivilisationen. Die großen Zivilisationen der Bronzezeit in Ägypten, Mesopotamien und dem Industal entstanden um 3500 v. Chr. fast gleichzeitig. Das griechische dunkle Zeitalter Die Zeitleiste des Yuga-Zyklus zeigt, dass die 300-jährige Übergangsperiode zwischen den absteigenden und aufsteigenden Kali-Yugas von 976 v. Chr. bis 676 v. Chr. dauerte. Dies überschneidet sich mit der 400-jährigen Periode von 1200 v. Chr. bis 800 v. Chr., bekannt als das griechische dunkle Zeitalter, als eine große Zahl von Städten in der gesamten antiken Welt zerstört und niedergebrannt wurden und nie wieder auferstanden, und die meisten kulturellen Elemente und religiösen Institutionen der Bronzezeit für immer verloren gingen. Historiker betrachten das griechische Dunkle Zeitalter als eine Übergangsperiode von der Spätbronzezeit zur Früheisenzeit. Robert Drews schreibt: „Innerhalb eines Zeitraums von vierzig bis fünfzig Jahren am Ende des dreizehnten und zu Beginn des zwölften Jahrhunderts (ca. 1200 – 1100 v. Chr.) wurde fast jede bedeutende Stadt im östlichen Mittelmeerraum zerstört, viele von ihnen wurden nie wieder besetzt.“[30] Dies war eine der schlimmsten Katastrophen der Geschichte, die den völligen Zusammenbruch der Zivilisationen der Bronzezeit in der Ägäis, Anatolien, Zypern, Nordafrika und der Levante herbeiführte und die gesamte Region in ein fast vierhundert Jahre andauerndes dunkles Zeitalter stürzte. In der Ägäis verschwand die mykenische Palastkultur und geriet in Vergessenheit, bis sie im 19. Jahrhundert von Archäologen ausgegraben wurde. Fast jede Stadt zwischen Pylos und Gaza wurde gewaltsam zerstört und verlassen. Das mächtige Hethiterreich Anatoliens mit seinen megalithischen Bauten und großen, mobilen Militärs verschwand. Die Zeit von 1070 v. Chr. bis 664 v. Chr. ist die „dritte Zwischenzeit“ Ägyptens, als die Libyer und die Kuschiten den Thron in einer Zeit politischer Unruhen, sozialen Zerfalls, Dürren und Hungersnöte beanspruchten. In Südmesopotamien gingen viele Städte in Flammen auf und das einzige antike Reich, das einigermaßen überlebte, war Assyrien. Die Auswirkungen dieses katastrophalen Zusammenbruchs auf die Menschen und die Kultur des östlichen Mittelmeerraums waren weitreichend. Es kam zu massiver Entvölkerung und die Menschen lebten in isolierten, kleinen Siedlungen. Hungersnöte griffen das Land an, was zu einer Massenmigration führte. Der Bau monumentaler Gebäude kam zum Erliegen. Die Keramik hatte einfache geometrische Muster – weit entfernt von der komplizierten, figürlichen Verzierung der mykenischen Keramik. Eisen ersetzte Bronze als bevorzugtes Metall zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen. Die Linearschrift B aus der mykenischen Zeit geriet in Vergessenheit und die Griechen mussten im 8. Jahrhundert v. Chr. das Alphabet von den Phöniziern neu lernen. Die antiken Handelsnetzwerke kamen zum Stillstand. Abbildung 8: Eine Karte des Zusammenbruchs der Spätbronzezeit im östlichen Mittelmeerraum. Quelle: Lommes, CC BY-SA 4.0 über Wikimedia Commons. Die Schlacht um Troja und die darauffolgende Zerstörung der Stadt Troja wurden von vielen griechischen Schriftstellern auf diese Zeit datiert. Ephorus datierte sie auf 1135 v. Chr., Sosibius auf 1172 v. Chr. und Eratosthenes auf 1184 v. Chr. Tatsächlich betrachteten die griechischen Philosophen das griechische Dunkle Zeitalter im Allgemeinen als eine Zeit, in der ein „Zeitalterwechsel“ vom Zeitalter der Helden zum Eisenzeitalter stattfand, was dem Übergang vom absteigenden Kali Yuga zum aufsteigenden Kali Yuga entspricht. Dies war jedoch nicht nur ein Zusammenbruch der antiken griechischen Zivilisation; es kam in dieser Zeit zu einem weltweiten Zusammenbruch der Zivilisation. In Indien endete die späte Harappa-Phase der Indus-Zivilisation um etwa 1000 v. Chr. [31] Nach einer Pause von fast 400 Jahren erleben wir um 600 v. Chr. die Entstehung der 16 großen Königreiche ( Mahadanapadas ) in der Gangesebene, was den Beginn der Kultur der Eisenzeit in Indien markiert. Zu dieser Zeit wurde auch die Olmeken-Zivilisation Mesoamerikas von einer Katastrophe heimgesucht. Das Zentrum der Olmeken-Kultur in den frühen Jahren, also um 1600 v. Chr., war San Lorenzo Tenochtitlan. Um 950 v. Chr. wurden jedoch die Monumente von San Lorenzo vollständig zerstört. Der Ort wurde um 900 v. Chr. aufgegeben und das Machtzentrum verlagerte sich bald darauf nach La Venta. Mesoamerikanische Wissenschaftler glauben, dass drastische Umweltveränderungen für diese Verlagerung der Olmeken-Zentren verantwortlich gewesen sein könnten, da bestimmte wichtige Flüsse ihren Lauf änderten. Als das aufsteigende Kali Yuga im Jahr 676 v. Chr. begann, geriet ein Großteil des Wissens, der Traditionen und Fähigkeiten des absteigenden Kali Yuga in Vergessenheit. Möglicherweise als Reaktion auf diese schwere soziale Krise traten zu dieser Zeit eine Reihe von Philosophen und Propheten auf den Plan, die versuchten, die verlorene Weisheit wiederzuentdecken und sie unter den unwissenden Massen zu verbreiten. Zu ihnen gehörten Buddha (623 v. Chr.), Thales (624 v. Chr.), Pythagoras (570 v. Chr.), Konfuzius (551 v. Chr.), Zoroaster (600 v. Chr.) und Mahavir Jain (599 v. Chr.). Doch ein Großteil des heiligen Wissens ging unwiederbringlich verloren. So bestanden die ursprünglichen Veden beispielsweise aus 1.180 Sakhas (d. h. Zweigen), von denen heute nur noch 7 oder 8 Sakhas (weniger als 1 %) in Erinnerung sind. Außerdem schlichen sich bei der Überarbeitung und Niederschrift der alten Texte verschiedene Fehler, Auslassungen und Interpolationen ein. Die Fehler in der Lehre des Yuga-Zyklus waren einige davon. Die hier vorgeschlagenen Zeitlinien des Yuga-Zyklus spiegeln genau die weltweiten Umweltkatastrophen wider, die die Übergangsperioden zwischen den Yugas begleiten. Alle 2.700 Jahre wird unser Planet für einen Zeitraum von einigen hundert Jahren von einer Reihe katastrophaler Ereignisse heimgesucht, die einen vollständigen oder fast vollständigen Zusammenbruch der Zivilisationen auf der ganzen Welt zur Folge haben. In jedem Fall jedoch beginnt die Zivilisation unmittelbar nach der Zerstörungsperiode von neuem. In den letzten Jahren haben viele unabhängige Historiker und Forscher erkannt, dass das Konzept eines Yuga-Zyklus eine weitaus bessere Beschreibung der antiken Geschichte ist als das von den Mainstream-Historikern favorisierte Modell des linearen Fortschritts. Der Ägyptologe John Anthony West erwähnt in seinem Artikel „ Consider the Kali Yuga“ : „Seit dem Alten Reich Ägyptens bis vor Kurzem … ist die Zivilisation auf dem absteigenden Ast, nicht auf dem aufsteigenden Ast; so einfach ist das. Wir können diesen degenerativen Prozess in Ägypten physisch verfolgen; er ist in die Steine ​​eingeschrieben und unverkennbar. Die gleiche Geschichte wird in den Mythologien und Legenden praktisch aller anderen Gesellschaften und Zivilisationen auf der ganzen Welt erzählt … Der Fortschritt verläuft nicht geradlinig von den primitiven Vorfahren zu uns, den smarten alten Menschen mit unseren Wackelkopfpuppen und Massenvernichtungswaffen, unseren Verkehrsstaus und unseren verschmutzten Meeren, Himmeln und Ländern. Es gibt eine andere und weitaus realistischere Art, die Geschichte zu betrachten. Platon sprach von einem Zyklus von Zeitaltern: Goldenes, Silbernes, Bronzenes und Eisernes (oder Dunkles) Zeitalter; ein Zyklus, eine Wellenform – keine gerade Linie. Ein ähnliches Verständnis spiegelt sich in praktisch allen anderen antiken Berichten wider. Das bekannteste und bei weitem am aufwendigsten entwickelte dieser Systeme ist das Hindu mit seinem Yuga-Zyklus, der der platonischen Idee von vier definierbaren Zeitaltern entspricht.“[32] Es ist offensichtlich, dass der Yuga-Zyklus früher mit dem Saptarshi-Kalender verfolgt wurde. Er dauerte 12.000 Jahre und bestand aus vier Yugas mit jeweils gleicher Dauer von 2.700 Jahren, die durch Übergangsperioden von 300 Jahren getrennt waren. Der vollständige Yuga-Zyklus von 24.000 Jahren bestand aus einem aufsteigenden und einem absteigenden Yuga-Zyklus, die sich wie die Zyklen von Tag und Nacht für immer ablösten. In den letzten 2.700 Jahren haben wir das aufsteigende Kali-Yuga durchlaufen, und dieses Yuga geht 2025 zu Ende. Gemäß der Konvention kann die 300-jährige Übergangsperiode nach 2025 in zwei Perioden von jeweils 150 Jahren unterteilt werden. In der ersten 150-Jahres-Periode – der „Kali-Dämmerung“ – könnten die Strukturen des Kali Yuga aufgrund einer Kombination aus Kriegen, Umweltkatastrophen und kosmischen Veränderungen zusammenbrechen, während in der zweiten 150-Jahres-Periode – der „Dwapara-Morgenröte“ – die spirituell entwickelten Systeme und Philosophien des aufsteigenden Dwapara Yuga zu entstehen beginnen könnten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die beiden Prozesse des Zusammenbruchs und der Entstehung während der gesamten 300-jährigen Übergangsperiode gleichzeitig ablaufen werden, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Der rasche Verfall unserer materialistisch orientierten Gesellschaft in Korruption, Hass und Gewalt einerseits und der aktuelle Anstieg extremer Wetterphänomene andererseits könnten darauf hinweisen, dass die Auswirkungen der Übergangsperiode bereits im Gange sind. 