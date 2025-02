9/11: Die göttliche Bedeutung des 11. September

Ursprünglich war er ein Tag, der göttliche Erfüllung, Versöhnung und Wiedergutmachung markierte, doch heute symbolisiert er Panik, Elend und Terror sowie alles Schlechte in unserer heutigen Welt. Von Dr. Mathew Maavak

9/11: Gefahr nah

Als ich ein Junge war, war die Telefonnummer, die man im Notfall wählen musste, 999. Das ist in weiten Teilen des britischen Commonwealth noch heute so. Generationen von Schulkindern wurde erzählt, diese Ziffern seien gewählt worden, weil sie „leicht zu merken“ seien.

Großbritannien war das erste Land, das ab dem 30. Juni 1937 die Nummer „999“ als zentrale Hotline verwendete. Das General Post Office (GPO), das das britische Telefonsystem verwaltete, wurde nach einem Londoner Brand, bei dem 1935 fünf Frauen ums Leben kamen, mit der Einrichtung eines eigenen Notrufkanals beauftragt. Versuche, während dieser Tragödie die örtliche Feuerwehr zu alarmieren, waren erfolglos, da die örtliche Telefonvermittlung durch eine Warteschleife von Anrufern verstopft war.

Die Zahlen 999 sind zwar leicht zu merken, aber auf einem Telefon mit Wählscheibe kann es recht mühsam sein, sie zu wählen. Wie Sie auf dem Bild oben sehen können, lässt sich eine Wählscheibe im Allgemeinen fast einmal um einen vollen Kreis (360 Grad) drehen, insbesondere bei der Zahl 0. Während die Zahl 1 die kürzestmögliche Drehung erfordert, entspricht das Wählen der 9 einer Drehung um 330 Grad . Für die Generation Z und die späten Millennials klicken Sie auf dieses kurze Video mit Einführungen zu Wählscheibentelefonen .

Wählscheibentelefone sind oft unhandlich. Es gibt verschiedene Erkrankungen wie Arthritis, Rheuma, Karpaltunnelsyndrom und „schnellender Finger“ (stenosierende Sehnenscheidenentzündung), die es Betroffenen erschweren können, die 999 zu wählen. Ich erinnere mich, dass mir bei gelegentlichen Anrufen oft ein Fehler unterlaufen ist, da manche Wählscheiben schwergängig sein können. Stress, Panik und/oder drohende Gefahr erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers im Notfall. Wenn die Behörden die bequemste dreistellige Hotline benötigen würden, wäre „111“ im Notfall die einfachste Nummer, aber anscheinend wird diese Kombination nirgendwo auf der Welt verwendet. Ich frage mich, warum?

Vielleicht wurde die Kombination 111 bereits für einen anderen Zweck verwendet, als die Notrufnummer erstmals in Großbritannien vorgeschlagen wurde? Ich habe zu dieser Möglichkeit recherchiert, bin aber auf nichts gestoßen. Hier ist, was ChatGPT zu dieser Nummer zu sagen hat:

„111“ hatte zu Beginn der Telefonie in Großbritannien keine besondere oder universelle Bedeutung und wurde in der Öffentlichkeit erst ab 2010 am häufigsten als nicht für den Notfall bestimmte medizinische Beratungsnummer verwendet. … In den USA war sie normalerweise internen, technischen Funktionen in den Telefonnetzen vorbehalten.

Warum also wurde nicht die bequemere Kombination verwendet? Es würde mich nicht wundern, wenn hinter diesen drei Ziffern eine esoterische Bedeutung steckt. Immerhin musste man drei Kreisbewegungen von ungefähr 330 Grad ausführen, bevor man den Notruf absetzen konnte. Und wie wir alle wissen, sind die Zahl 33 und ihre Variationen für die Freimaurerei und andere okkultistische Gruppierungen von Bedeutung.

Ressourcen zur esoterischen Bedeutung der Zahl 999 sind rar, aber eine New-Age-Website beschreibt die dreifache Zahl als Vorbote des „Endes alter Gewohnheiten, Überzeugungen und Beziehungen und des Beginns des Neuen“. Klingt wie die ideale Zahl, um den Großen Neustart zu symbolisieren. Aber diese Erklärung von einer obskuren Website könnte reine Vermutung sein.

Ich kannte ein paar alte Hasen (die meisten sind inzwischen verstorben) im britischen Commonwealth, die im Auftrag der Behörden Postutensilien, insbesondere Briefe, öffnen und lesen mussten. Markierte Sendungen wurden umgehend an unmittelbare Vorgesetzte mit Verbindungen zum britischen Geheimdienst zur „weiteren Bearbeitung“ übergeben. Letztere bestand fast ausschließlich aus Freimaurern. (Ich werde in einem späteren Kommentar auf die Verbindung zwischen dem britischen Empire und der Freimaurerei eingehen.) Aus diesem Grund habe ich die Möglichkeit einer esoterischen Verbindung zur Zahl 999 untersucht.

Der Erfolg der 999-Hotline in Großbritannien beeinflusste andere Länder, darunter auch die USA, die 911 ab 1968 als eigene zentrale Notrufnummer einführten. Am 16. Februar 1968 wurde in der Stadt Haleyville im Bundesstaat Alabama der allererste Notruf getätigt. Der Anruf wurde vom Sprecher des Repräsentantenhauses von Alabama, Rankin Fite, an den US-Abgeordneten Tom Bevill auf der Polizeiwache von Haleyville getätigt. Nach seinem Tod im Jahr 1980 wurde Fite als „eines der meisterhaftesten Mitglieder der Staatslegislative“ gewürdigt – eine seltsame Beschreibung, es sei denn, er war Mitglied der Loge.

Die Verwendung von 911 wurde bald in den gesamten Vereinigten Staaten und darüber hinaus allgemein üblich. Als Grund für die Einführung wurde angegeben, dass die Kombination im bestehenden nordamerikanischen Telefonsystem nie als Servicecode, Ortsvorwahl oder Bürocode verwendet worden war. Dies machte es zu einer eindeutigen Nummer, die nicht mit anderen Wählsystemen in Konflikt geriet.

Dies ist die vorherrschende Meinung, doch wie wir sehen werden, könnte es für seine Übernahme noch einen anderen, finsteren Grund gegeben haben.

Jahrestag des messianischen Versprechens oder globalen Terrors?

Die Zahl 911, wenn sie in den modernen Kalendertag des 11. September übersetzt wird, hat jedoch eine historische, ja sogar göttliche Bedeutung, im Gegensatz zu ihrer heutigen Verbindung mit „Gefahr in der Nähe“. Wir müssen die Bibel studieren, insbesondere das Buch der Offenbarung, um diese Bedeutung zu entdecken. In Offenbarung Kapitel 12 wurde die folgende Vision vom Apostel Johannes erzählt:

Und ein großes Zeichen erschien am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte hatte sie eine Krone von zwölf Sternen. 2 Sie war schwanger und schrie in Geburtswehen und in Qualen der Geburt. 3 Und ein anderes Zeichen erschien am Himmel: Siehe, ein großer, roter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und auf seinen Köpfen sieben Diademe. 4 Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne am Himmel herab und warf sie auf die Erde. Und der Drache stellte sich vor die Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie es gebar. 5 Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker mit eisernem Stab weiden wird; aber ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron.

Wer das Buch der Offenbarung gelesen hat, weiß, dass es voller intensiver Visionen und Bilder ist – Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ähnlich wie die Bücher Daniel und Hesekiel im Alten Testament haben diese Visionen und Bilder mehrere Facetten und prophetische Bedeutungen, die gleichzeitig in bestimmten chronologischen Kontinua anwendbar sein können.

Die Identität der Frau in Kapitel 12 ist aufgrund konfessioneller Voreingenommenheit in der Mainstream-Christenheit seit Jahrtausenden Gegenstand von Streitigkeiten. Sicherlich passt Maria, die irdische Mutter Jesu, nur bis zu einem sehr begrenzten Grad in das Profil der Frau , aber ich behaupte, dass die Frau in Offenbarung 12 im Großen und Ganzen die Linie der Gläubigen über alle Zeitalter hinweg repräsentiert.

Dazu gehören die Nachkommen der Eva gegebenen Verheißung ( Genesis 3:15 ); diejenigen, die bald darauf in den Tagen Seths und seines Sohnes Enosch „den Namen des Herrn anriefen“ ( Genesis 4:26 ); die 12 Stämme des alten Israel ; und später die 12 Apostel unter dem Neuen Bund und ihre heutigen geistigen Nachkommen.

Die Identität des Kindes war jedoch nie zweifelhaft; es war niemand anderes als Jesus Christus. Die Qual der Frau und die tödliche Bedrohung durch den roten Drachen (Satan) stehen für den intensiven geistlichen Kampf, der zur Zeit der Geburt Christi im Himmel tobte. Er manifestierte sich im weltlichen Reich durch den Befehl des Königs Herodes, alle männlichen Kinder aus Bethlehem im Alter von zwei Jahren und darunter zu töten, um der Ankunft des Messias zuvorzukommen ( Matthäus 2:16 ). Jedes Jahr zu Weihnachten werden wir an diese Geschichte erinnert.

(Nebenbemerkung: Warum haben die jüdischen Religionsautoritäten dem verhassten Herodes den prophezeiten Geburtsort des Messias verraten?)

Der erste Teil von Offenbarung 12 ist auch voller Verweise auf (Zeichen im) „Himmel“ (dreimal), Sonne, Mond und Sterne (zweimal). Was genau wird hier angedeutet, abgesehen von der Geburt und Auferstehung Christi? Einige Theologen, die das transdisziplinäre Feld der „Astrotheologie“ (Astronomie + Theologie) studiert haben, meinen, dass das genaue Geburtsdatum Christi aus dieser Passage abgeleitet werden kann. Als astronomisches Zeichen stellt die Frau in Offenbarung 12 das Sternbild Virgo dar, was wörtlich „die Jungfrau“ bedeutet. (Bitte verwechseln Sie Astronomie nicht mit okkulter Astrologie).

Die drei Weisen , die die Zeichen der Zeit gut deuten konnten, erkannten die Bedeutung der äußerst seltenen Sternkonstellation, die sie beobachteten. Wie die Bibel berichtet, machten sie sich, als sie dieses Phänomen beobachteten, sofort auf den Weg nach Bethlehem, um den „König der Juden“ aufzusuchen und ihn anzubeten.

Die Weisen wussten, dass Jesus an einem Tag geboren wurde, der dem modernen Kalenderdatum des 11. September 3 v. Chr. entsprach . Sogar die Zeit seiner Geburt wurde auf 18 Uhr trianguliert! Die folgenden beiden Videos triangulieren Christi Geburtstag grob, indem sie Offenbarung 12:1-5 als Maßstab verwenden.

Dr. Michael Heiser hat auf Grundlage seiner umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten auch die ungewöhnliche Sternausrichtung erklärt, die den Drachen repräsentiert.

