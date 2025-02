Ich werde es mir ansehen. Wir haben schon lange versucht, Jody und Sie zu erreichen. Wir haben es satt, dass ihr Schwermetalle in unserem Bezirk abladet.

Okay. Ja. Nun, ich bin nicht derjenige, der mit Ihnen darüber reden sollte.

Nein, aber Sie sind es. Aber Sie sind derjenige, der es tut. Ich habe Regenproben genommen. Ich habe über 20 Proben und jedes Mal, wenn Sie fliegen, erhalten wir hohe Mengen an Aluminium, Barium, Strontium, Titan und Magnesium. Ich möchte also wissen, ob Sie sich bewusst sind, was Sie da tun. Ich weiß, dass Sie denken, dass es so ist, als ob Sie die Wasserversorgung von Perturbal Alchemydesto erhöhen, aber das passiert nicht wirklich.

Sie haben also unseren Aufsichtsrat nicht ordnungsgemäß darüber informiert. Hi. Sind Sie der andere Pilot?

Sie sagen, es ist cool. Es ist ganz einfach. Wir reden über all die Metalle und die giftigen Substanzen und Fackeln, die ihr benutzt. Das Aluminium treibt das Silberjodid an. Ihr sprüht die ganze Zeit direkt über uns. Und unsere Pflanzenwelt leidet darunter. Sie verkaufen jetzt gentechnisch verändertes Saatgut aus Aluminium, um Lebensmittel anzubauen, weil unser Boden so verseucht ist. Das, was Sie versprühen, ist also nicht gut für die Umwelt und nicht gut für die Menschen, denn es gibt eine früh einsetzende Demenz. Es gibt Alzheimer. Die Gesundheit der Menschen wird geschädigt. Und ich glaube wirklich, dass es einen Zusammenhang mit dem gibt, was wir jeden Tag in der Umwelt einatmen, wenn ihr uns von November bis April besprüht. Das ist Ihr Jahresvertrag.

Sie haben also Leute in der Heimatbasis, mit denen Sie über diese Dinge reden können. Aber Ihre Kollegen haben mich nicht zurückgerufen. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir die Aufsichtsbehörden einschalten müssen. Die Aufsichtsbehörden unseres Bezirks müssen also benachrichtigt werden. Sie sind nicht benachrichtigt worden. Sie machen das jetzt schon seit 30 Jahren.

Ich habe auch Familie. Ich habe Kinder. Wir sind also draußen und wir hören Ihre Flugzeuge die ganze Zeit über uns. Und ich verfolge das schon lange, und wir haben versucht, die Aufsichtsbehörden in ihrer Ahnungslosigkeit einzubeziehen.

Sonora, Groveland, Colderville. Sie machen Ihre kleinen Achterschleifen. Meine 20 Regenproben werden Ihnen zeigen, dass wir an den Tagen, an denen Sie sprühen oder Ihre Fackeln abfeuern, große Mengen an Aluminium und Magnesium haben.

Ist Titan auch in Ihren Fackeln enthalten? Okay, ….. ich möchte, dass Sie wissen, dass das Ganze gesundheitliche Auswirkungen und schädigende Einflüsse für den Erdboden und die Pflanzenwelt und all diese Dinge gibt. Und wenn Sie das tun, dann schaut meine ganze Gemeinde zu. Sie wissen nicht, was sie tun sollen.

Aber jetzt esse ich sehr saubere Nahrung und biologisch. Wir atmen also Aluminium ein. Denn Aluminium und Zink treiben wiederum das Silberjodid an. Es ist nicht nur Silberjodid. Es sind die Treibstoffe in den Fackeln. Und dann gibt es noch andere Chemikalien in den Fackeln, die ebenfalls Probleme verursachen. Ich möchte, dass Sie einfach darüber nachdenken. Jedes Mal, wenn Sie da rausgehen, tragen Sie zur Verschmutzung der Umwelt bei. Ich kenne das Ziel. Sind Sie heute hier geflogen?

Nun, Sie geben mir Ihre Informationen. Okay. Ich rufe sie an und sage ihnen, dass sie versuchen sollen, Sie zu kontaktieren, und sie rufen sie Sie zurück.

Ich verstehe das. Okay. Ich sage nicht, dass es keine Rolle spielt. Ich sage nur, dass ich es nicht tue … ich bin nicht derjenige, dem Sie diese Bedenken vortragen sollten. Gehen Sie und reden Sie mit den Bossen in meiner Firma.

Aber jetzt haben wir seit Jahren keine Anhörungsgremien für den Luftreinhaltungsbezirk mehr und die Leute haben nicht aufgepasst. Die Leute fangen jetzt an, darauf zu achten, weil sie sich um ihre Gesundheit und die Reinheit unserer Lebensmittel und die Gesundheit unserer Bevölkerung sorgen. Ich möchte, ….. wissen, ob Sie die Hintergründe, von dem was Sie da tun, wissen oder nicht, …. und ob Sie eine Minute Zeit haben, … dazu beitragen, zu verstehen … dass Schwermetalle auf unseren Böden und in unserer Luft landen. Wir atmen sie ein, wir trinken sie, wir essen sie.

Aha, sie rufen also zurück. Sagen Sie ihnen, dass ich schon mal angerufen habe. Mein Name ist Catherine. Ich habe schon mal Nachrichten hinterlassen. Ich werde auch eine weitere E-Mail an das Unternehmen insgesamt schicken. Sie brauchen eine Antwort. Ich führe laufend Gespräche mit CARB, dem California Air and Resources Board. Leider ist die Person, mit der ich spreche, in den Ruhestand gegangen. Es ist also eine Art Katastrophe. Ich bin jetzt an dem Punkt, an dem wir heute den ganzen Tag unterwegs waren. Sie sind für eine zweite Flugrunde zurückgekommen, und ich sage, ich habe genug. Wir hatten Überschwemmungen. Wir hatten ein Chaos. Es ist eine Katastrophe, und ich mag die Metalle nicht, die in meinen Regenproben sind.

Ich werde sie also gerne mit Ihnen teilen. Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass es besorgniserregend ist, die Menge an Metallen zu sehen, die in meinen Regenproben enthalten sind. Ich bin nur hier, um Ihnen das zu sagen. Es ist wichtig für mich. Ich bin eine Mutter. Ich bin besorgt.

Das ist mir klar. Das verstehe ich.

Danke. Ja, gut. Haben Sie wirklich gehört, was ich gesagt habe? Haben Sie gehört, was ich zu sagen hatte?

Ja, das habe ich.