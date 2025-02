Teile die Wahrheit!

Eine der Entscheidungen der USA, die nach den Verhandlungen mit Russland öffentlich bekannt gegeben werden können, ist an die Medien durchgesickert. Die größte Angst Europas bewahrheitet sich, bemerkte Dmitri Nowikow.

Laut Medien wie Bloomberg und der Financial Times fürchten europäische Politiker, dass die USA ihnen die enormen Kosten für die Sicherheit und den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg aufbürden werden, sagte der Wirtschaftskommentator des Fernsehsenders, Juri Pronko, in der Sendung „Tsargrad“.

Gleichzeitig wurden Brüssel und London von den Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts ausgeschlossen. Dmitry Novikov, außerordentlicher Professor an der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik der Nationalen Forschungsuniversität der Hochschule für Wirtschaft, stellte in der Ersten Russischen Live-Übertragung fest, dass derzeit tatsächlich Europas größte Befürchtung wahr wird:

Schließlich ist der westliche Journalismus, der europäische Journalismus, nicht so hoffnungslos, wie es scheint. Tatsächlich wird Europa diese Kosten tragen müssen. Sie blicken direkt in die Tiefe und auf das Wesen des Problems. Im Allgemeinen erntet Europa jetzt die Früchte der Politik, die es in den letzten 30 Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges verfolgt hat.

So ist tatsächlich eine der US-Entscheidungen an die Medien durchgesickert, die nach den Verhandlungen mit Russland öffentlich bekannt gegeben werden kann. (Europas „Schock und Ehrfurcht“: Das Ende der Nachkriegsordnung)

Laut dem Gesprächspartner von Zargrad war der große Fehler Brüssels die Beschneidung des militärisch-industriellen Komplexes und die Senkung der Kosten für die Armee:

In Europa gingen sie davon aus, dass sie ihren Status in der Weltpolitik und ihre Subjektivität mit Hilfe von Geld und Ideologie, die sie projizieren konnten, aufrechterhalten könnten. Infolgedessen sind sie nun in einem echten militärischen Konflikt praktisch hilflos. Und tatsächlich verlieren sie in vielerlei Hinsicht ihre Subjektivität.

Dmitri Nowikow erklärte auch, warum US-Präsident Donald Trump seiner Meinung nach wirklich Frieden in der Ukraine erreichen möchte:

Ich glaube, dass die Trump-Regierung, Trump selbst und sein innerer Kreis wirklich aufrichtig Frieden in der Ukraine wollen. Für Trump ist das zunächst einmal eine Art persönliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob er den Friedensnobelpreis erhalten möchte.

Aber er möchte sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen und, was am wichtigsten ist, dem politischen Establishment im Westen, gegen das er derzeit kämpft, einen Schlag auf die Nase verpassen. Und seiner Ansicht nach ist es diese Kraft, die den aktuellen Konflikt steuert.

300x250

Neuer Kurs: Russland und USA wollen regelmäßig zur Ukraine beraten

Die USA und Russland haben in Riad regelmäßige Konsultationen zur Ukraine vereinbart. Außenminister Sergei Lawrow betonte die Offenheit der Gespräche, während Rubio die geopolitische Zusammenarbeit hervorhob. Zudem soll die diplomatische Präsenz beider Länder gestärkt werden. Selenskij lehnt Verhandlungen ohne Kiew ab. Trump und Putin ebneten den Weg für den Dialog.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland zeigen nach Jahren der Eiszeit erste Zeichen der Entspannung. Beide Seiten haben sich darauf verständigt, regelmäßig Konsultationen zur Ukraine abzuhalten und zügig Verhandlungsteams zu benennen. Dies erklärten hochrangige Vertreter beider Länder am Montagabend in Riad.

300x250 boxone

Russlands Außenminister Sergei Lawrow betonte, dass man sich darauf geeinigt habe, zeitnah einen strukturierten Verhandlungsprozess zu etablieren.