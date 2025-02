Hinter den Kulissen bahnt sich was Großes an: Ungewöhnlich hoher Goldabfluss in London – wo ist das Gold von Fort Knox?

Teile die Wahrheit!

Mit steigenden Leasingzinsen und schwindenden Beständen wächst der Druck auf Londons Goldmarkt. Die von US Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte haben die Märkte in Aufruhr versetzt. Die aktuell rasante Entwicklung in der Politik- und Finanzwelt könnten ein erstes Vorzeichen zu etwas Großem sein. Von Frank Schwede

Der Goldmarkt teilt sich in zwei Bereiche: Physisches Gold wird für den Großhandel üblicherweise in London verwahrt. Gold-Terminkontrakte werden an der New Yorker Börse Comex gehandelt.

London ist der weltweit größte Goldhandelsplatz. Unter der britischen Hauptstadt lagert Gold im Wert von rund 800 Milliarden Dollar. Die Sorge, dass US Präsident Donald Trump Zölle auf das Edelmetall erheben könnte, ließ die US Preise im vergangenen Monat über die in London hinaufschnellen.

Laut Bloomberg wurden seit der Wahl in den USA im November vergangenen Jahres 14 Millionen Unzen, das sind knapp 397 Tonnen, Gold im Wert von 38 Milliarden US-Dollar in die Lagerhäuser der New Yorker Comex-Börse gebracht. Damit haben sich die Bestände in New York seit Oktober vergangenen Jahres nahezu verdoppelt.

Es scheint so, dass immer mehr Anleger ihre physischen Goldbestände von der traditionsreichen britischen Zentralbank zurückfordern. Dieser Vorgang lässt sogar Experten aufhorchen, weil, hinter dem auf den ersten Blick routinemäßigen Goldtransfer in Wahrheit mehr stecken könnte, nämlich eine tiefgreifende Vertrauenskrise.

Und die könnte im schlimmsten Fall sogar weitreichende Folgen auf das gesamte internationale Finanzsystem haben, weil die Bank of England nicht nur britische Goldreserven verwahrt, sondern weil sie auch zahlreichen anderen Landesbanken und institutionellen Anlegern als sichere Institution für ihr Edelmetall dient.

Gegenwärtig hält das Vereinigte Königreich rund 400.000 Goldbarren, das entspricht in etwa 310 Tonnen Gold, in seinen Reserven bei der Bank of England.

Die Bank of England wurde 1694 gegründet, um die Finanzen der englischen Regierung zu verwalten. Sie ist die achtälteste Bank der Welt und dient als Vorbild für Zentralbanken in der gesamten Welt.

Von 1694 bis 1946 befand sich die Bank of England in Privatbesitz. Erst im Jahr 1946 wurde sie verstaatlicht und 1998 wurde sie zu einer unabhängigen öffentlichen Institution, die die Wirtschaftspolitik gestaltet, Finanzinstitutionen reguliert, Schulden und finanzielle Stabilität verwaltet und sogar als Bank der britischen Regierung tätig ist. (Finanzmarkt Crash: Ist dieses Mal alles anders?)

Gefährliche Kettenreaktion droht

Lange Zeit galt die Bank of England als eine der wichtigsten Goldverwahrer. Das scheint sich offenbar nun geändert zu haben. Ein Vertrauensverlust in diese Institution könnte nach Meinung von Experten eine gefährliche Kettenreaktion auf dem Finanzmarkt zur Folge haben.

Der ungewöhnlich hohe Goldabfluss im Wert von rund 14 Milliarden Dollar reduzierten die Lagerbestände im Januar gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent. Das geht aus den Daten der Handelsgruppe London Bullion Market Association hervor.

Händler lagern verstärkt Gold in New York ein, um sich vermutlich gegen die angedrohten Handelszölle abzusichern, während China, Indien und andere Länder ihre Goldbestände längst aus Europa abgezogen haben.

Während die Goldbestände in den Tresoren der COMEX in New York um 16 Millionen Unzen gestiegen sind, meldet dagegen die London Bullion Market Association diesen massiven Abfluss von Gold aus ihren Tresoren. Allein in diesem Monat wurden 151 Tonnen abgezogen.

Doch warum steigen die Leasingzinsen für Gold auf extreme zwölf Prozent, wenn scheinbar genügend Gold vorhanden ist – oder sind die offiziell gemeldeten Bestände nur Fake und existieren in der Höhe überhaupt nicht?

Einige Experten vermuten, dass wohl mehr Verträge verkauft wurden, als tatsächlich Gold gelagert ist. Das heißt, dass die Besitzer eines solchen Vertrages in Wirklichkeit gar kein Gold besitzen, sie sind also nichts anderes als Fake.

Beispielsweise die Exchange Trade Funds. Dort steht in den Geschäftsbedingungen, dass niemand dafür verantwortlich ist, wenn derjenige, der das Gold aufbewahrt, gar nicht im Besitz des Goldes ist und nicht liefern kann.