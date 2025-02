Illuminati, MKUltra & Co.: Die symbolträchtigsten Momente der Grammys und des Super Bowl 2025

Teile die Wahrheit!

Bei den Grammys und dem Super Bowl 2025 waren viele der gleichen Stars in seltsamen und rituellen Situationen dabei. Hier sind die symbolträchtigsten Momente dieser beiden großen Medienereignisse.

Jedes Jahr wird der Februar von zwei großen Medienereignissen geprägt, die oft mit symbolischen Momenten verbunden sind: den Grammys und dem Super Bowl.

Obwohl das eine Ereignis die Musikindustrie feiert, während das andere ein Football-Endspiel ist, konzentrieren sich beide Ereignisse häufig auf dieselben Stars, als ob dies bestätigen würde, dass nur ein kleiner Kreis von „Auserwählten“ bedeutende mediale Aufmerksamkeit erhalten kann. In diesem Jahr waren beispielsweise beide Ereignisse durch die Anwesenheit von Taylor Swift, Kendrick Lamar, Jay-Z und anderen geprägt.

Mein erster Artikel über eine Musikpreisverleihung war The 2009 VMAs: The Occult Mega-Ritual und er ist bis heute aktuell, da er die „Blaupause“ der meisten modernen Preisverleihungen beleuchtet. In dem Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass diese Veranstaltungen theatralisch angelegt sind und eine begrenzte Anzahl von Schauspielern vor der Kamera und auf der Bühne erscheint, um an einigen symbolischen und rituellen Momenten teilzunehmen.

Und manche Dinge ändern sich nie. Die beiden Hauptdarsteller bei den bereits erwähnten VMA Awards 2009 waren Beyoncé und Taylor Swift. Bei den Grammy Awards 2025 waren diese beiden „königlichen“ Persönlichkeiten der Musikindustrie erneut die Hauptdarsteller, als sie in einem im Fernsehen übertragenen rituellen Drama erneut die Bühne teilten.

Darüber hinaus erregten Jay-Z und Kanye West wie 2009 Aufmerksamkeit, obwohl sie kein einziges Wort sagten oder rappten. Die Umstände ihrer stillen Anwesenheit verrieten jedoch viel über die Schattenseiten der Musikindustrie.

Wie so oft schwappten diese „Erzählungen“ auf den Super Bowl über und machten dieses Sportereignis zu einer Fortsetzung okkulter Elite-Verrücktheiten. Hier sind die Höhepunkte dieser beiden Ereignisse. (Perverse Musikindustrie enthüllt: Kanye Wests Frau erscheint bei einem Elite-Ritual VÖLLIG NACKT bei den Grammys!)

Kanye und seine Sexkätzchen-Sklavin

Der Moment, über den bei den Grammys 2025 am meisten gesprochen wurde, fand nicht einmal während der eigentlichen Zeremonie statt. Er geschah auf dem roten Teppich, als Kanye West und seine Frau Bianca Sensori eine verblüffende, aber symbolträchtige „Performance“ lieferten.

Diese bizarren Auftritte von Kanye und Bianca gibt es schon seit Monaten, und sie laufen jedes Mal gleich ab: Das Paar kommt zu einem Event, das in den Medien große Aufmerksamkeit erregt, und Bianca muss das freizügigste Outfit tragen, das man sich vorstellen kann, während Kanye vollständig bekleidet und unheimlich emotionslos bleibt.

Bei dieser Zurschaustellung geht es nicht nur um „Kontroversen“. Sie ist eine Fortsetzung von Kanyes trauriger Abwärtsspirale in die okkulte Elite-Degeneration.

Im Jahr 2016 wurde Kanye zwangsweise in ein Krankenhaus eingeliefert und stand monatelang „unter ärztlicher Aufsicht“. Später wurde bekannt, dass Kanye während seines „Krankenhausaufenthalts“ stark sediert war und sogar unter Gedächtnisverlust litt – eine Nebenwirkung der Elektroschocktherapie. An diesem Punkt wurde eine schreckliche Wahrheit offenbar: Er unterzog sich einer Art Gedankenkontrollprogrammierung. Kanye selbst gab an, dass er sich im „ Sunken Place “ befand, eine Anspielung auf den dissoziativen Zustand der gedankenkontrollierten Protagonisten im Film Get Out .