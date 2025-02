Lernen Sie die zwielichtige Gruppe kennen, die mit Boykotten der Wirtschaft schaden und Präsident Trump in ein schlechtes Licht rücken will

Und Walgreens treibt seine Pläne, bis 2027 über 1.000 Filialen zu schließen, weiterhin voran …

Walgreens treibt Pläne zur Schließung von Filialen voran

Der kriselnde Apothekenriese hatte zuvor angekündigt, bis 2027 über tausend Filialen schließen zu wollen. Der jüngste Abbau betraf fünf Standorte in Kalifornien.

Filialleiter in Whittier, Los Angeles, Orange, Placentia und Stanton (Kalifornien) erhielten die Mitteilung, dass ihre Filialen dauerhaft geschlossen werden.

Es ist unnötig zu sagen, dass das nicht normal ist.

Unterdessen erfuhren wir am Mittwoch, dass die offizielle Inflationsrate wieder zu steigen begonnen hat …

Die Inflation zog im Januar stärker an als erwartet, was für die US-Notenbank ein weiterer Anreiz war, die Zinsen unverändert beizubehalten.

Der Verbraucherpreisindex, ein allgemeiner Maßstab für die Kosten von Waren und Dienstleistungen in der gesamten US-Wirtschaft, stieg im Monat saisonbereinigt um 0,5 Prozent, womit die jährliche Inflationsrate bei 3 Prozent lag, wie das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch mitteilte. Sie lagen damit über den jeweiligen Dow-Jones-Schätzungen von 0,3 Prozent und 2,9 Prozent. Die jährliche Rate lag 0,1 Prozentpunkte höher als im Dezember.

Präsident Trump wird versuchen, alles in seiner Macht Stehende gegen die verheerende Lebenshaltungskostenkrise zu unternehmen, doch bestimmte Dinge liegen außerhalb seiner Kontrolle.

Die schlimmste Vogelgrippekrise der Geschichte fordert von Küste zu Küste das Aussterben aller Legehennen, in der Folge sind die Eierpreise in nur einem Monat um mehr als 15 Prozent gestiegen …

Die Eierpreise steigen jedoch rasant an. Der Eiermarkt ist von der Vogelgrippe betroffen, die im Januar über 19 Millionen Legehennen befiel.

Die Eierpreise sind seit Dezember um 15,2 Prozent gestiegen, der stärkste Anstieg seit Juni 2015. Der Nahrungsmittelindex insgesamt ist im Jahresvergleich um 2,5 Prozent gestiegen.

„Mir ist aufgefallen, dass Waffle House aufgrund der landesweiten Preissteigerungen für Eier gerade einen neuen Aufschlag von 50 Cent pro Ei eingeführt hat“, sagte Senator Chris Van Hollen (Demokraten aus Maryland). „Sie sagten, das werde ein neuer Aufschlag, und andere Restaurants ziehen nach.“

Das ist eine riesige Geschichte.

Und ich glaube, dass dies gerade erst der Anfang ist.

Leider sind sich viele Amerikaner der Ernst der Lage nicht bewusst, denn die Zahlen, die wir von der Regierung erhalten, übertreiben unsere Wirtschaftsleistung oft maßlos.

Ein Mann, der das sehr gut versteht, ist Eugene Ludwig. Er ist Vorsitzender des Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity und war einst US-Währungsprüfer. Er ist Experte auf diesem Gebiet und hat gerade einen Artikel verfasst , in dem er die wachsende „Diskrepanz“ zwischen Regierungsstatistiken und wirtschaftlicher Realität diskutiert …

Vor der Präsidentschaftswahl waren viele Demokraten verwirrt über die scheinbare Diskrepanz zwischen der „wirtschaftlichen Realität“, wie sie sich in verschiedenen Regierungsstatistiken widerspiegelte, und der öffentlichen Wahrnehmung der wirtschaftlichen Lage vor Ort.

Viele in Washington ärgerten sich darüber, dass die Öffentlichkeit nicht wahrnahm, wie stark die Wirtschaft wirklich war. Sie warfen rechten Echokammern vor, die Wähler dazu zu bringen, völlig absurde Geschichten über den Niedergang Amerikas zu glauben.

Was sie kaum in Betracht zogen, war, dass für diese Diskrepanz vielleicht etwas anderes verantwortlich sein könnte – ob etwa die staatlichen Statistiken grundsätzlich fehlerhaft waren. Was, wenn die Zahlen, die den breiten Wohlstand stützen, selbst falsche Darstellungen waren? Was, wenn düsterere Einschätzungen der Wirtschaft tatsächlich authentischer mit der Realität verbunden waren?

Ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, den gesamten Artikel zu lesen. Laut Ludwig wird uns gesagt, dass die offizielle Arbeitslosenquote in diesem Land sehr niedrig sei, aber in Wirklichkeit ist „heute in Amerika fast jeder vierte Arbeitnehmer praktisch arbeitslos“ …

Ich glaube nicht, dass diejenigen, die in die letzte Wahl stolz auf die Arbeitslosenzahlen gingen, verstanden haben, dass die fast rekordverdächtig niedrigen Arbeitslosenzahlen – im November lag die Zahl bei nur 4,2 Prozent – ​​Obdachlose mit Gelegenheitsjobs als „beschäftigt“ einschlossen. Aber die Implikationen sind gewaltig.

Wenn man die Statistik so filtert, dass sie auch Menschen als arbeitslos einschließt, die keine andere als Teilzeitarbeit finden oder einen Hungerlohn (etwa 25.000 Dollar) verdienen, liegt der Prozentsatz tatsächlich bei 23,7 Prozent. Mit anderen Worten: Fast jeder vierte Arbeitnehmer in Amerika ist heute praktisch arbeitslos – kaum ein Grund zum Feiern.

Er hat recht.

Wir haben es tatsächlich mit einer großen Wirtschaftskatastrophe zu tun , und die Zahlen der Regierung spiegeln dies einfach nicht wider.

Und viele Demokraten wollen die wirtschaftlichen Bedingungen noch weiter verschlechtern, nur um Trump zu schaden.

Leider habe ich das Gefühl, dass Wirtschaftsboykotte nur der Anfang sind.

Unsere Nation ist im Moment so tief gespalten, und in den kommenden Monaten wird auf den Straßen so viel Chaos herrschen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.