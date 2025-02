Medium deckt die geheime Agenda auf: Sie lenken uns ab, damit wir das nicht sehen! (Video)

Immer mehr Menschen wenden sich von Politik und Medien ab, weil sie das Gefühl haben, belogen zu werden. Donald Trump und Elon Musk sind für viele Menschen Hoffnungsträger geworden. Was sind ihre wahren Absichten und gibt es einen großen Plan, den wir noch nicht kennen?

Medium und Autorin Birgit Fischer versucht in einem tiefgreifenden Gespräch mit Simo Azzaoui vom Kanal Meet Your Ment ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Von Frank Schwede

Die Welt liegt in Scherben, doch es wird weiter Porzellan zerschlagen werden. Vor allem in Europa. Während US Präsident Donald Trump Friedensverhandlungen führt, um den Krieg in der Ukraine endlich nach drei Jahren zu beenden, wird in Europa bereits das nächste Milliardenpaket für die Ukraine geschnürt, mit dem Ziel, dass der Stellvertreterkrieg gegen Russland weitergeht.

Viele kritische Beobachter vermuten seit Langem, dass der Krieg in der Ukraine und in Gaza und die islamistischen Terroranschläge in Europa lediglich der Ablenkung dienen, um hinter der Kulisse unbemerkt eine neue Weltordnung einzuführen.

Mit Donald Trump als neuer US-Präsident und Elon Musk als sein Wadenbeißer könnte sich der Plan nach Meinung von Beobachtern als schwierig erweisen. Andererseits wird die Vermutung geäußert, dass auch Donald Trump für den tiefen Staat arbeitet und die Dunkelkräfte im Hintergrund nur ihre Pläne geschickt geändert haben.

Für Medium und Autorin Birgit Fischer ist aber längst klar, dass in der neuen Welt, in die wir kürzlich übergetreten sind, kein Platz mehr für eine finstere Agenda ist. Gegenüber Simo Azzoui vom Kanal Meet Your Ment äußerte sie sich überzeugt, dass entsprechende Pläne nicht mehr gelingen werden, weil die Erde in eine neue Zeitepoche, in das Wassermann-Zeitalter, eingetreten ist. (Medium mit Energie-Update: Der Neo-Moment in der Matrix (Video))

Gleichzeitig haben nach Worten Fischers sehr viele Menschen aufgrund der immer weiter zunehmenden Angst eine erhöhte Wahrnehmung:

„Dadurch ist es den Menschen jetzt möglich, zu erkennen, wer lügt, wer betrügt, was echt und was unecht ist und wo sie nur gelenkt werden. Deshalb wird manche geplante Agenda nicht mehr stattfinden.“

Dennoch gibt es, wie es aus Beobachterkreisen heißt, im Hintergrund noch immer entsprechende Pläne, die man quasi in allerletzter Sekunde versucht umzusetzen. Das weiß auch Birgit Fischer:

„Die Realität hat uns in den vergangenen drei Jahren vor Augengeführt, dass die Umsetzung dieser Pläne nur unter großen Schwierigkeiten und mit deutlichen Einschränkungen möglich ist.“

Sie müssen den Bogen überspannen, um ihre Agenda durchzusetzen…

Tatsache ist, wenn die Politik versucht, etwas Neues durchzusetzen, gelangen sie irgendwann schnell an einen Punkt, wo sie den Bogen teils grotesk überspannen müssen, um einen möglichst großen Teil der Bevölkerung für ihre Pläne zu gewinnen. Dadurch bricht nach Worten von Birgit Fischer das System irgendwann in sich zusammen:

„Das ist ein typisches energetisches Gesetz, woran man leicht erkennen kann, dass der Hochmut vor dem Fall kommt, wie schon das Sprichwort sagt. Politiker sind eben nur Darsteller.

Es braucht nicht mal viel Feingefühl, um zu erkennen, was da los ist. Und dieses Ablenkungsmanöver findet überall statt. Im Kino, im Fernsehen und sogar in der Schule.“

Birgit Fischer, die selbst Mutter ist, hat festgestellt, dass Kinder über sehr viel Feingefühl verfügen, weshalb viele nicht mehr in die Schule gehen wollen, weil sie spüren, dass sie nur abgelenkt werden und weil sie nach Worten des Mediums das Spiel längst durchschaut haben:

„Menschen mit einem hohen Feingefühl können nicht mehr wie Sklaven in irgendeine Schublade gesteckt werden. Deshalb rate ich den Menschen, ihre Gefühle nicht zu unterdrücken, stattdessen sollten sie zu ihrer Sensibilität und Spiritualität stehen.“

Nur in den Mainstream-Medien wird das Thema noch außen vorgelassen und als Spinnerei abgetan, um noch so viele Menschen wie