Neues aus der geistigen Welt: 2025 wird anstrengend, aber auch sehr chancenreich

Dazu müssten möglichst alle Trump Team Mitglieder in ihrem Bereich in den ersten Monaten harte und drastische Maßnahmen umsetzen. Dies würde zu einer Zersplitterung und zu internen Kämpfen im tiefen Staat führen. Wenn der tiefe Staat zu lange Zeit hat, sich intern abzustimmen und zu konsolidieren, wird Trump nur wenige Vorhaben und diese sehr langsam umsetzen können.

Noch immer sind nicht alle Minister vom Senat bestätigt worden. Aber einige Minister, wie der US Außenminister Marco Rubio und der US Verteidigungsminister Pete Hegseth haben wie Trump mit ihren Aussagen schon viel Staub aufgewirbelt.

Ein sehr spezieller Höhepunkt war jedoch die Rede des US Vizepräsidenten JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Im Beitrag der Tagesschau “Eine beispiellose Abrechnung mit Europa” kann man dazu lesen:

Es war eine Rede, die die transatlantischen Partner schockiert hat: US-Vizepräsident Vance hat den Europäern mangelndes Demokratieverständnis vorgeworfen – und belegte das mit fragwürdigen Beispielen. …

Was ist mit den Gewinnern des Kalten Kriegs passiert?“

Sicherheitspolitik, den Krieg in der Ukraine, das transatlantische Verhältnis – all das streifte Vance nur am Rande. „Die Gefahr, die ich in Europa am größten sehe, ist nicht Russland oder China oder ein anderer externer Akteur.“ Die größte Gefahr liege im Inneren.

Als er kurz danach noch mal auf Rumänien zu sprechen kommt und sinngemäß sagt: Wenn eine Social-Media-Kampagne so sehr die Wahlen beeinflusse, dann sei es schlicht nicht gut um die Demokratie dort bestellt – an dieser Stelle sind es genau noch drei Leute im Publikum, die das mit Beifall quittieren.

Ab ca. 11:46 Minuten sagt JD Vance unter anderem auch noch:

und ich glaube zutiefst, dass es keine Sicherheit gibt, wenn man Angst vor den Stimmen, den Meinungen und dem Gewissen hat, die das eigene Volk leiten. Europa steht vor vielen Herausforderungen, aber die Krise, mit der dieser Kontinent jetzt konfrontiert ist, ist die Krise, von der ich glaube, dass wir alle gemeinsam betroffen sind, ist eine, die wir selbst verursacht haben. Wenn Sie Angst vor ihren eigenen Wählern haben, kann Amerika nichts für sie tun ….

Die gesamte Rede von JD Vance (ca. 19 Minuten) kann man sich auf Deutsch auf dem Youtube-Kanal “Deutschland Kurier” anhören.

Trump hat mit seinen bisherigen Aktionen den tiefen Staat zutiefst verunsichert und verwirrt. Aber wenn er die USA wieder groß machen will, muss er noch zahlreiche Probleme lösen. Ein sehr großes Problem ist die Wirtschaft und was die Wirtschaft betrifft, gibt es einen großen Gegenspieler, der selten erkannt wird.

Es sind aus Sicht der geistigen Welt das Vereinigte Königreich und die City of London. Ein geistiges Wesen meinte vor kurzem sogar: Die Spinne ist das Vereinigte Königreich und die City of London mit ihren weltweiten Verbindungen und den Geheimdiensten. Mehr dazu im zweiten, kostenpflichtigen Teil. Im zweiten Teil werde ich auch die Meinung der geistigen Welt zur neuen US Strategie und der möglichen Zunft Europas schildern.

Willkommen in der neuen Realität

Wie ich schon in früheren Beiträgen erwähnte, werden wir Menschen, aber auch die Erde, energetisch immer leichter und ätherischer. Aber das gilt nicht für alle Menschen. Manche Menschen wehren sich gegen diese Entwicklung und werden immer verschlossener und dichter.

Wenn ein Mensch leichter und ätherischer wird, wird er immer offener, er spürt immer mehr und seine Wahrnehmungsfähigkeit verbreitet sich. Das heißt, er wird auch immer mehr energetische Phänomene spüren und wahrnehmen und er wird immer öfter sogenannte „paranormale“ Dinge erleben.

In meiner Wohnung häufen sich in den letzten Wochen „paranormale“ Dinge. Es knackst oft, aus nicht nachvollziehbaren Gründen fallen plötzlich Dinge vom Tisch oder aus dem Kasten. Meine Wohnung wird in den letzten Wochen auch immer häufiger von geistigen Wesen besucht. Eine Bekannte hat berichtet, dass sich in einer Nacht die Schlafzimmertür geöffnet hat und ein geistiges Wesen durch den Türspalt guckte.

Eine andere Bekannte hat mir erzählt, dass sie in einem Einkaufshaus auf ein kleines Kind aufmerksam wurde, dass alleine in einer abgelegenen Ecke kauerte. Ihr kam das sehr komische vor, sie hat sich abgedreht und als sie sich wieder zurückdrehte, war das Kind verschwunden. Kurze Zeit später hatte sich dann im Kaufhaus noch ein sehr verstörendes, angstauslösendes Erlebnis.

Ich möchte zugleich auch anmerken, dass beide Bekannte sehr medial sind und sie schon öfters paranormale Erlebnisse hatten. Was mir nur aufgefallen ist, dass sich in letzter Zeit solche Dinge häufen.

In den letzten Wochen haben sich bei mir und auch bei einigen Bekannten seltsame körperliche Symptome und Beschwerden eingestellt. Jeden Tag tut mir etwas anderes weh. Sehr häufig sind meine Beine, Gelenke und meine Wirbelsäule betroffen. Das wundert mich nicht, da ich als Teenager einen schweren Sportunfall und dann später einige Freizeitunfälle hatte.

So schmerzt manches Mal das linke Knie, am nächsten Tag der rechte Knöchel und einen Tag später verspüre ich so etwas Ähnliches wie einen Ischias Schmerz oder Migräne. Das Gute daran ist, dass die meisten Symptome innerhalb eines Tages verschwinden. Nur in Ausnahmefällen, so wie jetzt gerade, hält sich so ein Phänomen über einen Tag oder sogar über eine Woche

Alles muss raus

Ich habe natürlich in der geistigen Welt nachgefragt, was da mit mir oder in mir oder an mir passiert. Die erste Ansage war kurz und bündig: Alles muss raus.

Dann erklärte mir mein geistiger Begleiter, dass bei mir gerade ein tiefer Reinigungsprozess läuft und die größten alten Wunden, die sich noch im Körper, in der Psyche oder meinen energetischen Hüllen befinden, sich lösen und ausheilen.

Damit wurde für mich auch ein weiteres Phänomen erklärbar. Vor dem Einschlafen spüre ich oft irgendwelche Schmerzen. Oft tauchen dabei auch oft völlig harmlose und für mich bedeutungslose Kindheitsszenen auf. Aus der geistigen Welt bekam ich dazu eine überraschende Erklärung.

Ich sehe da oft harmlose Kindheitsszenen, aber diese Szenen haben sich in meiner Kindheit sehr oft wiederholt und die innere Einstellung und die inneren Gefühle haben sich dadurch verfestigt und sind so zu sehr hartnäckigen energetischen und gefühlsmäßigen Blockaden geworden. Und diese Blockaden „zeigen“ sich nun im Reinigungsprozess, teilweise durch körperliche Symptome (wie beispielsweise Schmerzen) oder durch gefühlsmäßige Instabilität.

Hochsensitive und hochsensible Menschen spüren mehr

Oft stellt mir jemand die Frage: Wenn es mir gut geht und ich keine Symptome oder besonderen Erlebnisse habe, blockiere ich dann die Schwingungserhöhung? Bleibe ich auf meiner Schwingungshöhe stecken?

Der Schwingungserhöhungs- und Reinigungsprozess ist sehr individuell. Es gibt Menschen, die haben keine großen offenen „Wunden“ und daher werden sie keine großartigen Symptome haben.

Und wenn man keine paranormalen Dinge erlebt, heißt dies nicht, dass man niedrig schwingt. Ich kenne Menschen, die schwingen sehr hoch, sind aber nicht medial und haben bisher keine paranormalen Dinge erlebt. Dann gibt es noch die Zeitfrage. Der Schwingungserhöhungs- und Reinigungsprozess ist ein natürlicher Prozess.

Wenn man gerade in anderen Lebensbereichen (zum Beispiel beruflich oder familiär) sehr engagiert ist, kann es sein, dass der Schwingungserhöhungs- und Reinigungsprozess später oder sehr sanft geschieht.

Was für mich aber eindeutig erkennbar ist. Es besteht eine sehr starke Tendenz, dass hochsensible und hochsensitive Menschen intensiver und meist auch früher auf die kosmischen Energien reagieren, wobei hochsensible und hochsensitive Menschen unterschiedlich reagieren.

Frau Fuchs hat auf ihrem Blog einen Beitrag veröffentlicht (Titel “Die Welt des Spürens – abgehoben – grobfühlig – feinfühlig – hochsensibel – hochsensitiv“ , in dem sie den Unterschied zwischen den beiden Wahrnehmungsformen beschreibt. Im Folgenden bringe ich ein paar Zitate aus dem Beitrag:

Hochsensibel oder hochsensitiv?

Beide

– besitzen ein durchlässigeres Wahrnehmungssystem, welches üblicherweise angeboren ist,

– weisen eine erhöhte Feinfühligkeit auf,

– nehmen intensiver wahr und

– sind um vieles persönlicher betroffen.

Dennoch gibt es einen großen Unterschied, wie sich diese durchlässige Feinfühligkeit auswirkt. Daher unterscheide ich zwischen hochsensibel und hochsensitiv.

So ist die feinfühlige Wahrnehmung

– bei den Hochsensiblen primär nach innen gerichtet und somit auf sich selbst bezogen,

– bei den Hochsensitiven hingegen primär nach außen gerichtet und auf den anderen bezogen.

Hochsensibel – die innere Empfindsamkeit

Die durchlässige Feinfühligkeit eines hochsensiblen Menschen ist primär auf sich selbst bezogen. Das führt dazu, dass das Eigene verstärkt gespürt und dadurch auch intensiver wahrgenommen wird.

Hochsensitiv – die äußere Feinfühligkeit

Bei den Hochsensitiven richtet sich die durchlässige feinfühlige Wahrnehmung nach außen, sie ist primär auf den anderen fokussiert. Dadurch wird aber der oder das Andere intensiver gespürt als das Eigene.

… wenn du vor Scham am liebsten im Boden versinken willst

In Summe belastet mich der Reinigungsprozess sehr und ich bin oft nur teilweise arbeitsfähig. Also habe ich meinen geistigen Begleiter gefragt, was ich tun kann. Die ersten Anmerkungen haben mich überrascht. Der geistige Begleiter meinte, dass dies ein ganz natürlicher Prozess ist und dass der Prozess einige Zeit dauern wird. Einen natürlichen Prozess sollte man nicht künstlich verstärken oder beschleunigen, weil dies zu sehr unangenehmen Nebeneffekten führen kann.

Der Körper weiß am besten, wie er seine Wunden heilen kann und wenn man in sich ruht, beruhigt sich auch die Psyche und auch die energetischen Hüllen und Strukturen harmonisieren sich normalerweise von selbst.

Dann meinte mein geistiger Begleiter zu mir, dass es natürlich eine Reihe von sehr sanften Möglichkeiten gibt, wie man den Reinigungsprozess unterstützen kann und er machte mich auf ein paar Erlebnisse, die ich vor vielen Jahren hatte, aufmerksam.

Vor vielen Jahren hatte ich Kontakt zu einem sehr hochschwingenden geistigen Wesen. Ich sah eine wunderbar ausstrahlende Silhouette. Das Wesen strahlte ein Mitgefühl und Verständnis aus, wie ich es noch nie erlebt hatte und was mich völlig aus der Bahn warf. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Wesen wirklich alles von und über mich weiß und daher all meine Vergangenheit kennt, auch meine Fehler und Übeltaten. In diesem Moment wäre ich am liebsten aus Scham im Boden versunken.

Ich habe später mit einer medialen Bekannten über mein Erlebnis gesprochen und sie hat mir dann erzählt, dass sie genau das Gleiche erlebt hat. Sie hatte auch eine Begegnung mit einer sehr hochschwingenden Geistwesen, auch sie hatte das Gefühl, dass dieses Wesen alles über sie weiß und auch sie verspürte ein bedingungsloses Mitgefühl. Und auch sie wäre in der damaligen Situation am liebsten vor Scham im Boden versunken.

Ich habe dann mit der Bekannten über das Phänomen der Scham gesprochen. Und wir hatten beide das Gleiche erlebt. Auch wenn wir uns damals nicht an konkrete Szenen erinnerten, aber es war das Wissen da, dass es in unserem Leben (oder unseren Leben) Situationen gab, wo wir nicht die beste oder optimale Entscheidung getroffen und nicht das Beste umgesetzt haben.

Was dabei interessant war, dass wir den Eindruck hatten, wir hätten durchaus anders handeln oder entscheiden können, wir dies aber damals aus irgendwelchen Gründen nicht taten.

Als ich mich an mein Erlebnis mit dem hochschwingenden geistigen Wesen erinnerte, lächelte mich mein geistiger Begleiter an und meinte:

Du könntest dich selbst und dein Leben auch mit so einem umfassenden Mitgefühl und Verständnis wahrnehmen. Dann erklärte mein geistiger Begleiter noch: Viele Menschen verurteilen sich selbst wegen ihrer Vergangenheit. Das bindet sie aber an das, was sie verurteilen und ablehnen und erschwert das Auflösen und Abheilen alter Wunden.

Wenn ein Mensch über einen längeren Zeitraum immer wieder sich und sein Leben und Wirken mit einem großen Mitgefühl und Verständnis wahrnimmt, lockern sich langsam die Blockaden, die Einstellungen und Muster werden elastischer und Veränderungen fallen leichter.

Frau Fuchs hat auf ihrem Blog einen Beitrag mit dem Titel „Die Basis der inneren Veränderung“ veröffentlicht. In dem Beitrag schreibt sie:

Trotz Einsicht, trotz Motivation und dem Willen an sich zu arbeiten, scheitern wir oft an der Umsetzung. …



Wir bemühen uns wirklich, uns zu verändern. Doch wir drehen uns im Kreis und erleben: Egal wie sehr wir an uns arbeiten und versuchen, uns zu verändern, irgendwann holen uns unsere Muster, Denkweisen, Gefühle und Reaktionsweisen wieder ein.

Wirkliche Veränderung geht immer damit einher, dass wir bewusster werden. Unsere Wahrnehmung wird offener, wir bekommen mehr mit und spüren auch mehr.

Alleine die Wahrnehmung und die damit verbundene Bewusstwerdung und Akzeptanz erleichtert den Reinigungs- und Heilungsprozess sehr stark.

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 19.02.2025