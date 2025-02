Russischer Politwissenschaftler: „Die europäischen Eliten müssen wissen das ihre Wohnorte die ersten Ziele nuklearer Vergeltungsschläge sein werden“

Nur drei Varianten könnten Trump zu Vereinbarungen bewegen, die unseren Erwartungen entsprächen:

Eine vollständige Niederlage [des kollektiven Westens] ist notwendig. Doch, ohne eine viel aktivere Nutzung des nuklearen Abschreckungsfaktors würde sich dies extrem – wenn nicht gar untragbar – aufwendig gestalten bzw. den Tod von Abertausenden der besten Söhne unseres Vaterlandes bedeuten.

Eine Abkehr von China wäre für uns absurd kontraproduktiv. Nachdem die Trumpisten der ersten Amtszeit noch versuchten uns dafür einzunehmen, so scheinen sie jetzt einzusehen, dass Russland einem solchen Schritt nicht zustimmen würde. Mehr zum Nuklearfaktor nachfolgend.

Für die derzeitigen Euro-Eliten und Euro-Integratoren, ist ein Krieg dringend notwendig. Nicht nur wegen der Hoffnung, den traditionellen geopolitischen Rivalen zu unterminieren und sich für die Niederlagen der letzten drei Jahrhunderte zu revanchieren, sondern auch wegen [latenter] Russophobie.

Diese Eliten und ihre Eurobürokratie scheitern auf fast allen ihrer Bereiche: Das Europaprojekt zeigt Risse an den Fugen.

Die Instrumentalisierung Russlands als Schreckgespenst und nun als echter Feind seit mehr als einem Jahrzehnt, bildet das wichtigste Werkzeug zur Legitimierung ihres Projekts und zum Machterhalt der Euro-Eliten. Hinzu kommt, dass «strategisches Parasitieren» – die fehlende Angst vor dem Krieg – in Europa viel stärker ausgeprägt ist, als in den Vereinigten Staaten.

Die Europäer wollen über ihr Verhältnis zum Krieg, weder nachdenken, noch wissen sie, wie sie das angehen sollen. Seit den Zeiten der Sowjetunion und aufgrund der Erfahrungen, die wir mit de Gaulle, Mitterrand, Brandt, Schröder und anderen gemacht haben, gewöhnten wir uns, die Amerikaner als die Hauptverantwortlichen für Konfrontation und Militarisierung westlicher Politik anzusehen. Das war schon damals nicht ganz richtig und ist inzwischen überhaupt nicht mehr richtig.

Es war Churchill, der die USA in den Kalten Krieg hineingezogen hat, als dieser für ihn opportun erschien. Es waren europäische Strategen – die es damals noch gab – nicht Amerikaner, welche die Raketenkrise der 1970er Jahre auslösten.

Die Liste der Beispiele ließe sich noch lange fortsetzen. Inzwischen wurden die Euro-Eliten zu Hauptsponsoren der Kiewer Junta. Sie vergessen, dass es ihre Vorgänger waren, die zwei Weltkriege entfesselten und Europa und die Welt auf einen dritten hintreiben.

Während sie Ukrainer als Kanonenfutter abschlachten lassen, bereiten sie neue Opfer Osteuropas aus einer Reihe von Balkanstaaten inklusive Rumänien und Polen, vor. Sie haben damit begonnen, mobile Stützpunkte einzurichten, in denen sie Kontingente potenzieller Landsknechte ausbilden lassen.

Sie werden versuchen, den Krieg nicht nur bis zum „letzten Ukrainer“, sondern bald auch bis zum „letzten Osteuropäer“ fortsetzen zu lassen.

Die antirussische Propaganda von NATO und Brüssel übertrifft bereits diejenige Hitlers. Selbst persönliche menschliche Beziehungen zu Russland werden systematisch gekappt.

Diejenigen, die für normale Beziehungen eintreten, werden diffamiert und aus ihren Jobs gejagt. Eine totalitäre liberale Ideologie wird allen aufgezwungen. Selbst der letzte Anschein von Demokratie wird abgestreift, auch wenn man zum Schein viel davon spricht.

Ein jüngstes Beispiel liefert die Annullierung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Rumänien, die von einem Kandidaten, der nicht für Brüssel stand, gewonnen wurde.

Die europäischen Eliten bereiten die Länder und ihre Bevölkerungen nicht nur generell auf einen Krieg vor. Vielmehr nennt man schon Termine, ab wann man bereit sein würde, den Krieg zu entfesseln.

Wie liessen sich die Umnachteten aufhalten? Wie liesse sich das Abgleiten in einen Dritten Weltkrieg zumindest in Europa noch verhindern? Wie könnte man ein Ende des [laufenden] Krieges erreichen?

Die Gespräche über Kompromisse und einen Waffenstillstand drehen sich um ein Einfrieren entlang der derzeitigen Kontaktlinie. Doch dies würde ermöglichen, die Reste der Ukrainer wieder aufzurüsten und mit Kontingenten aus anderen Ländern eine neue Runde der Feindseligkeiten einzuleiten.

Wir würden erneut kämpfen müssen. Und zwar aus einer weniger günstigen politischen Ausgangsposition. Man würde versuchen einen solchen Kompromiss als Sieg darzustellen. Aber es würde kein Sieg [für Russland] sein, sondern, um es unverblümt zu sagen, ein Sieg des Westens. So würde es auf der ganzen Welt – und in vielerlei Hinsicht auch in unserem Land – beurteilt werden.

Ich werde nicht alle Instrumente aufzählen, mit denen ein solches Szenario vermieden werden kann und werde nur die wichtigsten nennen:

Erstens: Wir müssen uns selbst, der Welt und unseren Gegnern endlich das Offensichtliche [zu ihrer historischen Schuld] sagen: Europa ist die Quelle allen Unheils der Menschheit, wie zwei Weltkriege, Völkermorde, menschenfeindliche Ideologien, Kolonialismus, Rassismus, Nationalsozialismus etc. Die Metapher eines bekannten europäischen Offiziellen über Europa als «blühender Garten» klingt viel realistischer, wenn man es mit einem von dichtem Unkraut überwucherten Feld gleichsetzt, das sich vom Blut Hunderter von Millionen Ermordeter, Beraubter und Versklavter nährt. Und ringsherum erhebt sich ein Garten aus den Ruinen unterdrückter und ausgeraubter Zivilisationen und Völker.

Europa muss beim Namen genannt werden, damit die Drohung, Atomwaffen als Abschreckung gegen Europas Verbrechen und Kriegstreiberei einzusetzen, gerechtfertigt scheint.

Zweitens, um eine weitere offensichtliche Wahrheit auszusprechen: Jeder Krieg zwischen Russland und NATO würde unweigerlich nuklear enden, falls der Westen weiterhin den Krieg gegen uns in der Ukraine führt. Diese Erklärung ist notwendig, um das sich entwickelnde Wettrüsten zu begrenzen. Es wäre sinnlos, riesige Arsenale an konventionellen Waffen anzuschaffen, zumal die damit ausgerüsteten Armeen, unweigerlich von einem nuklearen Tornado hinweggefegt würden.

Drittens wird es notwendig sein, [in der Ukraine] noch weiter vorzurücken und den Feind zu eliminieren. Gleichermassen ist es notwendig klar zu machen, dass unsere Geduld begrenzt ist. Für jeden getöteten russischen Soldaten werden tausend Europäer sterben, falls sie nicht aufhören, Krieg gegen Russland zu führen. Den Europäern muss klar werden, dass ihre Eliten auch sie als Kanonenfutter opfern wollen. Wir werden nicht in der Lage sein, die Zivilbevölkerung Europas – anders als wir es in der Ukraine gerade machen – zu schützen, nachdem der Krieg sich in einen Atomkrieg verwandelt hätte. Wir würden vor Schlägen warnen, wie Wladimir Putin es versprochen hat, aber die Wirkung von Atomwaffen unterscheidet weit weniger zwischen Soldaten und Zivilisten. Die europäischen Eliten müssen wissen, dass sie und ihre Wohnorte die ersten Ziele nuklearer Vergeltungsschläge sein werden. Es wird für sie nicht möglich sein, sich zurücklehnen.Den Amerikanern sollte gesagt sein, falls sie weiterhin den Ukraine-Konflikt anheizen, wir den nuklearen Rubikon überschreiten werden… Auf eine nicht-nukleare Antwort würde ein nuklearer Schlag auf ihre Basen in Europa und in der ganzen Welt erfolgen. Falls die USA es wagen sollten, mit Atomwaffen zu antworten, wird es einen Atomschlag auf ihr eigenes Territorium geben.

Viertens, gilt es die Aufrüstung unseres Militärs fortzusetzen, weil dies eine äußerst turbulente und krisengeschüttelte Welt erforderlich macht. Gleichzeitig ist es notwendig, nicht nur die Nukleardoktrin zu ändern, was schon erfolgte. Im Fall, dass sich die Amerikaner und ihre Lakaien nicht verhandlungsbereit zeigten, gilt es die Stufenleiter der nuklearen Eskalation konsequent hochzugehen, um die Wirksamkeit unserer nuklearen Abschreckungs- und Gegenschlags-Kapazität nach oben zu setzen. „Oreshnik“ ist eine großartige Waffe, Lob gebührt ihren Auftraggebern und Produzenten, aber sie ist kein Ersatz für Atomwaffen, sondern nur eine weitere wirksame Sprosse auf der Leiter der Eskalation.

Fünftens müssen wir den USA über verschiedene Kanäle vermitteln, dass wir sie nicht demütigen wollen, doch bereit sind, ihnen zu einem würdigen Ausstieg aus dem ukrainischen Desaster zu verhelfen, in das die Amerikaner von den Liberal-Globalisten und Europäern hineingezogen wurden.

Vor allem aber müssen wir erkennen, dass wir vor unserem Land, unserem Volk und der Menschheit keine Unentschlossenheit zeigen können und dürfen. Es geht nicht nur um das Schicksal Russlands, sondern auch um das Schicksal der menschlichen Zivilisation in ihrer jetzigen Form.

Wenn sich die Amerikaner zurückziehen, wird die Ukraine ziemlich schnell besiegt sein. Ihr Osten und Süden werden an Russland fallen.

In der Mitte und im Westen der heutigen Ukraine muss ein entmilitarisierter, neutraler Staat mit einer Flugverbotszone eingerichtet werden, in den jeder ziehen kann, der nicht in Russland leben und unsere Gesetze befolgen möchte. Ein Waffenstillstand würde geschlossen werden.

Nach dem Waffenstillstand wird es notwendig sein, mit Freunden der globalen Mehrheit an gemeinsamen Lösungen der Probleme der Menschheit zu arbeiten – sogar mit den Amerikanern, falls sie noch zur Vernunft kommen sollten.

Gleichzeitig ist es dringend notwendig, Europa für eine Weile aus der Lösung der Weltprobleme herauszunehmen. Europa wurde wieder einmal zur größten Bedrohung für sich selbst und die Welt!

Frieden auf dem Subkontinent wird es nur geben können, wenn Europa wieder das Rückgrat gebrochen wird, wie es bei unseren Siegen über Napoleon und Hitler schon der Fall war.

Zugleich wird es einen Generationswechsel bei den derzeitigen Eliten geben müssen. Das wird nicht mehr in einem engen europäischen Kontext – der gehört der Vergangenheit an – geschehen, sondern in einem euro-asiatischen Umfeld.

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Der Original Artikel erschien am 21.1.2025 beim russischen Magazin Profil: HIER

Zum Autor:

Sergej Karaganow ist emeritierter Professor und wissenschaftlicher Direktor der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik an der National Research University Higher School of Economics und Ehrenvorsitzender des Council on Foreign and Defence Policy.



Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 29.01.2025