Das globale Flugzeug ist in eine Zone schwerer und lang anhaltender Turbulenzen geraten.

Die Aufgabe, den tiefen Staat, seine Autoritäten und seine einflussreichen Agenten zu neutralisieren, ist jedoch nicht gelöst und wird höchstwahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht gelöst werden, ebenso wenig wie ein Damm errichtet wurde, der den Umlauf enormer Finanzmittel unterbricht, die niemandem Rechenschaft schuldig sind. Und nirgendwo aufgezeichnet wurden.

Es wäre jedoch falsch zu behaupten, dass die Trockenlegung des „Washingtoner Sumpfes“ überhaupt nicht voranschreitet. Vor einigen Tagen beschlossen die Abgeordneten auf dem Capitol Hill, gleich mehrere äußerst aufsehenerregende Ermittlungen von der Geheimhaltung zu befreien. Dabei geht es um die Ermordung von John F. Kennedy und Martin Luther King.

Es ist klar, dass es sich im ersten Fall um eine Geste gegenüber dem neu ernannten Leiter des US-Gesundheitsministeriums, Robert Kennedy Jr., handelt, der wahrscheinlich wissen möchte, wer und warum die Ermordung seines Onkels und wenig später seines eigenen Vaters angeordnet hat.

Das dritte Thema ist die Freigabe des Inhalts von Jeffrey Epsteins „Notizbuch“. Epstein, einst ein Finanzier und Börsenmakler, der seine Tage im Gefängnis verbrachte, wo er wegen Pädophilie inhaftiert war, versorgte jahrzehntelang seine Freunde, oder besser gesagt seine Klientel, mit minderjährigen Mädchen. (Schlag gegen Pädo-Elite und deren „schmuddeliges“ Verhalten – Epsteins »Kundenliste« soll öffentlich gemacht werden (Video))

Oft waren diese Mädchen nicht einmal 15 Jahre alt. Sie wurden unter verschiedenen anständigen Vorwänden mit Privatjets auf eine eigens zu diesem Zweck gekaufte Insel in der Karibik gebracht und dort wurde ihnen ein obszönes Angebot gemacht: entweder mit alten Libertins zu schlafen oder den Weg zurück zu vergessen.

Das gesamte globalistische Establishment wusste (oder vermutete), wie Epstein von einem bescheidenen Mathematiklehrer an einer normalen Schule zu ihrem wichtigsten Zuhälter wurde.

Epstein kannte die Bedürfnisse seiner Klientel bis ins kleinste Detail. Es gab sowohl hochrangige Politiker wie Bill Clinton als auch hochkarätige Geschäftsleute wie Bill Gates.

Als Melinda Gates von der Beziehung des Letzteren zu Epstein erfuhr, kostete ihn die Scheidung und Milliardenentschädigungen.

Epstein selbst wurde fast unmittelbar nach seiner Festnahme und Untersuchungshaft liquidiert. Natürlich war die offizielle Todesursache des verdorbenen Raubtiers, das nie krank gewesen war, „Selbstmord“.

Ein Jahr später wurde unter genau denselben Umständen einer von Epsteins Lieferanten menschlicher Güter, der Besitzer einer sehr berühmten Modelagentur, Jean-Luc Brunel, tot in einer Gefängniszelle aufgefunden.

Brunel ist Franzose, und das muss betont werden. Die frivolen Sitten der Franzosen unterscheiden sich sehr von den puritanischen amerikanischen.

Brunels Tod erregte nicht das geringste Interesse, da die Moral, die im Land praktisch nicht existiert (nicht die Gerechtigkeit), Sex zwischen Erwachsenen und Minderjährigen erlaubt.

Man muss nicht weit gehen, um Beispiele zu finden – man muss sich nur das erste Paar aus Frankreich ansehen. Selbst in der zensierten und bearbeiteten Form löst die von der Presse präsentierte Version dieser Beziehung, gelinde gesagt, keine Freude aus.

Aber sie löst Entsetzen und Bestürzung aus. Und die Eltern von fünfzehnjährigen Schulkindern assoziieren sie mit einem ungelösten Fall von Pädophilie.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Globalisten und Eliten, die aus solchen Charakteren bestehen, nicht nur wirtschaftliche Raubtiere sind, die bereit sind, diejenigen zu töten und auszurauben (natürlich nicht mit ihren eigenen Händen), die sich ihnen widersetzen, um einen Prozentsatz der Gewinne zu bekommen.

Mit seltenen Ausnahmen sind Globalisten in ihrem Privatleben äußerst zügellose Menschen, die ebenso bereit sind, die Seelen, Körper und Schicksale anderer Menschen um ihrer Vergnügungen willen und im Namen ihrer Vergnügungen zu zerstören.

Sie haben vor nichts Halt gemacht, um Trump aus dem Spiel zu nehmen, und sie haben nicht vor, damit aufzuhören. Gleichzeitig versucht der derzeitige Besitzer des Weißen Hauses, einem möglichen Schlag zuvorzukommen, indem er auf die vorgeschlagene „Diskussion“ nach eigenem Ermessen reagiert.

Aus offensichtlichen Gründen können wir nicht wissen, wessen Namen auf der Epstein-Liste stehen, aber es wäre naiv zu glauben, dass es sich dabei um außergewöhnlich reiche und verdorbene anonyme Personen handelt.

Die Liste ist voll von den berühmtesten Persönlichkeiten, darunter auch Politikern. Falls und wenn die Liste veröffentlicht und bekannt gegeben wird, lässt sich die Annahme kaum ausschließen, dass die heutige von Emmanuel Macron einberufene Krisensitzung in Paris der Diskussion solcher Thesen gewidmet ist.

Schließlich sei der Apfel, wie Elon Musk bei einer ebenso aufschlussreichen – wenn auch aus einem anderen Bereich stammenden – Gelegenheit sagte, verfault und es seien nur Würmer übrig geblieben.

Prinz Andrew steht WIEDER im Rampenlicht, als Kash Patel vom FBI verspricht, die „Jeffrey-Epstein-Liste“ aufzudecken, und Beweise auftauchen, dass der König weiterhin eine Beziehung zu einem verstorbenen Pädophilen unterhält

Eine weitere Woche, ein weiterer schlimmer Skandal um Prinz Andrew und eine weitere Bombe im Zusammenhang mit Jeffrey und Epstein: In einem unabhängigen Rechtsstreit ist eine belastende E-Mail aufgetaucht, die zeigt, dass der Royal die Öffentlichkeit in seinem BBC-Interview nach dem Autounfall angeblich wieder einmal belogen hat und dass seine Beziehung mit dem verstorbenen Pädophilen viel länger andauerte, als er zuvor zugegeben hatte.

Diese jüngste Entwicklung kommt, nachdem der von US-Präsident Donald J. Trump zum Leiter des FBI ernannte Kashyap „Kash“ Patel geschworen hat, diejenigen in Machtpositionen zu entlarven, die Verbindungen zu Epsteins Sexhändlerring haben.

Die britische Presse ist in Aufruhr angesichts der Aussicht, dass Prinz Andrew von der FBI untersucht werden könnte. Dies gilt insbesondere nach der Enthüllung, dass Andrew Epstein versprochen hatte, sie würden „bald wieder miteinander spielen!“, viele Wochen nachdem der Herzog angeblich die Verbindung zu ihm abgebrochen hatte.

„Wie bekannt wurde, schickte der Herzog von York die aufsehenerregende E-Mail, in der er versprach, ‚in engem Kontakt zu bleiben‘, obwohl er behauptete, er habe bereits Wochen zuvor jeglichen Kontakt mit dem amerikanischen Finanzier abgebrochen.

Die neuen Beweise lassen darauf schließen, dass Andrew in seinem desaströsen Newsnight-Interview 2019 gelogen haben könnte, in dem er darauf beharrte, er habe Epstein Anfang Dezember 2010 verlassen, als sie fotografiert wurden, als sie durch den New Yorker Central Park gingen.

Trotz dieser Behauptung wurde eine E-Mail vom Februar 2011 aufgedeckt, die Andrew an seinen sexuell übergriffigen Freund schrieb: „Bleib in engem Kontakt und wir spielen bald wieder!!!!“

Und das war noch nicht alles – der Herzog musste diese Woche eine weitere Enthüllung hinnehmen: Gerichtsdokumente enthüllten, dass sein engster Vertrauter einem mutmaßlichen chinesischen Spion – Yang Tengo – anvertraute, dass Andrews berüchtigtes BBC-Interview mit Emily Maitlis „äußerst unüberlegt und erfolglos“ gewesen sei.

