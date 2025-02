UFOs und freie Energie: Kommt dieses Jahr die Offenlegung? (Video)

Dass die Menschheit nicht die einzige Spezies im Universum ist, geht nach Worten von Peter Denk unter anderem auch aus zahlreichen freigegebenen Dokumenten der CIA hervor.

Der US Geheimdienst setzte in den 1980er Jahren sogenannte Remote Viewer ein, das sind hellsichtige Menschen ein, um an entsprechende Informationen zu gelangen, die über den Einsatz von Agenten nicht zu bekommen waren.

Denk:

„Aus diesen Dokumenten geht unter anderem hervor, wer auf dem Mars die Monumente gebaut hat und sie haben Informationen zur Galaktischen Föderation erhalten, ein Zusammenschluss verschiedener Spezies, ähnlich wie wir es aus Raumschiff Enterprise kennen.

Die sind also davon ausgegangen, dass es sie gibt. Wer sich also ernsthaft mit dem Thema beschäftigt, kommt zwangsläufig zu dem Ergebnis, das kann nicht alles Quatsch sein.“

Auch wenn UFO-Thema im deutschsprachigen Raum offizielle noch immer tabu ist, haben sich auch hierzulande schon vor Jahrzehnten Wissenschaftler ernsthaft mit der Frage auseinandergesetzt, welches Geheimnis hinter den unbekannten Flugobjekten steckt.

Allerdings unter einem Pseudonym. Denk:

„Weil in dem Moment wo du das offiziell machst, bist du raus aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Deswegen sagt man auch immer gerne, die Wissenschaft hat sich ja noch nicht mit dem Thema beschäftigt, die sehen das als völligen Schwachsinn – doch das stimmt überhaupt nicht.“

Ignorieren ist nicht mehr möglich

Mittlerweile aber hat sich ein Trend entwickelt, der immer deutlicher zeigt, dass man das Thema nicht mehr ignorieren kann, sondern, dass man sich zwangsläufig damit beschäftigen muss, auch wenn viele Aufnahmen in Büchern und im Internet gefälscht wurden. Denk:

„Natürlich gibt es Sichtungen, wo auch Irrtümer dabei sind und es gibt auch Menschen, die Videos und Fotos bewusst fälschen. Das ist heute sogar noch viel einfacher als früher. Aber nur weil es die Möglichkeit gibt, ist nicht automatisch alles eine Fälschung.“

Für die meisten Forscher steht die Frage der Antriebstechnologie im Vordergrund. Denk ist der Überzeugung, dass die Technologie der wissenschaftlichen Gemeinschaft bekannt ist, entgegen der landläufigen Behauptung der Medien. Denk:

„Die Technik, sowohl der Antigravitations- als auch der Überlichtgeschwindigkeit, sind ist nicht unbekannt. Da reden wir auch nicht mehr über irgendwelche absurden Geschichten, nein, das ist erweiterte Physik, die aber funktioniert, verbunden mit sehr stark rotierenden Magnetfeldern, damit kann man offensichtlich die Gravitation beeinflussen.“

Das heißt im Klartext, dass diese Fluggeräte ihre Energie nicht über klassische Verbrennungstechnologie erzeugen, sondern über sogenannte Nullpunkt- oder freie Energie, die ebenfalls der erweiterten Physik zuzuordnen ist. Denk:

„Es ist kein Geheimnis, wie man Nullpunktenergie anzapft. Da gibt es viele mechanische Varianten, unter anderem den sogenannten Magnetmotor. Schon Nikola Tesla hat das in den 1920er Jahren vorgeführt, mit einem Auto, in dem er einen Elektromotor eingebaut hat. Das hat er sogar der Presse vorgeführt.

Aber die dunkle Seite verhindert die Einführung dieser Technologie, weil nun mal ganz viel ihrer Macht auf Mangel basiert. Und Mangel an Energie ist ein ganz entscheidender Faktor für die.

Weil, wenn du so ein Gerät hast, dann musst du nie wieder tanken und musst niemanden etwas bezahlen. Das ist eine unglaubliche Freiheit, du hast Energie zum Nulltarif.“

Peter Denk ist sich sicher, dass freie Energie irgendwann in absehbarer Zeit kommen wird. Doch Strom- und Erdgasunternehmen und sogar sehr viele Staaten, die von den Energiekosten abhängig sind, würden bei deren Wegfall sehr schnell zusammenbrechen. Denk erklärt:

„Unsere Welt ist momentan noch sehr stark auf die klassischen Energieformen angewiesen. Wenn diese Einnahmen wegfallen, hat das enorme Konsequenzen. Wenn beispielsweise ein Staat zusammenbricht, dann ist das kein Spaß, dann gibt es einem Bürgerkrieg. Das heißt, freie Energie kann erst dann kommen, wenn gewisse Grundvoraussetzung dafür geschaffen worden sind.“

Eine dieser Voraussetzungen ist nach Worten des Krisenrat-Gründers der Erstkontakt, der, so Denk, schon vor längerer Zeit hätte stattfinden sollen, aber aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben wurde. Ein Hauptgrund, der immer wieder in den Medien genannt wird, ist, dass die Menschheit dafür noch nicht bereit sei.

Laut Informationen aus der geistigen soll der Erstkontakt sehr bald erfolgen, möglicherweise sogar schon in diesem Jahr, was aber im Wesentlichen von der Bereitschaft der Menschen und dem wirtschaftlichen System abhängig ist. Denk:

„Da ist ja momentan einiges in Bewegung – und wenn der angekündigte Crash so nicht mehr kommt, dann wird unter Umständen der Erstkontakt kommen, weil dann dieser Teil der Begründung, warum das nicht passieren darf, wegfällt.

Dass die Menschen Amok laufen, wenn sie erfahren, dass Außerirdische existieren, dass ist, glaube ich, gar nicht mehr so sehr der kritische Punkt, weil das für viele nicht mehr die Sensation ist, außer hier in Deutschland, wo viele Menschen noch immer glauben, dass sei alles Quatsch.

Das heißt, der psychologische Effekt ist nicht mehr entscheidend, weil wir schon lange im Vorfeld über Filme und Fernsehen mit dem Thema vertraut gemacht wurden, wenn auch auf sehr negative Weise.“

Peter Denk und Matthias Langwasser sind sich sicher, dass sich in absehbarer Zeit viel in Richtung Freiheit verändern wird, obwohl mit Blick auf die Energiepolitik sich die Lage in vielen Ländern, auch in Deutschland, zuzuspitzen scheint, was nach Worten von Peter Denk nicht unbedingt negativ ist:

„Vielleicht muss auch in Deutschland erstmal die Energieversorgung in den Abgrund gefahren werden, weil danach die Notwendigkeit da ist, etwas Neues zu schaffen. Das heißt, das Alte muss erst weg, dass etwas Neues kommen kann.“

In einem abschließenden Fazit bekräftigt Denk noch einmal seine Überzeugung, dass ein Großteil der bereitstehenden neuen Technologien die Vorstellungskraft der meisten Menschen weit übertreffen wird, weil sie so unvorstellbar ist, dass sie nur schwer in Worte zu fassen ist.

..

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 06.02.2025