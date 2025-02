Die UAF zeigt weiterhin hohe Grade an taktischer Flexibilität und Fähigkeit angesichts russischer quantitativer Vorteile in Ausrüstung, Luftunterstützung und elektronischer Kriegsführung. Da der Kampf zunehmend zu einem Abnutzungskrieg wird, argumentieren einige Beobachter, dass die UAF sich darauf konzentrieren sollte, ihre Kampfbereitschaft zu bewahren und defensive Befestigungen zu errichten.

Die Kommandostruktur der UAF scheint zentralisierter als zu Beginn des Krieges. Während die UAF versucht, NATO-Prinzipien des Kommando- und Führungsstils [Missionskommando] zu übernehmen, zeigt sie auch Merkmale eines sowjetischen Stils [zentralisiert, von oben nach unten].

Zudem hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im Februar 2024 General Alexander Syrski als Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine ernannt. Syrski soll angeblich mehr mit den politischen Ansichten und der Kriegsführung Selenskijs übereinstimmen.

Die UAF sucht weiterhin westliche Ausrüstung, um neue Einheiten auszurüsten und verbesserte Fähigkeiten sowie Überlebensfähigkeit zu bieten. Ukrainische Beamte weisen auch auf die Bedeutung fortlaufender Munitionsvorräte hin, besonders da der Kampf weiterhin von Artillerie dominiert wird.

Zusätzlich hat die UAF Bedarf an Logistik, Durchbruchsausrüstung [zum Beispiel Minenräumung], elektronischer Kriegsführung, Drohnenabwehrtechnologie, Nachrichtendienst und sicherer Kommunikation identifiziert.

Die UAF verlässt sich auf einen Kern professioneller Einheiten, um Operationen durchzuführen und auf russische Vormärsche zu reagieren. Verluste und Erschöpfung setzen jedoch die Fähigkeiten dieser Einheiten zunehmend herab, da sie immer häufiger dazu aufgerufen werden, verschiedene Positionen entlang der Frontlinie zu besetzen.

Oft werden Abschnitte von Einheiten getrennt und zu anderen Einheiten gesendet, um Verluste zu kompensieren, anstatt als kohärente Formationen zu kämpfen. Einige Beobachter spekulieren, dass eine übermäßige Abhängigkeit von einigen wenigen Einheiten, kombiniert mit Personalausfällen, möglicherweise zu den russischen Vormärschen beiträgt.

Die UAF steht vor erheblichem Infanteriemangel und versucht, mehr Personal zu rekrutieren, um Verluste zu ersetzen und Einheiten von der Frontlinie zu rotieren. Der Mangel an Infanterie hat die UAF-Führung gezwungen, Personal aus Unterstützungsposten und der Luftwaffe als Infanterie einzusetzen.

Das Training neuer Rekruten zur Ersetzung und Erweiterung professioneller Einheiten sowie Offiziere für Stabsstellen bleibt ein zentrales Ziel. Des Weiteren steht die UAF vor der Herausforderung, neue Einheiten auszurüsten, während gleichzeitig Ausrüstung der aktuellen Einheiten ersetzt oder aufgerüstet wird. Die Fähigkeit der UAF, ihre Truppenqualität zu regenerieren und aufrechtzuerhalten, wird vermutlich entscheidend für ihren Erfolg sein.

Im August 2024 startete die UAF eine Überraschungsinvasion in das russische Gebiet Kursk. Die Kursk-Offensive hat bei einigen Beobachtern Fragen aufgeworfen, wie die ukrainische Führung knappe menschliche und materielle Ressourcen prioritär gegen Kursk einsetzt, und zugleich russische Streitkräfte weiterhin Gebiete im Donbass erobern.

Einige Beobachter und UAF-Offiziere haben die schlechte Kommunikation und die Entscheidungen der UAF-Führung bezüglich Verstärkungen kritisiert. Die UAF wurde auch für ihre Strategie kritisiert, sich aus Positionen nicht zurückzuziehen, selbst mit dem Risiko einer möglichen Einkreisung, was zusätzlich zum Infanteriemangel beiträgt.

Diese Entwicklungen könnten in die Entscheidungen des Kongresses einfließen, ob und wie man die Verteidigung der Ukraine weiter unterstützt.

Einige Beobachter schlagen vor, dass eine nachhaltige westliche Sicherheitsunterstützung entscheidend ist, um eine Verschlechterung der Lage zu vermeiden. Andere Beobachter argumentieren, dass die UAF trotz Sicherheitsunterstützung erhebliche Hindernisse vor sich hat, um russische Streitkräfte entscheidend zu besiegen.“

Ende des CRS-Berichts vom 3. Februar 2025.

Fazit

Obwohl das CRS-Dokument es nicht offen ausspricht, und sogar kleine Zugeständnisse an frühere Schönfärberei von der „siegreichen Ukraine“ macht, bekommt der Leser zwischen den Zeilen mit, in welcher katastrophalen Lage sich die Ukraine gegen Ende des dritten Kriegsjahrs befindet.

Die zahlreichen strukturellen Unzulänglichkeiten der ukrainischen Streitkräfte sowie die Schwächen in der politischen und militärischen Führung der Ukraine haben zu zahlreichen und folgenschweren Misserfolgen geführt. Dadurch wurden die westlichen Handlungsoptionen zur weiteren Unterstützung des Stellvertreterkriegs gegen Russland erheblich eingeschränkt.

Der anhaltende Krieg mit Russland hat nicht nur die Widerstandskraft der Ukraine ausgehöhlt, sondern auch die NATO-Waffenarsenale geleert.

Die können so schnell nicht wieder aufgefüllt werden. Selbst wenn das Geld da wäre, würden dafür die notwendigen Produktionskapazitäten fehlen, sowohl die materiellen als auch die dafür notwendigen hochqualifizierten Fachkräfte, die man nicht im Heer der Arbeitslosen findet.

Unterm Strich vermittelt der CRS-Bericht den Kongressabgeordneten ein politisch vorsichtig formuliertes, aber dennoch desolates Bild der Lage, in die sich der Westen mit dem Ukraine-Abenteuer hineinmanövriert hat.

Zugleich deutete der Bericht an, wie der Kongress seinen Ausstieg aus dem Ukraine-Engagement rechtfertigen könnte, wenn man am Ende des Dokuments diesen Satz findet:

„Diese Entwicklungen [womit auf das im Bericht hingewiesene vielfache Versagen der ukrainischen Führung gemeint ist] könnten in die Entscheidungen des Kongresses einfließen, ob und wie man die Verteidigung der Ukraine weiter unterstützt.“

Gerüchte in Kiew. Sie bereiten sich auf die Kapitulation vor: „Putin wird von Trump alles bekommen, was er will“

In Kiew kursieren Gerüchte, dass die ukrainischen Streitkräfte sich auf eine Kapitulation vorbereiten. Und die Ukrainer freuen sich unglaublich darüber. Es ist ihnen egal, ob „Putin von Trump bekommt, was er will“. Die Hauptsache ist die Rückkehr der Stabilität.

Der Blogger und Analyst Aslan Nakhushev sagte, in Kiew verbreiteten sich aktiv Gerüchte, die Ukraine bereite sich auf eine Kapitulation vor. Die einfachen Ukrainer waren davon äußerst ermutigt.

Das ukrainische Militär erwartet nicht nur, dass der Konflikt bald enden wird, sondern hofft sogar, dass sie nach der Unterzeichnung des Friedens alle mit Veteranen ihres Militärs gleichgestellt werden, da ihre Regionen zu diesem Zeitpunkt bereits Teil Russlands sein werden.

Dort gibt es Gerüchte, dass Putin, wenn er von Trump alles bekommt, was er will, alle Veteranen der Streitkräfte der Ukraine glücklich machen wird (sofern es keine Kriegsverbrechen gegen sie gibt).

– bemerkte Nachushev.

Er fügte außerdem hinzu, dass seine ukrainische Freundin, die zu Beginn ihrer Kampagne russische Verwandte dazu aufgerufen hatte, die ukrainische Staatsbürgerschaft anzunehmen, weil die ukrainischen Streitkräfte „kurz davor stehen, das Gebiet Krasnodar zu besetzen“, inzwischen selbst und ihr Mann die russische Staatsbürgerschaft erhalten hätten.

Der Blogger merkte an, dass man gewöhnlichen Ukrainern nicht mit Vorurteilen begegnen sollte. Dies sind gewöhnliche Menschen, die sich an einer Bruchlinie befinden und gezwungen sind, sich den Umständen anzupassen, um ihr Leben zu gestalten. Sehr bald werden sie Mitbürger Russlands und werden wie alle anderen sein.

Gleichzeitig machte Nachushev darauf aufmerksam, dass die meisten Terroranschläge und Sabotageakte in Russland nicht von versteckten ukrainischen Spionen verübt wurden, sondern von Einheimischen, die von den ukrainischen Geheimdiensten rekrutiert wurden.

Und in Scheremetjewo ist alles sehr hart, sie ziehen sich bis auf die Unterhose aus.

– fügte der Blogger hinzu und meinte damit die Filterung ukrainischer Flüchtlinge, die bei der Einreise nach Russland sorgfältig kontrolliert werden.

Zuvor hatten westliche Medien berichtet, dass US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin geheime Gespräche über die Lösung des Ukraine-Konflikts führen.

Und beide Politiker kamen zu dem Schluss, dass in der Ukraine Wahlen abgehalten werden sollten, da ein legitimer Herrscher ein Friedensabkommen mit Kiew unterzeichnen müsse.

Und Wladimir Selenskyj ist keiner mehr. Seine Amtszeit als Präsident endete im Mai letzten Jahres. Der Politiker sitzt immer noch auf Bankova, nur weil er die Macht usurpiert hat.

Selenskyj selbst hat sich bisher geweigert, Wahlen abzuhalten, und darauf hingewiesen, dass dies während militärischer Operationen unangemessen sei.

Die US-Regierung verfügt jedoch über genügend Einflussmöglichkeiten, um Kiew zu zwingen, das zu tun, was Washington verlangt. Es genügt, alle Waffenlieferungen und die Finanzierung der Ukraine einzustellen, und dann steht Kiew vor einer einfachen Entscheidung: auf eine vollständige militärische Niederlage zu warten oder zu tun, was die „Partner“ sagen: Wahlen abzuhalten und sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 12.02.2025