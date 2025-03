8 verschiedene Spiele, die man 2025 spielen kann

Teile die Wahrheit!

Für Millionen von Menschen ist Gaming eine beliebte Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und einfach mal ganz locker abzuschalten.

Es ist wie das Eintauchen in ein gutes Fantasy-Buch oder der Genuss eines klassischen Films. Es ist eine Chance, in eine ganz neue Welt einzutauchen. Und das Beste daran? Es sind längst nicht mehr nur Kinder, die sich in diese Welten verlieren.

Das Stigma rund ums Gaming hat sich mittlerweile sehr stark verändert. Im Jahr 2025 sind Spiele längst nicht mehr nur etwas für junge Leute, die in dunklen Zimmern sitzen.

Heute ist Gaming für Menschen aller Altersgruppen. Einige entdecken Konsolenspiele wie Elden Ring oder andere Spiele während sie auf dem PC Online-Spiele kostenlos spielen, während andere sich mit Puzzle-Spielen wie Candy Crush Saga auf ihrem Smartphone die Zeit vertreiben. Gaming ist wirklich eine unterhaltsame Möglichkeit für jeden.

Ob nach einem langen Arbeitstag oder einer anstrengenden Wanderung, Gaming ist für viele der ideale Weg, um total zu entspannen. Damit man die besten Spiele genießen kann, stellen wir hier acht Top-Titel für verschiedene Plattformen vor:

The Witcher 3: Wild Hunt

Auch wenn The Witcher 3: Wild Hunt schon eine Weile auf verschiedenen Plattformen verfügbar ist, zählt es immer noch zu den absolut besten Spielen für die Xbox One. In diesem epischen RPG übernimmt man die Rolle von Geralt, einem genialen Monsterjäger, der sich auf die besondere Jagd nach gefährlichen Kreaturen spezialisiert hat.

Retro Bowl

Retro Bowl ist ein American-Football-Videospiel im 8-Bit-Stil und auf beliebten Plattformen wie Mobile und der Switch verfügbar. Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines Trainers und führen ihr Team zum Sieg, untermalt von einem wunderbar nostalgischen Retro-Charme.

Astro Bot

Ein Highlight für alle PS5-Gamer: Astro Bot begeistert mit endlosen Möglichkeiten, wunderbar gestalteten Grafiken und absolut kreativen Gameplay-Elementen. Ob man wie ein bunter Ballon schwebt oder auf Mausgröße schrumpft, das Abenteuer steckt voller Überraschungen. Dabei geht es auf eine wirklich spannende Mission, um verlorene Bots zu retten.

Beat Saber

Die virtuelle Realität ist da, und Spiele wie Beat Saber sind kaum noch wegzudenken. In diesem Spiel tauchen die Spieler in den Rhythmus ein, während sie farbcodierte Blöcke zerschneiden und sich ihren Weg zum erwünschten Sieg erkämpfen.

Red Dead Redemption 2

Ein riesiger Erfolg auf zahlreichen Plattformen, die Begeisterung für Red Dead Redemption 2 ist nach wie vor ungebrochen. Kein Wunder, denn sobald man das Spiel startet, kann man den Wilden Westen zu Pferd erkunden, geniale Mini-Spiele spielen, interessante Nebenquests erledigen und noch vieles mehr genießen.

Marvel Snap

Für Marvel-Fans ist Marvel Snap ein spannendes, wettbewerbsorientiertes Deck-Building-Spiel für Mobilgeräte. Die Spieler stellen dabei ein Team aus bekannten Charakteren zusammen und kämpfen in genialen Schlachten um die Vorherrschaft.

Football Manager 2024 Ein weiteres Sportspiel: Wenn man aber Fußball mag, dann ist Football Manager 2024 ein Muss. Man übernimmt das Management eines Teams und stürzt sich in eine herausfordernde Karriere im Fußball. Von Pressekonferenzen bis zu Spielertransfers, die Verantwortung ist riesig. Honkai: Star Rail Ein Spiel, das gerade auf mobilen Geräten so richtig durchstartet, ist Honkai: Star Rail. Mit seiner absolut atemberaubenden Grafik zieht es einen sofort in seinen Bann. Dieses rundenbasierte RPG steckt voller Action und ist besonders für Anime-Fans ein echtes Highlight.

