Die Säuberung des Tiefen Staates und der Weg zur Diktatur

Donald Trumps Zerschlagung des „tiefen Staates“ ist ein Vorbote von etwas viel Schlimmerem.

Der Krieg der Trump-Regierung gegen den Tiefen Staat ist kein Abführmittel. Es geht nicht darum, uns von der Tyrannei der Geheimdienste, der militarisierten Polizei, dem weltweit größten Gefängnissystem, räuberischen Konzernen oder dem Ende der Massenüberwachung zu befreien.

Sie wird nicht die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen, um die Mächtigen und Reichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sie wird die aufgeblähten und nicht rechenschaftspflichtigen Ausgaben – etwa 1 Billion Dollar – des Pentagon nicht kürzen.

Alle revolutionären Bewegungen, ob von links oder von rechts, zerschlagen die alten bürokratischen Strukturen. Die Faschisten in Deutschland und die Bolschewiki in der Sowjetunion haben nach ihrer Machtergreifung aggressiv den öffentlichen Dienst gesäubert.

Sie sehen in diesen Strukturen zu Recht einen Feind, der ihren absoluten Griff nach der Macht verhindern würde. Es ist ein Staatsstreich nach Maß. Jetzt bekommen wir unseren eigenen.

Wie in den Anfangsjahren der Sowjetunion und Nazideutschlands finden in den Gerichten und Medien, die Trump offen feindlich gegenüberstehen, Rückzugsgefechte statt.

Zunächst wird es Pyrrhussiege geben – die Bolschewiki und die Nazis wurden von ihren eigenen Gerichten und einer feindseligen Presse aufgehalten -, aber allmählich sichern die Säuberungen, unterstützt von einem bankrotten Liberalismus, der für nichts mehr steht oder kämpft, den Triumph der neuen Herren. (Unfassbar: Die Welt wurde Zeuge, wie deutsche Staatsanwälte Opfer von Hausdurchsuchungen wegen „Hass Rede“ verhöhnen (Video))

Die Trump-Administration hat Beamte, die Fehlverhalten innerhalb der Bundesregierung untersuchen, ausgewiesen oder entlassen, einschließlich 17 Generalinspektoren. Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste wie das FBI und der Heimatschutz werden von Personen gesäubert, die als Trump-feindlich gelten.

Die Gerichte, die mit Beschwerderichtern besetzt sind, werden zu Mechanismen für die Verfolgung von „Staatsfeinden“ und Schutzgelderpressungen für die Mächtigen und Reichen. Der Oberste Gerichtshof, der Trump juristische Immunität gewährt hat, hat dieses Stadium bereits erreicht.

„Die erste Säuberungswelle nach dem Sturz des Schahs zielte darauf ab, die Ministerien von hochrangigen Überbleibseln des früheren Regimes zu befreien und den Revolutionsgläubigen Arbeitsplätze zu verschaffen“, liest ein freigegebenes CIA-Memo vom 28. August 1980 über die damals neu gegründete Islamische Republik Iran.

„Die zweite Welle von Säuberungen begann im letzten Monat nach einer Reihe von Khomeini-Reden. Personen der unteren Ebene, die der Bürokratie des Schahs angehörten, Personen mit westlicher Ausbildung oder Personen, die nicht mit vollem revolutionärem Eifer bei der Sache waren, wurden in immer größerem Umfang in den Ruhestand versetzt oder entlassen.“

Wir wiederholen die Schritte, die zur Konsolidierung der Macht durch frühere Diktaturen geführt haben, wenn auch mit unserem eigenen Idiom und unseren Eigenheiten.

Diejenigen, die naiv Trumps Feindseligkeit gegenüber dem tiefen Staat loben – der, wie ich einräume, den demokratischen Institutionen enormen Schaden zugefügt hat, unsere wertvollsten Freiheiten ausgehöhlt hat, ein zügelloser Staat im Staat ist und eine Reihe katastrophaler globaler Interventionen orchestriert hat, einschließlich der jüngsten militärischen Fiaskos im Nahen Osten und in der Ukraine – sollten sich genau ansehen, was an seiner Stelle vorgeschlagen wird.

Das ultimative Ziel für die Trump-Administration ist nicht der tiefe Staat. Das Ziel sind die Gesetze, Vorschriften, Protokolle und Regeln sowie die Regierungsbeamten, die sie durchsetzen, die eine diktatorische Kontrolle verhindern. Kompromisse, begrenzte Macht, gegenseitige Kontrolle und Rechenschaftspflicht sollen abgeschafft werden.

Diejenigen, die glauben, dass die Regierung dem Gemeinwohl und nicht dem Diktat des Herrschers dienen soll, werden aus dem Amt gedrängt. Der tiefe Staat wird sich neu konstituieren, um dem Führerkult zu dienen. Gesetze und die in der Verfassung verankerten Rechte werden irrelevant sein.

„Wer sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz“, prahlte Trump auf Truth Social und X.

Das Chaos der ersten Trump-Administration ist durch einen disziplinierten Plan ersetzt worden, um das, was von Amerikas blutarmer Demokratie übrig geblieben ist, zu erdrosseln. Projekt 2025, das Zentrum für die Erneuerung Amerikas und das America First Policy Institute haben im Vorfeld detaillierte Entwürfe zusammengestellt, Positionspapiere, Gesetzesvorschläge, Vorschläge für Durchführungsverordnungen und politische Maßnahmen.

Der juristische Eckpfeiler für diese Dekonstruktion des Staates ist die Theorie der einheitlichen Exekutive, artikuliert von Supreme Court Richter Antonin Scalia in seiner abweichenden Meinung im Fall Morrison v. Olson. Nach Ansicht von Scalia bedeutet Artikel II der Verfassung, dass alles, was nicht als gesetzgebende oder richterliche Gewalt bezeichnet wird, zur Exekutive gehört.

Die Exekutive, so schreibt er, kann alle Gesetze der Vereinigten Staaten ausführen, mit Ausnahme von allem, was in der Verfassung nicht ausdrücklich dem Kongress oder der Judikative zugewiesen ist. Das ist eine rechtliche Rechtfertigung für eine Diktatur.

Obwohl das Projekt 2025 der Heritage Foundation den Begriff „Theorie der einheitlichen Exekutive“ nicht verwendet, plädiert es für eine Politik, die mit den Grundsätzen der Theorie übereinstimmt. Das Projekt 2025 empfiehlt, Zehntausende von Regierungsangestellten zu entlassen und sie durch Loyalisten zu ersetzen.

Der Schlüssel zu diesem Projekt ist die Schwächung des Arbeitsschutzes und der Rechte von Regierungsangestellten, was es ihnen erleichtert, auf Geheiß der Exekutive gefeuert zu werden. Russell Vought, der Gründer des Center for Renewing America und einer der Hauptarchitekten des Projekts 2025, ist als Direktor des Office of Management and Budget zurückgekehrt, eine Position, die er auch in Trumps erster Amtszeit innehatte.

Eine von Trumps letzten Handlungen in seiner ersten Amtszeit war die Unterzeichnung der Anordnung „Creating Schedule F in the Excepted Service“. Dieser Erlass hob den Beschäftigungsschutz für Regierungsbeamte auf. Joe Biden hob sie auf. Sie wurde mit Nachdruck wiederbelebt. Auch hier gibt es Anklänge an die Vergangenheit.

Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ der Nationalsozialisten von 1933 sah vor, dass politische Gegner und Nichtarier, einschließlich Deutsche jüdischer Abstammung, aus dem öffentlichen Dienst entlassen wurden. Die Bolschewisten säuberten ebenfalls das Militär und den Staatsdienst von „Konterrevolutionären“.

Die Entlassung von über 9.500 Bundesbediensteten – mit 75,000 andere akzeptieren ein weniger als eisernes aufgeschobenes Buy-out-Abkommen inmitten von Plänen, 70 Prozent des Personals in verschiedenen Regierungsbehörden zu streichen – das Einfrieren von Milliarden von Dollar an Mitteln und laufenden Beschlagnahmung vertraulicher Daten durch Elon Musks sogenanntes Department of Government Efficiency (DOGE) geht es nicht um Personalabbau und Effizienz.

Die Kürzungen bei den Bundesbehörden werden wenig dazu beitragen, die räuberischen Ausgaben der Bundesregierung einzudämmen, wenn der Militärhaushalt – die Republikaner im Kongress fordern mindestens 100 Milliarden Dollar an zusätzlichen Militärausgaben im nächsten Jahrzehnt – unantastbar bleibt. Und während Trump den Krieg in der Ukraine beenden will, um eine Allianz mit dem von ihm bewunderten Autokraten in Moskau zu schmieden, unterstützt er den Völkermord in Gaza. Bei der Säuberung geht es um die Aushöhlung von Aufsicht und Schutzmaßnahmen. Es geht um die Umgehung von Tausenden Gesetzen, die die Regeln für die Regierungsarbeit festlegen. Es geht darum, Bundesämter mit „Loyalisten“ aus einer Datenbank zu besetzen, die von dem Conservative Partnership Institute zusammengestellt wurde. Es geht um die Bereicherung privater Unternehmen – darunter mehrere im Besitz von Musk -, die lukrative Regierungsaufträge erhalten werden.

Bei dieser Dekonstruktion geht es, so vermute ich, auch darum, Musks Cloud-Kapital, seine algorithmische und digitale Infrastruktur zu vergrößern. Musk plant, X zur „Alles-App“ zu machen. Er bringt „X Money auf den Markt, eine Erweiterung der Social-Media-App, die den Nutzern eine digitale Geldbörse bietet, „um Geld zu speichern und Peer-to-Peer-Überweisungen zu tätigen“.

Einige Wochen nach der Ankündigung der Partnerschaft von X Money mit Visa forderte die DOGE Zugang zu geheimen Daten der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service, darunter Millionen von Steuererklärungen. Die Daten enthalten Sozialversicherungsnummern und Adressen, Einzelheiten über das Einkommen von Einzelpersonen, ihre Schulden, ihr Eigentum und Sorgerechtsvereinbarungen für Kinder. In den falschen Händen können diese Informationen kommerzialisiert und als Waffe eingesetzt werden.

Musk verfolgt eine „AI-first„-Agenda“, um die Rolle der künstlichen Intelligenz (AI) in den Regierungsbehörden zu stärken. Laut Wired baut er „ein zentralisiertes Datenarchiv“ für die Bundesregierung auf. Oracle-Gründer, Geschäftspartner von Elon Musk und Langzeitspender von Trump Larry Ellison, der vor ein paar Wochen an der Seite von Trump einen 500-Milliarden-Dollar-Plan für KI-Infrastruktur ankündigte, forderte die Nationen auf, alle ihre Daten in „eine einzige, einheitliche Datenplattform“ zu überführen, damit sie von KI-Modellen „konsumiert und genutzt“ werden können.

Ellison hat zuvor erklärt, dass ein KI-gestütztes Überwachungssystem garantieren wird, dass „die Bürger ihr bestes Verhalten an den Tag legen werden, weil wir ständig alles aufzeichnen und melden, was vor sich geht“.

