Der dritte Weltkrieg ist immer noch im Gespräch: Europa will Bodentruppen in der Ukraine (Video)

Marc Rubio: Ihr habt nur das Ende gesehen. Ihr habt gesehen, was heute passiert ist. Ihr seht nicht, was alles dazu geführt hat. Lasst es mich erklären.

Der Präsident hat sich sehr deutlich geäußert. Er hat das im Wahlkampf so formuliert. Er ist der Meinung, dieser Krieg hätte nie beginnen dürfen. Er glaubt – und ich stimme zu –, dass es nie dazu gekommen wäre, wenn er Präsident gewesen wäre. Und nun sind wir hier.

Er versucht, diesen Konflikt zu beenden. Wir haben unseren Plan hier sehr deutlich erklärt: Wir wollen die Russen an einen Verhandlungstisch bringen. Wir wollen ausloten, ob Frieden möglich ist. Sie verstehen das.

Sie verstehen auch, dass dieses Abkommen, das heute unterzeichnet werden sollte, ein Abkommen sein sollte, das Amerika wirtschaftlich an die Ukraine bindet, was für mich, wie ich bereits erklärt habe und ich glaube, der Präsident hat heute darauf angespielt, auf seine eigene Art eine Sicherheitsgarantie ist, weil wir beteiligt sind. Es geht nicht um uns, es geht um unsere Interessen. Das wurde alles erklärt. Das war alles klar.

Laut Rubio hätte dieses Treffen vermieden werden können, wenn Selenskyj einen kooperativeren Ansatz verfolgt hätte, anstatt darauf zu bestehen, nach Washington zu kommen.

Wie vorherzusehen war, weigert sich Collins, das rücksichtslose Verhalten Selenskyjs anzuerkennen. Anstatt einen Weg zum Frieden zu suchen, hat dieser sich dafür entschieden, im Oval Office eine große Show abzuziehen und Trump zu provozieren.

Marc Rubio: Aber sie bestanden darauf, nach Washington zu kommen. Dieses Abkommen hätte vor fünf Tagen unterzeichnet werden können, aber sie bestanden darauf, nach Washington zu kommen. Und es gab eine sehr klare Übereinkunft, und sie hätte auch sehr klar sein müssen: Kommt nicht hierher und schafft ein Szenario, in dem ihr uns Vorträge darüber hält, dass Diplomatie nicht funktionieren wird.

Präsident Selenskyj hat es in diese Richtung gelenkt, und es endete mit einem vorhersehbaren Ergebnis. Das ist bedauerlich. Es hätte nicht so sein sollen, aber er hat diesen Weg gewählt, und ich denke, ehrlich gesagt, dass er das Land in Bezug auf die Schaffung von Frieden zurückwirft, den Präsident Trump möchte.

Letztlich will er, dass dieser Krieg endet. Was sein Ziel angeht, war er so konsequent wie nur irgend möglich.

Kaitlan Collins: Aber wofür genau wünschen Sie sich von Präsident Selenskyj eine Entschuldigung?

Marc Rubio: Nun, entschuldigen Sie, dass Sie diese Sache für ihn zu einem Fiasko gemacht haben. Es gab keinen Grund für ihn, da reinzugehen und sich feindselig zu verhalten. Sehen Sie, diese Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, Sie waren dabei.

Es geriet aus dem Ruder, als er dem Vizepräsidenten sagte: „Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Von welcher Diplomatie sprechen Sie?“ Nun, das ist eine ernste Angelegenheit. Ich meine, Tausende von Menschen wurden getötet, Tausende.

Er spricht über all die schrecklichen Dinge, die Kriegsgefangenen und Kindern widerfahren sind. Alles wahr, alles schlimm. Damit haben wir es hier zu tun; es muss ein Ende haben. Wir versuchen, dem ein Ende zu bereiten.

Das lässt sich nur beenden, wenn man Russland an den Verhandlungstisch bringt. Er versteht, dass man Putin angreift, egal, was jemand persönlich über ihn denkt, den Präsidenten in eine Position zwingt, in der man versucht, ihn dazu zu bringen, Putin anzugreifen, ihn zu beschimpfen, maximale Forderungen zu stellen, dass Russland für den Wiederaufbau zahlen muss – all die Dinge, über die man in Verhandlungen spricht – wenn man anfängt, aggressiv darüber zu sprechen, und der Präsident ist ein Dealmaker, er hat sein ganzes Leben lang Deals gemacht, dann wird man die Leute nicht an den Verhandlungstisch bringen.

Marc Rubio: Man beginnt zu begreifen, dass Selenskyj vielleicht gar keinen Friedensvertrag will. Er sagt, er wolle ihn, aber vielleicht will er ihn auch nicht.

Diese aktive, offene Untergrabung der Bemühungen um Frieden ist für alle, die im Vorfeld des heutigen Tages mit ihnen kommuniziert haben, zutiefst frustrierend. Ich denke, er sollte sich dafür entschuldigen, dass er unsere Zeit für ein Treffen verschwendet hat, das so enden musste, wie es enden musste.

Collins, der von Rubios Selbstvertrauen und seiner Beherrschung der Fakten offensichtlich verunsichert war, versuchte, den Außenminister auf frühere Aussagen bezüglich der Vertrauenswürdigkeit Wladimir Putins bei Verhandlungen zu befragen.

Doch Rubio drehte den Spieß um und erinnerte das Publikum daran, dass Präsident Trump einige der schwierigsten Deals seiner Karriere erfolgreich ausgehandelt habe – und diese Situation sei da nicht anders.

Kaitlan Collins: Sie selbst haben zuvor gesagt, dass man Putin in Verhandlungen nicht trauen kann. Das war der Punkt, den Präsident Selenskyj in diesem Gespräch letztlich ansprach: dass es keine Einigung ohne Sicherheitsgarantien geben kann, weil er über alle Waffenstillstandsabkommen sprach, die Putin gerade gebrochen hat. Sind Sie immer noch der Meinung, dass man Putin in diesen Verhandlungen nicht trauen kann?

Marc Rubio: Nun, ich war gestern dabei, als der Präsident vor den Medien erklärte, unser Ansatz werde lauten: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“

Präsident Trump hat sein ganzes Leben lang Deals gemacht. Er wird sich nicht auf Deals einlassen, die keine echten Deals sind. Das ist uns allen klar. Wir auf unserer Seite verstehen das ganz sicher.

Das Ziel besteht darin, an einen Punkt zu gelangen, an dem wir untersuchen müssen, ob Frieden möglich ist. Ich habe das wiederholt gesagt. Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist möglich, basierend auf dem, was sie bisher gesagt haben, aber wir müssen das untersuchen. Wie soll dieser Krieg sonst enden?

Ich frage die Leute: Was ist der europäische Plan, um diesen Krieg zu beenden? Ich kann Ihnen sagen, was mir ein Außenminister gesagt hat – und ich werde nicht sagen, wer es war –, aber ich kann Ihnen sagen, was einer von ihnen mir gesagt hat, und zwar, dass der Krieg noch ein weiteres Jahr andauern wird.

An diesem Punkt wird sich Russland so geschwächt fühlen, dass es um Frieden betteln wird. Das bedeutet ein weiteres Jahr des Tötens, ein weiteres Jahr des Sterbens, ein weiteres Jahr der Zerstörung. Übrigens ist das meiner Ansicht nach kein sehr realistischer Plan.

Wenn es eine Chance auf Frieden gibt, und sei sie nur ein Prozent, muss diese Möglichkeit ausgelotet werden. Genau das versucht Präsident Trump hier.

[…]

Kaitlan Collins: Aber Sie selbst, Sir, haben schon einmal gesagt, dass Sie Putin für einen Kriegsverbrecher halten, das sei eine allgemein anerkannte Tatsache. Sie haben ihn einen Schlächter genannt. Sie sagten, dass Sie als Außenminister es für wichtig halten, dass jemand mit einem derartigen globalen Einfluss wie Sie mit dieser moralischen Klarheit spricht.

Marc Rubio: Ja. Als Außenminister besteht meine Aufgabe im Auftrag des Präsidenten darin, Frieden zu schaffen, diesen Konflikt und diesen Krieg zu beenden. Letztendlich ist das die Aufgabe des Außenministeriums.

Das Außenministerium führt keine Kriege. Es beendet sie. Es versucht, sie zu beenden. Das wird übrigens normalerweise gefeiert. Ich meine, im Laufe der Geschichte habe ich Präsidenten erlebt, die Kriege und Konflikte beendet haben, und die Leute haben das gefeiert.

Sie applaudieren. Ich denke, wir sollten sehr stolz und glücklich sein, dass wir einen Präsidenten haben, dessen Hauptziel nicht darin besteht, Kriege zu verursachen, sondern Kriege zu verhindern und Kriege zu beenden. Das ist ein sehr edles, lobenswertes Ziel.

Das sollte von allen begrüßt werden, und man sollte ihm den Freiraum dazu geben. Er sollte nicht durch Forderungen untergraben werden, er solle Putin beschimpfen oder Dinge sagen, die eine echte Diplomatie behindern, wie der Vizepräsident heute sagte.

Dies ist der Kernpunkt, den Rubio offenlegte: Selenskyj ist nicht an Diplomatie interessiert – er ist an einem endlosen Krieg interessiert, bei dem die USA die Rechnung bezahlen.

Rubio erinnerte die Presse daran, dass Trump die Ukraine in seiner ersten Amtszeit mit den benötigten Waffen versorgte, während Obama und Biden ihnen lediglich Decken schickten. Doch Selenskyj weigerte sich während des Treffens, auch nur die geringste Dankbarkeit zu zeigen, und verdoppelte stattdessen seine aggressiven Forderungen.

„Es gibt Nachrichtenberichte von NBC News, zumindest einen, an den ich mich erinnere, in denen es darum ging, dass Biden und Selenskyj einen Wortgefecht hatten, weil sie nicht dankbar waren und nicht dankbar für alles, was ihnen 2022 zur Verfügung gestellt wurde. Das geschah nicht vor der Presse.

Das ist durchgesickert, aber es ist an die Öffentlichkeit gelangt. Diese Frustrationen sind nicht nur Präsident Trump vorbehalten.“

.

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

WATCH IN FULL: @SecRubio puts on a masterclass as he articulates the Trump Administration’s strategy on Ukraine and the meeting with President Zelenskyy. pic.twitter.com/clJDdMnNAn — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 1, 2025



Quellen: PublicDomain/alt-market.us/ am 02.03.2025