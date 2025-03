Dr. Vernon Coleman ist überzeugt: Der Dritte Weltkrieg ist unausweichlich. Hinter den Kulissen wirken Verschwörer, die das Christentum, den Anstand und die Menschheit selbst zerstören wollen.

Diese Kräfte unterstützen den ukrainischen Präsidenten Zelensky, dessen wahre Agenda eine weltweite Entvölkerung ist – ein Krieg, aus dem sie Profit schlagen.

Unter Keir Starmers Führung wird das Vereinigte Königreich immer tiefer in den Konflikt hineingezogen. Milliarden fließen in die Waffenindustrie, während das Land auf eine wirtschaftliche Katastrophe zusteuert. Eine tiefe Depression steht bevor, und mit ihr das reale Risiko eines Atomkriegs.

Zensur und Kontrolle – die Wahrheit unter Beschuss

Von Dr. Vernon Coleman

Ich bin weder ein Fan von Trump noch von Putin – aber ich bin auch kein Fan von Zelensky. Wenn sämtliche Weltmedien, alle Politiker und ein Großteil des Internets jemanden einstimmig verteidigen und als Helden feiern, dann sollten die Alarmglocken schrillen. (Hat es angefangen? USA nennen wahren Grund für den Skandal – Trump setzt sämtliche US-Militärhilfe für die Ukraine aus)

Solch ein Mensch ist mit größter Wahrscheinlichkeit ein wirklich, wirklich übles Subjekt.

Die wahre Geschichte – nicht die von den Konzernmedien verbreitete Version – zeigt: Die Ukraine hat sich diesen Krieg selbst eingebrockt. Das Problem hätte längst gelöst werden können.

Doch Zelensky wird von dunklen Kräften gestützt, die den Dritten Weltkrieg herbeiführen und gleichzeitig eine beispiellose Bevölkerungsreduktion durchsetzen wollen. Ihr Ziel?

Die Weltbevölkerung auf 500 Millionen schrumpfen lassen – und die des Vereinigten Königreichs um zwei Drittel reduzieren.

Großbritannien am Abgrund – und Europa folgt

Die Lage in Britannien ist katastrophal. Die Labour Party hat das Land bereits an den Rand der schlimmsten wirtschaftlichen Depression seit den 1930er Jahren geführt. Europa ist nicht besser dran.

Anstatt Milliarden für Waffen auszugeben, sollten wir das Geld für eine funktionierende Gesundheitsversorgung nutzen. Doch Starmers Bündnis mit Zelensky zeigt:

Er ist entschlossen, uns in den Dritten Weltkrieg zu treiben. Man wird sich nicht an ihn wegen seiner kostenlosen Anzüge erinnern, sondern als den Mann, der Großbritannien in einen Krieg führte.

Lernen wir aus der Geschichte?