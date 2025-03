Das Trump 2.0-Regime versteht, dass die Massen nicht wirklich „gewinnen“ müssen – sie müssen nur glauben, dass sie „gewinnen“

In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich erwähnt, dass von Globalisten koordinierte Lügen, Desinformation und Irreführungen in den sozialen Medien eine Industrie bilden, die jährlich Milliarden Dollar wert ist.

„In der neuen Gaunerwirtschaft sind Lügen die heißeste Währung – wenn man sie in Aktien umwandeln könnte, würde der Chart nie fallen, die Dividenden würden nie aufhören und nicht einmal die Milchstraße wäre die Grenze.“ Von Dr. Mathew Maavak

Aber warum ist das so? Ist die Wahrheit zu schwer zu schlucken? Vielleicht sind die Lügen, an die wir glauben, ein Spiegelbild unserer eigenen Vorurteile, Unwahrheiten und primitiven Instinkte? Die meisten Menschen sind nicht bereit, die Wahrheit anzunehmen, ebenso wenig wie die wenigen Eliten, die die Gesellschaft durch ausgeklügelte Lügen manipulieren. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

In diesem perversen Paradigma zählt nur die „funktionale Wahrheit“ – die Wahrheit, die einem hilft, im täglichen Kampf ums Überleben von Punkt A nach B zu gelangen. Dieser Modus Vivendi endet unweigerlich auf der Straße der Zerstörung ( Matthäus 7:13-14 ).

Ist es zu schwierig, die unechten politischen und sozialen Gräben zu durchschauen, die durch Lügen im industriellen Maßstab verursacht werden, die nur dazu dienen, die 0,0001 % auf Kosten aller anderen zu bereichern? Diese Muster sind deutlich erkennbar und trotzdem glauben die Schafe hartnäckig an jede neue falsche Hoffnung, die man ihnen setzt. Während die Armen ärmer werden und die Mittelschicht dezimiert wird, ist allein das Nettovermögen der Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses zwischen 2004 und 2012 um 316,5 Millionen Dollar gestiegen .

Diese Zahlen sind seit 2012 explosionsartig angestiegen , aber man sollte nicht damit rechnen, dass das Department of Government Efficiency (DOGE) diese Angelegenheit ernsthaft untersucht, da viele der reichsten Betrüger im US-Senat, im Kongress und im Weißen Haus selbst führende Republikaner sind. (Musk, Putin, Trump: In unserer Gaunerwirtschaft zahlen sich große Lügen sicherlich aus)

Der vielleicht größte Betrüger von allen ist DOGE-Zar Elon Musk . Da kann man von einem Fuchs sprechen, der den Hühnerstall putzt, um das sich verschärfende Eierlegendenproblem in den Griff zu bekommen .

Dennoch werden die Amerikaner täglich mit Erinnerungen an den beispiellosen Ruhm überschüttet, der sie erwartet. Hier ist eine oft wiederholte Prahlerei des späteren Präsidenten von 2016:

„Wir werden so viel gewinnen, dass Sie vielleicht sogar keine Lust mehr auf Siege haben und sagen: „Bitte, bitte, das ist zu viel, wir können nicht mehr, Herr Präsident, das ist zu viel“, und ich werde sagen: „Nein, ist es nicht, wir müssen weiter gewinnen, wir müssen mehr gewinnen, wir werden mehr gewinnen, wir werden gewinnen.“

Wenn Sie das glauben, glauben Sie alles. Sogar Lazarus bekam echte Krümel vom Tisch des reichen Mannes ( Lukas 16:19-31 ), doch seine modernen Gegenstücke geben sich mit Luftschlössern zufrieden.

Nachdem Donald J. Trump über vier Jahre lang Tag für Tag auf allen nationalen und internationalen Bühnen gewonnen hatte, verlor er die Präsidentschaft an einen wandelnden Kadaver namens Joe Biden, weil es ihm nicht gelang, Amerikas ständig betrügerisches Wahlsystem zu reparieren. Es gab einfach so viele Siege, dass diese entscheidende Achillesferse durch die Risse von Trumps „wunderschöner“ Grenzmauer zu Mexiko rutschte, die nie errichtet wurde.

Einer der wenigen Gewinner der Trump-Präsidentschaft war seine eigene Familie, deren Nettovermögen während seiner Amtszeit erheblich wuchs. Während das Trump 2.0-Regime seinen 100-Tage-Meilenstein noch nicht überschritten hat, hat die kürzliche Einführung der Meme-Coins $TRUMP und $MELANIA der ersten Familie bereits Milliarden eingebracht – auf Kosten von über 200.000 eingefleischten MAGA-Anhängern, die in sie investiert haben.

Doch es gab kaum Gegenwind, denn der MAGA-Gott wird auch weiterhin liefern. Wie Trump selbst einmal prahlte: „Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keine Wähler verlieren, OK.“

Apropos Blinde führen Blinde! Trump kann die evangelikale Lobby ansprechen und dennoch zugeben, dass er kein Christ ist (2017 konvertierte Trump Berichten zufolge zum Judentum). Das hält seine MAGA-Anhänger nicht davon ab, bei verschiedenen GOP-Kundgebungen „Christus ist König“ zu skandieren. (Sie hatten kurzzeitig ein Problem damit, dass die Frau und die Kinder von Vizepräsident JD Vance Hindus sind.)

Was meinte Trump, als er die Christen daran erinnerte, dass sie sich nach vier Jahren keine Sorgen mehr um Wahlen machen müssten, weil „alles in Ordnung gebracht wird“? Hat Christus uns nicht gewarnt, dass es in dieser Welt immer Probleme geben wird (Johannes 16:33)? Wenn die Probleme bestehen bleiben, aber die Christen „nicht da sind“, dann werden die Christen technisch gesehen wohl „keine Probleme mehr haben“.

Das klingt fast wie eine lange erwartete talmudische Haupthandlung.

Kryptos und weitere Betrügereien

Vielleicht bestärkt durch die Betrügereien um $TRUMP und $MELANIA ist das Weiße Haus nun damit beschäftigt, die Vereinigten Staaten als „ Krypto-Hauptstadt der Welt “ zu positionieren. Wie soll dies die wachsende Krise der Obdachlosigkeit, Kinderarmut und des Hungers lösen ?

Der Begriff „Krypto“ kommt vom griechischen Wort κρυπτός (kryptos), was „verborgen“ oder „geheim“ bedeutet. Viel Glück also mit dieser DOGE-Transparenzsache. Die größten Gewinner verschiedener Kryptosysteme sind Brancheninsider, Betrüger und Unternehmen, die die politische und kriminelle Klasse repräsentieren (oft sind sie ein und dasselbe).

Mexikanische Kartelle verwenden Kryptowährungen wie Tether und Bitcoin , um Geld zu waschen. Was DOGE tatsächlich tut, ist, das Korruptionsgeschäft der Regierung von rückverfolgbaren harten Währungen auf nicht rückverfolgbare Formen von Kryptowährungen zu verlagern. Es ist auch möglich, dass Trump im Rahmen eines neuen Kryptowährungsregimes viele echte Krypto-Wallets (bezüglich Bitcoin) konfisziert, weil sie angeblich kriminellen Organisationen oder feindlichen Regierungen gehören (mehr dazu an einem anderen Tag).

Und so sieht die Sache aus, wie Trump es sagen würde: Die wahre Identität der Person (oder Gruppe), die Bitcoin geschaffen hat, bleibt unbekannt. Der Erfinder verwendete das Pseudonym Satoshi Nakamoto, als er 2008 das Bitcoin-Whitepaper veröffentlichte und 2009 die erste Bitcoin-Software entwickelte. Trotz zahlreicher Untersuchungen und Behauptungen im Laufe der Jahre wurde Satoshi Nakamotos wahre Identität nie endgültig enthüllt. Schätzungen zufolge besitzt Satoshi rund 1 Million Bitcoins (im Jahr 2023 im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar), die in den frühen Tagen von Bitcoin geschürft wurden. Diese Münzen wurden nie bewegt, was das Mysterium noch verstärkt.

Würden Sie Ihr Geld einer Blockchain-Hydra übergeben, deren wahrer Architekt unbekannt bleibt? Oder Ihre Dollar-Ersparnisse in eine digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) umtauschen, die von einer frisch überarbeiteten Federal Reserve gestützt wird, die von DOGE beaufsichtigt wird?

Um beunruhigende Fragen wie diese abzuwehren, veranstalten das Weiße Haus und sein Kampfhund DOGE täglich einen Zirkus, um kollektive Empörung und Irreführung hervorzurufen. Der jüngste öffentliche Überfall auf den ukrainischen Diktator Wladimir Selenskyj im Weißen Haus war ein hervorragendes Beispiel für diese Strategie. Als ich dieses Spektakel beobachtete, wusste ich instinktiv, dass das Weiße Haus die zusätzlichen Milliarden kompensierte, die für Israel vorgesehen waren – wie üblich ohne Bedingungen. Dieses Schattenspiel ist so vorhersehbar wie die Sonne, die jeden Morgen im Osten aufgeht.

Dekonstruktion der Trump-Wählerbasis

Im Gegensatz zu den Demokraten gebe ich ohne weiteres zu, dass es sich bei den Trump-Wählern nicht um eine monolithische Gruppe handelt.

Die winzige Amish-Gemeinde zum Beispiel wurde dazu gebracht, für Trump zu stimmen, weil ihre Lebensweise direkt bedroht war. Das tyrannische US-Landwirtschaftsministerium (USDA) verhängte schwere Beschränkungen für ihren ökologischen Landbau. Ich bezweifle, dass die Amish auf MAGAs Subtext des „christlichen Nationalismus“ hereingefallen sind, und ich glaube auch nicht, dass irgendein Amish Trump als christliches oder moralisches Vorbild betrachten würde. Sie hatten die Todesschüsse des „ Vaters des Impfstoffs “ (und sehr wahrscheinlich auch des „ Vaters des Virus “) standhaft abgelehnt.

Sie haben Trump lediglich gewählt, um ein lokales Agrarproblem zu lösen, das ihre Gemeinde negativ beeinflusst hat. Das ist völlig in Ordnung. Die Amischen dienen nicht beim Militär und scheren sich nicht um falsche Hoffnungen wie „Make America Great Again“. Tatsächlich sind die Amischen auf ihre eigene Art „groß“ geblieben, indem sie sich vom Mainstream-Amerika abgegrenzt haben .

