Die angebliche Lichtfalle beim Tod und warum wir reinkarnieren (Video)

Teile die Wahrheit!

Gerne wird in spirituellen Kreisen behauptet, das Licht, das Menschen in einer Nahtoderfahrung erleben, sei eine Falle, die dazu führe, dass man unnötigerweise wieder inkarnieren muss. Einer, der sich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt hat, ist der in Großbritannien lebende Künstler und Astralreisende Jürgen Ziewe.

Er hatte zahlreiche außerkörperliche Erfahrungen und Erfahrungen mit dem Licht. Auf dem Kanal „Einblicke ins Jenseits“ berichtet Ziewe was er auf der anderen Seite erlebt hat, was es mit dem geheimnisvollen Licht auf sich hat und warum wir inkarnieren. Von Frank Schwede

Seit den 1970er Jahren meditiert der Künstler und Astralreisende Jürgen Ziewe mehrere Stunden täglich, um, wie er sagt, in einen höheren Bewusstseinszustand zu treten.

Mehrmals schon verließ Ziewe auf seinen Reisen seinen physischen Körper, um nichtphysische Welten zu besuchen, die seinen Worten nach ebenso real, wenn nicht sogar realer als unsere gewohnte physische Umgebung sind.

In der anderen Welt hat Jürgen Ziewe auch Bekanntschaft mit dem Licht gemacht, von den Menschen mit Nahtoderfahrung häufig berichten und von dem aus spiritueller Sicht behauptet wird, dass es eine Falle sei, die dazu führe, dass der Verstorbene wieder inkarnieren muss.

Der Künstler und Astralreisende klärt auf, dass es verschiedene Arten von Licht gibt. Beispielsweise wenn man von einer Bewusstseinsebene auf die andere steigt, etwa durch eine Nahtoderfahrung:

„Die Erde ist im Vergleich zu den höheren Astralebenen ziemlich dunkel. Wenn man in höhere Astralebene geht, ist das schon ein bisschen heller. Und auch das Bewusstsein erweitert sich langsam.

Das erste, was wahrgenommen wird, ist eine gewisse Helligkeit. Und wenn man in die Astralebene einsteigt, dann ist das wie ein Licht, bis man sich daran gewöhnt hat. Dann ist man in einer normalen Umgebung, die sicherlich viel schöner ist, als unsere irdische Umgebung.“

Allerdings ist es nicht das Licht Gottes, verrät Jürgen Ziewe. Außerdem ist das Licht nicht beständig, sondern eine astrale Helligkeit. Sobald man sich an die Helligkeit gewöhnt hat, verliert sie ihren Glanz, so der Künstler:

„Das ist, wie wenn man aus dem Keller ans Tageslicht tritt. Es ist in gewisser Weise nur eine spirituelle Umstellung und es ist keine Falle, wie gerne behauptet wird.“ (Nahtoderfahrung: Teenager stirbt und kündigt den Anbruch des „Neuen Zeitalters“ an (Video))

Jürgen Ziewe: „Eine Lichtfalle gibt es nicht!“

300x250

Laut Jürgen Ziewe ist das Licht lediglich eine Erweiterung des Bewusstseins, das uns aus die irdische Ebene in eine höhere geistige Ebene transportiert, die sich auf einer viel höheren Schwingung befindet:

„Die Idee, dass das eine Falle sein könnte, ist für mich unbegreiflich, weil ich diesem Licht schon mehrere Male begegnet bin; durch Tiefenmeditation und außerkörperliche Erfahrungen.“

Jürgen Ziewe glaubt, dass der Gedanke dahinter darin besteht, eine neue Religion zu schaffen, um eigene Glaubensüberzeugungen zu verbreiten. Wer die Wahrheit herausfinden will, sollte sich seiner Meinung nach ausgiebig mit dem Thema Reinkarnation beschäftigen.

Ziewe erklärt, was wir uns unter den Begriff Inkarnation vorzustellen haben:

300x250 boxone

„Die Inkarnation ist ein Vorgang, der genauso natürlich ist wie die Geburt und das Leben generell. Wenn wir sterben, dann sterben wir in der Regel mit verschiedenen Verhaltensweisen, Bedürfnissen, Wünschen und Problemen, die wir noch immer mit uns herumtragen.“

Diese Probleme werden nach Worten von Jürgen Ziewe nach dem körperlichen Tod auf der astralen Ebene behandelt: