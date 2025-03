Die spirituellen Folgen des Alkoholkonsums: Körperfressender Geist (Video)

Teile die Wahrheit!

Obwohl Alkohol in Massenproduktion hergestellt, massenhaft beworben und legal ist und von einer Vielzahl von Menschen auf der ganzen Welt konsumiert wird, bedenken oder verstehen die meisten Menschen nicht die spirituellen Folgen des Alkoholkonsums.

Beginnen wir mit einem Blick auf die Etymologie des Wortes „Alkohol“. Etymologie bedeutet die Wurzel des Wortes … woher es abgeleitet ist.

Das Wort „Alkohol“ stammt vom arabischen „al-kuhl“, was „KÖRPERFRESSENDER GEIST“ bedeutet und die Wurzel des englischen Begriffs „Ghul“ bildet. In der Folklore des Nahen Ostens ist ein „Ghul“ ein böser Dämon, der menschliche Körper frisst, entweder gestohlene Leichen oder Kinder.

Die Wörter „Alembic“ und „Alkohol“, beides Metaphern für Aqua Vitae oder „Lebenswasser“ und „Geist“, beziehen sich oft auf eine destillierte Flüssigkeit, die aus magischen Erkundungen der Alchemie des Nahen Ostens stammt.

Der Schriftsteller und Gesundheitsexperte Jason Christoff beschreibt es so: „In der Alchemie wird Alkohol verwendet, um die Seelenessenz eines Wesens zu extrahieren. Daher wird er auch zur Extraktion von Essenzen für ätherische Öle und zur Sterilisation medizinischer Instrumente verwendet. (Gesundheit: Naturreine Heilpflanzsäfte)

Durch die Aufnahme von Alkohol wird dem Körper die Essenz der Seele entzogen, wodurch er empfänglicher für benachbarte Wesenheiten wird, die meist niederfrequent sind (warum nennen wir bestimmte alkoholische Getränke wohl „SPIRITUOSEN“?). Deshalb erleiden Menschen, die übermäßig Alkohol konsumieren, oft einen Blackout und können sich nicht erinnern, was passiert ist. Das passiert, wenn die gute Seele (mit der wir hierher geschickt wurden) geht, weil die Lebensbedingungen zu verschmutzt und zu traumatisch sind.

Die gute Seele verlässt den Körper, bleibt aber mit einer Leine verbunden, und eine dunkle Entität nimmt ihn mit auf eine Spritztour um den Block, oft in einem hedonistischen und eigennützigen, unlogischen Amoklauf. Unsere Körper sind Autos für Geister. Geht einer, kann ein anderer mitfahren.

Wenn jemand nach dem Trinken von Alkohol oder einer anderen Form der Selbstverunreinigung abdriftet, wird sein Körper im Wesentlichen oft von einer anderen Entität besessen.“

Ich wurde mir dieses Phänomens vor Jahren bewusst, als ich eine spirituelle Vision hatte. In dieser Vision wurde ich als Beobachter über eine beliebte Bar und einen Nachtclub transportiert. Über dem Veranstaltungsort befanden sich verschiedene ghulartige Wesen. In der Bar waren Leute, die Alkohol tranken, sich unterhielten, tanzten und so weiter.

Ich beobachtete, wie einige Leute sehr betrunken wurden. Ich sah, wie ihre Seelen, die durch einen Faden verbunden waren, den Körper verließen. Ich verstand, dass die Seele den Körper verließ, weil es sehr unangenehm war, in einem stark alkoholisierten Körper zu sein. Als die Seele den Körper verließ, traten andere ungnädige Wesenheiten in ihre leeren Hüllen ein oder klammerten sich an diese. Sobald die Wesenheiten den Körper ergriffen hatten, benutzten sie ihn für alle möglichen dunklen Taten wie Gewalt, sexuelle Begegnungen auf niederer Ebene, destruktives Verhalten, Vergewaltigung und mehr.

Jahre später erklärte mir dieser spirituelle Meister beim Lesen eines Buches mit dem Titel „Die ewige Suche des Menschen“ von Paramahansa Yogananda genau das, was mir in der Vision gezeigt worden war.

Ich begann, auf mein Leben zurückzublicken und erinnerte mich an Situationen, in denen ich dunkle Geister um sehr betrunkene Menschen herumschwirren sah. Wenn ich sage, dass ich diese Wesenheiten sah, möchte ich das etwas näher erläutern … Ich verfüge über die Fähigkeiten der Hellsichtigkeit (die Fähigkeit, Dinge jenseits der natürlichen Sinne wahrzunehmen … dazu können gehören: ASW, außersinnliche Wahrnehmung, Sechster Sinn, übersinnliche Kräfte, zweites Gesicht, Telepathie und mehr), Hellhörigkeit (die Fähigkeit, Geräusche oder Worte von externen Quellen in der Geisterwelt wahrzunehmen) und bin seit meiner Kindheit spirituell intuitiv und empathisch.

Ich habe die Fähigkeit, Energien und spirituelle Manifestationen zu sehen, die die meisten Menschen nicht sehen. Als ich auf mein Leben zurückblickte, fielen mir viele Begegnungen mit nicht wohlwollenden Geistern in der Gegenwart von Betrunkenen ein. Ich habe auch einigen Menschen in die Augen geblickt, die mit Sicherheit von dunklen Energien „besessen“ waren, die nicht ihre eigenen waren.

Ich erinnere mich auch an einen Psychologiekurs, den ich einmal besucht habe. In diesem Kurs beschäftigten wir uns unter anderem mit Werbung und ihren Auswirkungen auf den Menschen. Wir betrachteten die Werbung für Alkohol. Ein erfahrener Dozent dieses Fachs erläuterte, dass die meisten Alkoholwerbungen versteckte Botschaften und Bilder enthalten – für das normale Auge unsichtbar, aber dennoch unterbewusst wahrnehmbar.

Da sie wussten, wie mächtig das Unterbewusstsein unsere Entscheidungen, Gefühle, Reaktionen, Überzeugungen usw. beeinflusst, nutzten die gerissenen Verkaufsteams von Alkohol (sowie Tabak und anderen Produkten) diese finstere Technik, um uns zum Kauf ihrer Produkte zu verleiten und uns dem gesellschaftlichen Kult der geistigen Apathie und des kulturellen Gehorsams anzuschließen.