Hochrangiger russischer Gesetzgeber: Der digitale Rubel soll zur Kontrolle eingesetzt werden – Russlands „Modellstadt“ will Biometrie und digitalen Rubel in der lokalen Wirtschaft vorantreiben

Die Möglichkeit, die Ausgabe digitaler Rubel zu begrenzen, eröffnet „neue Möglichkeiten“ für die Regierung, so der Duma-Abgeordnete Anatoli Aksakow.

Beschränkungen für die Nutzung des digitalen Rubels werden schrittweise eingeführt, sobald der CBDC (Central Bank Digital Currency) der russischen Zentralbank in den Massenumlauf gelangt, erklärte Anatoli Aksakow, Leiter des Duma-Ausschusses für Finanzmärkte, in einem Interview mit der Rossijskaja Gazeta.

Der hochrangige Gesetzgeber enthüllte, dass die russische Regierung bereits über „mögliche Nutzungsszenarien“ für den digitalen Rubel diskutiert, der so programmiert werden kann, dass bestimmte Arten von Käufen eingeschränkt oder sogar vollständig verboten werden.

Als Beispiel schlug Aksakow vor, den digitalen Rubel für die Auszahlung von Mutterschafts- und Kindergeld zu nutzen, um sicherzustellen, dass diese Mittel „nicht für Alkohol und Zigaretten ausgegeben werden können“.

Solche Beschränkungen seien laut ihm „gerechtfertigt und notwendig“, da „soziale Unterstützungsmaßnahmen dadurch eindeutig effektiver würden“.

Der Gesetzgeber fügte hinzu:

„Dies gilt für Sozialleistungen und andere Formen staatlicher Ausgaben. Meiner Meinung nach überwiegen hier die Vorteile gegenüber den Argumenten, dass es falsch sei, gleichzeitig freie und unfreie digitale Rubel auszugeben. Eine Kontrolle ist notwendig, es gibt keinen anderen Weg.“

Aksakow betonte, dass nicht nur der Staat die Programmierbarkeit des digitalen Rubels nutzen könne, sondern auch Privatpersonen.

„Nicht nur der Staat wird die neuen Möglichkeiten nutzen können, sondern auch die Bürger selbst. Eltern, die ihrem Kind Geld für die Schule geben, wollen, dass es sich ein Mittagessen kauft und nicht eine Schachtel Zigaretten oder etwas noch Schlimmeres.

Oder dass es das Geld nicht komplett für Videospiele ausgibt oder es Betrügern überlässt. In Zukunft werden sie solche Beschränkungen einführen können.“

Aksakow prognostizierte, dass „ausgewogene Entscheidungen“ über Kontrollmaßnahmen „schrittweise“ umgesetzt würden, sobald der digitale Rubel in den Massenumlauf kommt.

Die Bank von Russland hingegen hat wiederholt bestritten, dass solche „ausgewogenen Entscheidungen“ überhaupt in Erwägung gezogen werden, und betont, dass „die Entscheidung, welche Form des Rubels – bar, bargeldlos oder digital – verwendet wird, bei den Bürgern bleibt“ und „Sie Ihre digitalen Rubel ausgeben können, wie Sie es für richtig halten“.

Zudem weist die Bank von Russland die Behauptung zurück, dass Sozialleistungen ausschließlich in digitalen Rubeln ausgezahlt werden sollen, und bezeichnet diese Vorstellung als „Mythos“.

Aksakows Aussagen widersprechen jedoch der Behauptung, dass digitale Rubel frei in Bargeld oder bargeldlose Rubel umgewandelt werden können.

Den Bürgern wurde zugesichert, dass sie digitale Rubel von einer digitalen Geldbörse auf ein Bankkonto überweisen und das Geld dann als Bargeld abheben können.

Doch wie kann ein digitaler Rubel, der so programmiert ist, dass er bestimmte Käufe verbietet, einfach in Bargeld umgewandelt werden? Und wenn „gefärbte“ oder „eingeschränkte“ digitale Rubel problemlos auf ein Bankkonto überwiesen und an einem Geldautomaten abgehoben werden könnten, welchen Sinn hätte dann überhaupt eine Kontrolle darüber, wie sie ausgegeben werden?