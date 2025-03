Je mehr Menschen sterben, desto besser! Jan van Helsing im Interview mit Michael Morris ­

Jan: Wegen der Deadline, die sie sich mit der „Agenda 2030“ gesetzt haben?

MM: Ja, und die effektivsten Methoden, um möglichst viele Menschen loszuwerden, sind Hunger, Selbstmord und Krieg. Die Corona-Inszenierung und das Spritzen-Regime haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Sie haben die Menschheit bestenfalls um 5% reduziert. Also müssen weitere Werkzeuge aus dem Toolkit der Szenario-Planung eingesetzt werden. Mittels Beschlagnahme von Bankguthaben und Hyperinflation sollen wir enteignet werden, und ein Großteil von uns soll verhungern. Ein Teil wird in den Suizid getrieben, und der nutzlose Rest soll dann ab 2029 auf irgendeinem Schlachtfeld verheizt werden.

Das wird doch alles ganz klar und offen kommuniziert, wie ich es ja in meinem Endgame-Buch beschrieben habe. Wann immer ein Staat scheiterte, wurde die Kriegskarte ausgespielt, um vom eigenen Versagen abzulenken und alle Gesetze außer Kraft setzen zu können.

Die Deutschen haben Friedrich Merz, der von Blackrock kommt, zu ihrem neuen Chef gemacht. Der Preis der Rheinmetall-Aktie hat sich in den letzten vier Monaten dank der Kriegstreiberei verdreifacht. Die Hauptaktionäre des Rüstungskonzerns sind mehrere Großbanken sowie Blackrock. Alles Geld wird erbarmungslos von unten nach oben umverteilt, und die 90% der Verlierer sehen tatenlos zu. Es läuft also alles nach Plan!

Jan: Aber warum wollen sie denn davon ablenken, wenn sie es doch offen aussprechen? Ist das nicht ein Widerspruch?

MM: Nein, ich glaube nicht. Denn sie spielen mit uns. Wir haben es mit Psychopathen und seelenlosen Wesen zu tun. Dieser Psychoterror gibt ihnen das scheinbare Gefühl, allmächtig zu sein. Sie ernähren sich von der Angst der unbewussten Menschen. Und es geht um Verwirrung, um das Erzeugen kognitiver Dissonanz. Das bringt enormen Dauerstress, selbst wenn wir ihn nicht immer bewusst wahrnehmen.

Und Stress ist eine der Hauptursachen für frühzeitigen Tod. Es geht immer nur darum, möglichst viele Menschen um die Ecke zu bringen, so wie ich es im Buch detailliert belegt habe, mit dutzenden Zitaten der Vertreter der dunklen Seite der Macht. Erst wenn man dieses große Ziel begreift, kann man einen Sinn in allem erkennen und zielgerichtet dagegen steuern.

Jan: Lass uns zum brisanten Thema Währungen und Gold kommen. Du gehst davon aus, dass der Euro nicht mehr lange bestehen bleiben wird. Was ist mit dem Dollar, und was denkst Du aktuell über Gold?

MM: Der Euro ist am Ende, das kann jeder täglich beim Einkauf fühlen. Neben der bereits sehr hohen und weiter anziehenden Inflation von derzeit über 20%, sehen wir auch anhand von Aktienverkäufen und Put-Optionen, also geplanten Verkäufen, dass sich die Märkte auf einen Crash der Währungen und der Aktien einstellen.

Ich habe immer gesagt, dass das Gelingen der Agenda 2030 von der Einführung der CBDCs abhängen wird, also von der Abschaffung des Bargeldes und dessen Austausch durch programmierbare zentrale Digitalwährungen. Das muss mit dem großen Crash koordiniert werden.

Ich hatte vorhergesagt, dass es in Europa wohl ab 2026 soweit sein würde, und erst vor wenigen Tagen hat die EZB-Chefin bekannt gegeben, dass der Digital-Euro im Oktober 2025 an den Start gehen wird. Spätestens kurz danach wird man vermutlich das Kartenhaus einstürzen lassen und aus dem Chaos eine neue Ordnung schaffen.

Europa wird nun gezielt in die Hyperinflation geführt. Politiker sprechen nicht mehr von Millionen, noch nicht einmal mehr von Milliarden, nein jetzt geht es bereits um Billionen, also tausende Milliarden. Das ist Hyperinflationierung, also Turboenteignung mit Ansage.

Jan: Du sprichst immer wieder von „Hyperinflation“, aber sind wir davon nicht noch weit entfernt? Lebensmittel und Energie werden zwar ständig teurer, aber das zieht sich doch jetzt schon seit Jahren hin, und es fühlt sich an, als ob das noch Jahre so in dem Tempo weitergehen könnte, oder nicht?

MM: Ja, so etwas kann sich lange hinziehen, aber irgendwann wird die Kurve deutlich exponentiell. In Deutschland gab es beispielsweise bis zum Jahr 1922 eine über mehrere Jahre stark ansteigende Inflation, die dann aber im Jahr 1923 plötzlich explodierte.

Die Preise haben sich innerhalb weniger Monate vertausendfacht. Es geht also ab einem bestimmten Punkt ganz rasant. Und dann folgt zwangsläufig die Währungsreform. Und diesmal wird der alte Euro durch einen neuen, digitalen ersetzt werden, der programmierbar ist – sprich, man kann das Geld nur noch für das ausgeben, was der „Große Bruder“ bzw. die „Kleine Schwester“ in Brüssel einem erlaubt.

Es wird also alles an der Einführung dieser CBDC, des digitalen Euro hängen, und wir sollten das in den kommenden Monaten genau im Auge behalten.

Jan: Was ist mit Gold und dem Dollar?

MM: Der US-Dollar ist für mich eine Wildcard, also derzeit unberechenbar, weil Trump und sein Team so viele, teils widersprüchliche Zeichen setzen. Er spricht davon, die FED abschaffen und die Goldreserven in Fort Knox kontrollieren zu wollen. Das könnte man als eine Kriegserklärung an die Geheime Weltregierung werten, aber irgendwie bin ich da skeptisch.

Denn wenn sie deren FED schließen und einen neuen, echten US-Dollar statt des FED-Dollars einführen, aber gleichzeitig öffentlich wird, dass das Gold der US-Amerikaner nicht mehr da ist, dann würde das diese neue Währung ebenfalls schwer belasten – es sei denn, er hat einen Joker in der Hinterhand, den ich nicht kenne.

Und das Gold in Fort Knox ist nicht da, wie ich im Detail in meinem Buch „Der Goldkrieg“ erläutert habe. Sie karren zwar aktuell Unmengen von Gold aus der Schweiz und aus England in die USA, aber die nötigen Mengen sind physisch gar nicht vorhanden. Das wirkt alles ziemlich verzweifelt. Aber generell habe ich bei den USA ein besseres Gefühl als bei Europa, weil dort eine Aufbruchsstimmung herrscht, und etwas voran geht, während in Europa sich alles im Kreis dreht.

Jan: Glaubst Du, der Goldpreis wird noch weiter steigen, und bis zu welchem Preis ist es sinnvoll, weiter zu kaufen?

MM: Ja, der Goldpreis wird weiter steigen. Je höher die Inflation, desto höher der Goldpreis, weil die Währungen, in denen das Gold gehandelt wird, wertloser werden. Und falls Trump tatsächlich Fort Knox besucht und dort Gold fehlt, dann könnte das eine Implosion des Papiergoldmarktes und eine Explosion des Goldpreises zur Folge haben. Aktuell hat Gold gerade die Marke von 3.000 Dollar geknackt, aber ich halte auch 30.000 Dollar oder mehr für möglich.

Wenn man es mittel- bis langfristig betrachtet, ist es im Grunde egal, zu welchem Preis man kauft, denn der Wert von Gold ist stabil. Also kurz gesagt, ist es auch jetzt noch nicht zu spät, Gold zur Vermögensabsicherung zu kaufen, wobei es beim Kauf ein paar Dinge zu berücksichtigen gilt, wie ich im Gold-Buch beschrieben habe.

Jan: Was sagst Du zur Ankündigung Ursula von der Leyens, die privaten Ersparnisse der Europäer zu enteignen und für Aufrüstung und Infrastrukturprojekte einzusetzen? Glaubst Du, dass das umsetzbar ist, und wenn ja, wie bald könnte das stattfinden und wie könnte das konkret aussehen?

MM: Ja, zuerst hatte sie ihre Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Maria Luís Albuquerque, vorgeschickt, und nachdem es keinen Aufschrei gab, hat Von der Leyen dann nachgelegt und jetzt klargestellt, dass die Enteignung von Spareinlagen und Vermögen jeglicher Art in der EU geplant ist. Und so etwas geht eben mit Hilfe von CBDCs leichter und effektiver. Ich gehe davon aus, dass sie ihr Vorhaben deshalb groß angekündigt haben, damit diejenigen, die diese Zeichen verstehen, also die Reichen, ihr Geld jetzt rasch wegschaffen können.

Danach, vermutlich schon in einigen Wochen, wird es Kapitalverkehrskontrollen geben, damit der ahnungslose Durchschnittsbürger, der einige tausend oder zehntausend Euro auf dem Konto, hat sein Geld nicht mehr ins EU-Ausland schaffen kann. Dann werden die zuständigen Stellen jedem Konto 10% oder 20% wegnehmen, was man als „Zwangsanleihen“ oder „Kriegsanleihen“ bezeichnet, was allerdings gelogen ist, weil eine echte Anleihe nur ein Kredit wäre – dies hingegen ist Enteignung.

Die Mächtigen werden die Konten der arbeitenden Bevölkerung plündern, und die hat keine Möglichkeit, sich dagegen mit legalen Mitteln zu wehren.

Jan: Was ist mit Immobilien?

MM: Immobilien wird man vermutlich mit neuen Sonderabgaben belasten, vor allem in Deutschland, was viele Eigenheimbesitzer nicht werden stemmen können, zumal der Wert der Immobilien zuletzt konstant sinkt bei gleichzeitig steigenden Belastungen. Da wird es wohl viele tragische Schicksale geben. Viele Menschen werden alles verlieren. Das wird kein Honiglecken.

Jan: Ich vermute auch, dass es die nächsten Monate hart wird, wie Du es ja bereits mehrmals angedeutet hast. Was willst Du unseren Lesern abschließend noch mitteilen? Und gibt es Deiner Meinung nach irgendwo einen Silberstreifen am Horizont?

­MM: Also, ich kann nur jedem raten, sich auf harte Zeiten einzustellen, aber gleichzeitig offen, flexibel und positiv zu bleiben. Ich würde große Menschenansammlungen, wie beispielsweise Demos, meiden, doch wer lernt, seiner inneren Führung zu folgen und auf sein Bauchgefühl zu hören, wird immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

Wir dürfen uns nur nicht von der inszenierten Shitshow ablenken lassen, sondern müssen den Blick auf das Wesentliche behalten und in unserer Mitte bleiben. Jeder sollte das tun, was für ihn oder sie individuell im jeweiligen Moment richtig ist, unabhängig von Logik oder Moral oder Gepflogenheiten, und unabhängig von dem, was andere sagen. Es geht jetzt darum, in die Eigenermächtigung zu kommen und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.

Dies sind schwierige Zeiten, und es ist ein harter und herausfordernder Weg, der hier vor uns liegt, aber wir sind jetzt nun mal hier, und wir müssen das Beste daraus machen. Auf der praktischen Ebene heißt das, bewusst vorzusorgen, weil gerade Lebensmittel demnächst nahezu unerschwinglich werden dürften. Wer einen Garten oder einen Balkon hat, sollte Obst und Gemüse anbauen, was das Zeug hält, denn bald wird sich das kaum jemand mehr leisten können. Aber da detailliert darauf einzugehen würde jetzt zu weit führen.

Ich kann nur sagen: Seid stark, seid mutig und haltet durch! Dies ist die Zeit, in der sich die Spreu vom Weizen trennt. Dies ist das Endspiel, und die Regeln müssen wir selbst bestimmen. Oder um es mit der Band „Fehlfarben“ zu sagen: „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Es geht voran!“

Jan: Vielen Dank für Deine aktuelle Einschätzung, Michael. Durch mein Umherreisen und den täglichen Kontakt mit Menschen der spirituellen Szene stelle ich allerdings fest, dass die meisten – aus welchen Gründen auch immer – sich nicht vorbereiten bzw. Vorkehrungen treffen. Vielleicht dass sie Edelmetalle zur Vermögenssicherung kaufen, aber ansonsten schaut es düster aus.

Viele sind der Hoffnung, dass es schon irgendwie wird, dass Trump oder Putin oder sonst wer kommt und es richtet. So wird es nicht sein, Michael, und ganz ehrlich, ich habe kein Mitgefühl mit diesen Menschen. Wer jetzt nicht damit beginnt, sich auf den großen Umbruch vorzubereiten (Stichwort „Irlmaier“), der hat verkackt.

Ich stehe ja mit Logenbrüdern verschiedener Zweige in Verbindung und schreibe mit dem Hochgradrosenkreuzer, den ich bereits in vorherigen Newslettern erwähnte, ein Buch zu dieser Thematik, und weißt Du was?

Die bereiten sich vor! Aber die „aufgewachten“ Esoteriker meditieren, lesen in Telegram-Chats die neuesten Fake-News und tun – NICHTS!

Vom Thema „Planet X“, auf den sich die mir bekannten Insider auch vorbereiten – siehe mein Buch „Wir töten die halbe Menschheit“ – wollen die „Spirituellen“ schon gleich zehn mal nichts wissen, das wird erfolgreich ausgeblendet.

Du hattest selbst ja auch schon im Jahr 2017 in Deinem Buch „Fake News“ darüber geschrieben. Auch im „Nordics“-Buch habe ich davon berichtet, nämlich dass sich alle alten Kulturen der Welt darüber bewusst waren, dass es zyklisch wiederkehrend Zeiten des Umbruchs gibt, nicht nur gesellschaftlich, sondern vor allem auch mit unserem Planeten selbst, weswegen sie ja nach „unten“ gingen, um nach dem Abklingen der Naturkatastrophen wieder auf die Erdoberfläche zurückkehren, um dann wieder neu durchzustarten.

Unser Militär macht das, die Superreichen bauen sich ebenfalls Bunker, aber die sog. „Aufklärerszene“ begnügt sich mit AfD-Wählen und schlauen Sprüchen. Mannomann… Nun denn, wir können nur warnen in der Hoffnung, dass so viele wie möglich noch handeln.

…

Quellen: PublicDomain/dieunbestechlichen.com am 24.03.2025