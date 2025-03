Kanzleramt verschwieg jahrelang Herkunftsthese zum Corona-Virus – Merkel will Enthüllungen nicht kommentieren

Teile die Wahrheit!

Viele Journalisten, Blogger, Mediziner, Wissenschaftler und kritische Bürger, die über die Herkunft aus dem Labor spekulierten, wurden von zahlreichen Medien diffamiert und als Fake-News-Verbreiter hingestellt.

Viele Bürger werden sich ärgern, dass sie von den Mainstream-Medien und Institutionen als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt wurden, weil sie den Ursprung des Corona-(SARS-CoV-2)-Virus mit dem Forschungslabor in Wuhan, China, in Verbindung gebracht hatten.

Auch wir von der Freien Welt haben in den letzten Jahren immer wieder auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen, dass das Virus aus dem Labor entwichen sein könnte, in dem an solche Viren geforscht wird.

Die US-Geheimdienste hatten ebenfalls schon frühzeitig eine solche Herkunft in Erwägung gezogen. Später wurde dies von der US-Regierung bestätigt.

Nun stellt sich heraus, dass auch das Kanzleramt und der Bundesnachrichtendienst (BND) bereits seit 2020 von einer solchen Herkunftsthese wussten und davon ausgingen, dass dies eine sehr wahrscheinliche Erklärung sei.

Dies beruhte auf wissenschaftlichen Daten aus chinesischen Forschungseinrichtungen, vor allen Dingen dem »Wuhan Institut für Virologie«. (Streng geheime Pentagon-Akten: Die COVID-19-Biowaffe war nur der Anfang … Der nächste Angriff steht bevor und er ist VIEL finsterer als ein Virus!)

Der BND soll Hinweise auf riskante Experimente erfahren haben, bei denen in der Natur vorkommende Viren künstlich verändert wurden. Außerdem soll es auch zahlreiche Verstöße gegen Vorschriften für die Labor-Sicherheit gegeben haben.

Doch das Kanzleramt hatte entschieden, diese Kenntnisse zunächst geheim zu halten, wie nun die Presse berichtet [siehe Bericht »WEB.de« mit Bezug auf die »Süddeutsche Zeitung« und »Zeit«].

Die Folge: Viele Journalisten, Blogger, Mediziner, Wissenschaftler und viele kritische Bürger, die über die Herkunft aus dem Labor spekulierten und Belege sammelten, wurden von zahlreichen Medien diffamiert und als Fake-News-Verbreiter hingestellt. Der Ruf vieler seriöser Autoren und Experten wurde ruiniert.

Was wir daraus schlussfolgern und immer im Hinterkopf behalten sollten: Traue keiner Propaganda! Und wenn Vertreter einer These besonders intensiv verfolgt werden, muss man immer hellhörig werden!

Kommentar:

Schon zu Beginn der Covid-19-Pandemie wurde über einen Laborunfall im chinesischen Wuhan als Ursprung des Virus spekuliert. Obwohl medial gerne als Verschwörungstheorie abgetan, mehrten sich dann doch schnell Zweifel an der offiziellen Darstellung, dass eine Fledermaus der Träger des Virus gewesen sei.

WHO-Chef glaubte selbst nicht an Fledermausthese

Wie berichtet, kam bereits im Dezember 2024 ein Ausschuss des US-Kongresses zu dem Schluss, dass SARS-CoV-2, wie der Krankheitserreger offiziell heißt, aus einem Labor stammen könnte. Im Juni 2022 wurde zudem bekannt, dass WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus davon ausgeht, dass es 2019 zu einem Laborunfall gekommen war.

BND ging bereits 2020 von Laborunfall aus

Eine Recherche der Zeit und der Süddeutschen Zeitung (SZ) legt jetzt nahe, dass die Regierung nicht nur sehr früh von der wahren Herkunft des Virus gewusst, sondern auch noch die Veröffentlichung dieser Informationen vertuscht hat. Offensichtlich hatte der Bundesnachrichtendienst (BND) bereits 2020 erste Anhaltspunkte.