Polare Schwankungen durch die Mega-Explosion von Fukushima bleiben eine Bedrohung für das Leben auf der Erde

Diese einfache Messung gilt jedoch nicht mehr aufgrund einer sehr seltsamen Verschiebung der Die Flugbahn der Sonne im letzten Monat.

Dieser frühere Fund sollte Thema dieses Essays zum 14. Jahrestag sein. Doch in der Woche vor diesem Termin kehrte die Sonne plötzlich in ihre ursprüngliche Position vor Fukushima zurück!

Das deutet auf eine deutliche Abwärtsbewegung der Sonne und ihrer Taumelbewegung entlang des Pols (und aller damit verbundenen elektromagnetischen Kräfte entlang des Erdkerns) zurück in ihre ursprüngliche Position vor Fukushima hin. Ob es sich dabei um eine willkommene Wiederbelebung der ursprünglichen Drehachse der Sonne oder nur um eine vorübergehende Verschiebung des Erdkerns handelt, muss noch geklärt werden.

Da die Position der Sonne in dieser höllischen, von Dürre heimgesuchten Wüste ein unausweichliches Problem darstellt, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Bewegung dieses nahen Sterns zu beobachten, während ich mit dem Hund meines kranken Nachbarn spazieren gehe.

Niemand hat die Verantwortung

Wer also trägt die Last des Schweigens zur Atomkraft und der Vernachlässigung bzw. Vertuschung der Regierung(en) hinsichtlich der fatalen Folgen und verheerenden Nachwirkungen nach Fukushima? Natürlich die Hausbesitzer, ebenso wie die Obdachlosen, die von der Internationalen Energiekommission (der UN-nahen Agentur IEA, die angeblich den globalen Atomsektor überwacht und kontrolliert) keinen Cent Entschädigung erhalten.

Wenn Sie den Klang der Stille genießen, fragen Sie einfach, wer für die Todesfälle und Schäden durch eine Atomkatastrophe aufkommt … und die Antwort bleibt wie in der Melodie von Simon & Garfunkel: „Im nackten Licht sah ich zehntausend Menschen, vielleicht mehr …“

Was ist mit all den Bewohnern von Fukushima passiert, die trotz aller Beteuerungen der Regierung in Tokio hinsichtlich einer sicheren Wiederansiedlung nie in ihre Häuser zurückgekehrt sind?

Ähnlich verhält es sich auf dieser Seite des Pazifiks: Die US-Regierung hat es versäumt, sich mit den gesundheitsbedingten Todesfällen infolge von Lecks aus alten Atomkraftwerken auseinanderzusetzen.

Seit er Atomkraftwerke abgeschaltet oder angemessene Entschädigungen für Kinder gezahlt hat, die an Radioaktivität sterben (und an Hirnschäden bzw. Autismus durch Strahlenbelastung), schweigt der neue Chef genauso wie die Achse des Bösen, Obama und Biden (plus Hillary und Kamala) – als wäre er nur ein weiterer Komplize der Atombosse.

Autismus durch Strahlenbelastung, sagten Sie? Der letzte Ausweg ist also: Billig eine Immobilie in Grönland kaufen und einen Schlitten für die Kinder mitbringen, auch wenn das Eis weg ist.

Ja, und den zerbombten Gazastreifen in das Immobiliengeschäft einbauen, um den Pol in ein neues palästinensisches Weihnachtsland zu verwandeln. In der Zwischenzeit schauen wir alle zu, wie die USA dank Baracks geheimen Lieferungen von MOX-Brennstäben nach Fukushima nuklear verbrannt und ertränkt werden.

Der Nordpol über Eisbären

Ich sah den zertrümmerten Nordpol 2014 auf einem Flug von New York nach Südkorea, um über den mysteriösen Untergang einer Fähre mit koreanischen Kindern zu berichten, der durch die nicht gemeldete Kollision eines israelischen Mini-Atom-U-Boots verursacht worden war.

Dieser Flug über das schneebedeckte Nordkanada führte über gefrorene Flüsse und dann über eine Eisdecke in Richtung eines unberührten Grönlands und weckte in mir die Erwartung, die arktische Schneekappe zum ersten Mal zu sehen (im Gegensatz zu den schwimmenden Eisschollen zwischen Alaska und Sibirien). Ich war enttäuscht, stattdessen eine gewaltige Masse zerbrochenen Eises auf der einst festen Polaroberfläche zu sehen.

Also schloss ich: Die Radioaktivität von Fukushima ist bis hierher gekommen, und kein einziger Meteorologe oder „Umweltschützer“ hat je das radioaktive Zerbröckeln des Schelfeises erwähnt. Die Umweltlobby ist nichts weiter als ein Lockvogel für die Regierungspropaganda.

Dieses frostige Meer aus zerbrochenem Eis blieb zurück und wurde durch die schiere, ununterbrochene weiße Masse Sibiriens ersetzt. Nach der Landung in Korea drehte ich ein kurzes Video über den Aufstieg auf einen steilen Hügel zu den amerikanischen Raketenabwehrbatterien im äußersten Süden der koreanischen Halbinsel (um die US-Flotte in Busan zu schützen und nicht um koreanische Bürger in der Hauptstadt Seoul zu verteidigen – wie in der falschen Propagandakampagne zur Täuschung der Einwohner von Seoul behauptet).

Die Einwohner von Seoul waren verblüfft, dass jemand japanischer Abstammung – ansonsten als rassistischer und mörderischer Mistkerl angesehen – tatsächlich versuchen könnte, ihrer einst unterdrückten Nation zu helfen. Nun ja, die Wahrheit berücksichtigt keine eigennützigen menschlichen Vorstellungen von Rasse oder Nationalität, besonders jetzt, wo wir alle an radioaktiver Strahlung sterben.

Als Befürworter des Rauswurfs lügender, betrügerischer und diebischer Gauner aus allen Regierungen der Welt (ich bin kein Anarchist, sondern ein knallharter Überlebenskünstler).

Ja, rollt die Spendenkasse aus und lasst die hart arbeitenden Eltern zahlen und ihre schutzbedürftigen Kinder die Schulden bei der Beerdigung übernehmen. Ich treffe oft autistische Kinder, die von einer örtlichen Bibliothek aufgenommen werden, und meine Reaktion ist nicht nur Mitleid mit ihren Eltern, sondern auch glühende Wut über die eigentlichen Ursachen ihres Zustands – allgegenwärtige Radioaktivität ist einer von vielen Faktoren in unserer völlig verseuchten Umwelt, insbesondere hier im New Mexico des Nationalhelden J. Robert Oppenheimer.

Hier und anderswo in New Mexico, überall dort, wo es eine ehemalige Militärlandebahn gibt, bin ich auf Berge radioaktiven Abfalls (ohne Warnschilder) aus diesem bahnbrechenden wissenschaftlichen Unternehmen in Los Alamos und dem Trinity Site gestoßen.

Uninformierte Zivilisten werden immer noch getötet, ohne dass sie die eigentlichen Ursachen kennen – mit einem heute noch größeren politischen Zynismus als der Massenmörder Harry Truman. Hach ja – noch einer beißt ins Gras.

Atomwolken über dem District of Columbia

Warum kehrt der neu gewählte Präsident so oft nach Florida zurück und aus der giftigen Hölle des Nordostens? Nicht fragen, nicht erzählen. Sein Vorgänger Joe flog stattdessen an den Wochenenden nach Baltimore, ebenfalls in der radioaktiven Zone. Ich nehme an, es ist Selbstjustiz seit Obamas Amtszeit, dass die über den Pazifik ziehenden Atomwolken endlich Washington D.C. und seine Finanzanhänge New York und Long Island erreichen.

Radioaktive Belastung ist heute, 14 Jahre nach Fukushima und 80 Jahre nach Hiroshima, unausweichlich. Der Atomfluch betrifft mittlerweile jede Familie weltweit, besonders hier in den USA. Und wenn man an all die Amerikaner denkt, die nicht für Roosevelt und Truman gestimmt haben, ist es wirklich ungerecht, dass ihre Urenkel mit den Schuldigen leiden müssen.

In meinen Kindheitspredigten in der Kirche und an christlichen Schulen sitzen Teufel und Gott nicht im selben Boot, sondern bleiben ewige Feinde. Aber so ist es auf einer dem Untergang geweihten Erde nicht, es gibt keine Engel auf diesem radioaktiven Planeten.

Abgesehen davon, dass der Nordpol wie ein Kreisel taumelt und an Schwung verliert, ist eine unmittelbarere Auswirkung für die Amerikaner zumindest die fast monoton wiederkehrende Serie von Stürmen und Bränden, die über die Pazifikküste fegen.

In diesem Jahr verwüsteten sie weite Teile von Los Angeles und überschwemmten weite Teile des Mittleren Westens und der Ostküste. Mit dem Rückzug der Demokraten von der politischen Bühne werden diese Katastrophen nicht mehr der großen Verschwörung „Klimawandel“ zugeschrieben, die auf „Kohlenstoffemissionen“ zurückgeführt wird.

Dieser pseudowissenschaftliche Schwindel wird sicherlich nicht die Verantwortung für Milliardenschäden an Eigentum und Fahrzeugen in den gesamten USA durch radioaktive Feuerstürme und Überschwemmungen vertuschen.

Obwohl ich den offiziellen Bedenken gegenüber etwas so Unsichtbarem und Lukrativem wie Atomkraft skeptisch gegenüberstehe, bietet dieser Trump-Moment tatsächlich die Gelegenheit, einige der riesigen Atomkraftwerke, die die krebsgeplagte Region der Großen Seen vergiften, still und leise zu schließen – auch wenn die Kalifornier (die ewigen Leugner) die unmittelbare nukleare Bedrohung von der anderen Seite des riesigen, aber kleinen Pazifiks immer noch nicht begriffen haben. Sehen heißt glauben, und wir sind noch nicht ganz am Ziel.

Das Geheimnis des Taumelns der Sonne

Dieser jährliche Rückblick auf die unschönen Auswirkungen der Nuklearkatastrophe von Fukushima auf den gesamten Planeten konzentriert sich auf die eher mysteriöse wissenschaftliche Leugnung der Verschiebung des Nordpols, die Wissenschaftlern bereits vor einem Jahrzehnt aufgefallen war.

Ich beobachte diese beunruhigende Verschiebung der Erdumlaufbahn täglich, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder im Süden New Mexicos Auto fahre. Sonnenaufgang und Mondbahn verlaufen beide von ihren vorherigen Bahnen ab. Wenn man die Hände zum Himmel streckt, hat sich die Morgensonne um drei Handbreiten oder etwa 30 Grad (bei einem Erdkreis von 360 Grad) nach Westen verschoben.

Das mag nicht viel erscheinen, wenn man von einem Hund zu seinem morgendlichen Geschäft geführt wird, aber in Bezug auf die Neigung des Planeten könnte es das Ende des Lebens auf diesem Erdball ankündigen.

Ich möchte nicht übertreiben, aber der tägliche Anblick einer aus dem Lot geratenen Sonne erinnert mich an das Kinderspiel „Kreisel aufeinanderprallen“, das ich in Japan gegen meine jungen Freunde gespielt habe.

Das ist der Spaß, einen Holzkreisel mit möglichst viel Spin auf Kollisionskurs mit dem Kreisel des Gegners zu bringen. Idealerweise streift der eigene Kreisel den anderen seitlich und prallt dann sanft mit Schwung ab, sodass der gegnerische Kreisel wild taumelt – bis er außer Kontrolle gerät und schließlich zusammenbricht.

Basierend auf dieser Analogie des Drehimpulses sandte die Megaexplosion von Reaktor 3 in Fukushima eine gewaltige Schockwelle durch das harte Felsfundament, quer durch den Erdmittelpunkt bis an die Unterseite der Antarktis.

Von diesem Abpraller am Südpol prallte die Schockwelle nach Norden zurück zum Nordpol, der aus seiner Achse gerissen wurde und zu taumeln begann. In den fünf Jahren nach dem Schockereignis von 2011 driftete der Nordpol gegen den Uhrzeigersinn. Nach fünfjähriger Beobachtung wurden sämtliche Daten ohne Benachrichtigung aus dem Internet gelöscht.

Wie der Schwungverlust eines sich verlangsamenden Kreisels könnte der Verlust der Planetenrotation schnell dazu führen, dass der Planet Erde sich dreht und seine Sonnenumlaufbahn verliert – und der tote Planet in Millionen lebloser Asteroiden zerfällt.

Können Menschen den Tod der Erde überleben? Natürlich nicht. Ist das Ende nahe? Der Tod des Planeten und aller darauf lebenden Formen ist dank menschlicher Eingriffe – der Erfindung von Kernreaktoren, die zur Zerstörung dieses Planeten beitragen werden – mittlerweile wahrscheinlich unvermeidlich.

Vielleicht sind wir der drohenden Katastrophe durch die Umkehr der Sonnendrehung gerade noch entkommen. Die zugrunde liegenden Kräfte unterhalb des Nordpols sind zumindest schwer einzuschätzen.

Sollte Präsident Donald Trumps Aufruf, Grönland und Kanada mit den USA zu einem einheitlichen Block zu vereinen, Erfolg haben, könnte ein wissenschaftliches Komitee zur Überwachung und Untersuchung der Nordpolarregion umfassende Forschungen zur ungehinderten Erdrotation sowie geophysikalische und ökologische Untersuchungen durchführen.

In den kommenden Jahren dieser Fukushima-bezogenen Serie werde ich positive Entwicklungen und negative Reaktionen im Auge behalten.

