Vor fünf Jahren richtete Sir Richard Dearlove, der ehemalige MI6-Chef, eine eindringliche Warnung an den damaligen Premierminister Boris Johnson: Covid-19 sei kein natürliches Virus, sondern eine biotechnologisch hergestellte Waffe des Wuhan Institute of Virology, die zur Bevölkerungsreduzierung entwickelt wurde.

Diese brisante Enthüllung wurde jedoch unter den Teppich gekehrt; Johnson soll sie auf Anraten von Patrick Vallance, dem damaligen britischen wissenschaftlichen Chefberater, unterdrückt haben.

Die Mail on Sunday heizte die Kontroverse weiter an: Am 9. März berichtete sie , der Virologe Robert Redfield, ein renommierter Experte, sei sich nun hundertprozentig sicher, dass das Virus aus einem Labor stammt.

Redfield behauptet, Wissenschaftler hätten sich bei gefährlichen Experimenten infiziert, die darauf abzielten, die Infektiosität von Fledermausviren zu erhöhen, und so unbeabsichtigt die Pandemie ausgelöst.

Diese Behauptungen verschärfen die Debatte über eine Vertuschung durch die Regierung und die wahre Ursache der Entstehung von Covid-19. (Kanzleramt verschwieg jahrelang Herkunftsthese zum Corona-Virus – Merkel will Enthüllungen nicht kommentieren)

Expose-news.com berichtet: In einem Kommentar von gestern ging die Mail on Sunday noch weiter und schrieb, dass „eine hoch angesehene Quelle“ gesagt habe, dass der ehemalige MI6-Chef Sir Richard Dearlove in den frühen Tagen der Covid-Ära den damaligen Premierminister Boris Johnson darüber informiert habe, dass „es mittlerweile keinen vernünftigen Zweifel mehr gibt, dass Covid-19 im Wuhan Institute of Virology entwickelt wurde.“

Sir Richards Warnung an Johnson stützte sich auf die Arbeit eines angesehenen Wissenschaftlerteams, doch er stieß auf Widerstand.

Patrick Vallance , der damals das Herzstück des wissenschaftlichen Teams der Regierung bildete, war Berichten zufolge nicht bereit, die Theorie des Laborlecks zu akzeptieren.

Johnson selbst war verblüfft über die Zurückhaltung einiger britischer Wissenschaftler, die Theorie des Laborlecks in Betracht zu ziehen, und forderte die Geheimdienste auf, die Ursprünge von Covid genauer zu untersuchen.

Seine Bemühungen stießen jedoch auf Widerstand seitens der wissenschaftlichen Gemeinschaft.