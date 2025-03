Psilol: Microdosierung mit lebendigen Zaubersklerotien (“Zaubertrüffeln”)

Teile die Wahrheit!

Psilol ist ein Blisterstreifen mit den 6 einzeln versiegelten Portionen mit lebendigen Zaubersklerotien (“Zaubertrüffeln”) die zur Microdosierung bestimmt sind. von Micro Dosus

Durch die einzelne Versiegeung jeder Portion kann jeder Blisterstreifen im Kühlschrank lagernd über bis zu 3 Wochen langsam aufgebraucht werden.

Die Psilol Blisterstreifen sind das beste Microdosierungsprodukt auf dem Markt, es steigert nicht nur das Wohlbefinden, es schärft die Aufmerksamkeit und baut Stress ab.

Psilol heilt Depression, Angststörungen, Clusterkopfschmerzen, verschiedene Arten von Nervenschmerzen, es lässt Wunden schneller verheilen, steigert die Empathie und das Lösungs-orientierte Denken. Es regeneriert das Gehirn und erhöht cognitive Fähigkeiten

Psilol ist ideal für Mütter, Studenten, alte Menschen. Es hilft Kranken, es stärkt Gesunde. Es steigert die Leistungsfähigkeit in allen Berufen. Es hat keine negativen Auswirkungen auf das Autofahren oder Führen von Maschinen.

Psilol verstärkt jede Therapie auch Meditation und Yoga sowie die Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten (bei Kombination mit Medikamenten muss man also behutsam vorgehen und sich langsam herantasten.)

Psilol macht nicht nur nicht süchtig, es baut das Suchtverlangen ab. Rauchen, Kiffen, Trinken, Medikamentenabhängigkeit, Spielsucht, Sexsucht – jede Art von Sucht wird geheilt oder zumindest reduziert.

Dabei zeigt die Anwendung von Psilol eine “negative Toleranz”, das bedeutet, mit der Zeit nimmt man immer weniger für die gleiche Wirkung – bis man nach einigen Monaten nicht mehr regelmäßg, sondern nur noch sporadisch die Zaubersklerotien schluckt.

Die homepage psilol.eu funktioniert nur über ein Empfehlungssystem (alle Links in diesem Text werden empfohlen von Pravda!) und jeder kann sofort, nachdem er sich registriert hat, mitmachen und Freunde und Bekannte empfehlen und von deren Käufen Provision erhalten.

Das Provisionssystem ist kein Multi-Level-Marketing, jeder bekommt nur von den von ihm Geworbenen Provisionen, nämlich 5 Euro pro Packung – und auch nur für die ersten 20 Packungen Psilol – also 120 Microdosierungsportionen und 100 Euro Provision insgesamt pro Geworbenen. Nachdem der Geworbene die abgezahlt hat, kann er Psilol dauerhaft zum unschlagbar günstigen Preis von 5 Euro + Mwst einkaufen – und sich seine Provisionen von denen, die er Geworben hat, auszahlen lassen.

Das Microdosing geht individuell von ½ Portion alle 3 Tage bis zu 3 Portionen an einem Tag, jeden Tag. Wieviel für einen selber die richtige Menge ist, muss jeder für sich selber herausfinden, Psilol ist nicht gesundheitsgefährlich und erzeugt keine negativen dauerhaften Nebenwirkungen.

Die typische Nebenwirkung bei einer zu hohen Dosis ist Müdigkeit und selten auch Gereitzheit bzw. Überempfindlichkeit – wenige Stunden lang. In dem Falle einen Tag Pause machen und dann die Dosis vermindern. Bei Magenproblemen, die Sklerotien einfach auf einem Teller auf dem Tisch einige wenige Tage austrocknen lassen und trocken schlucken!

120 Portionen reichen je nach Einnahmefrequenz für 40 Tage bis 18 Monate.

Man kann auf einmal immer nur 1 bis 4 Blisterstreifen bestellen, die Versandkosten liegen unter 6 Euro inkl. Mwst, abhängig vom Zielland.

Eine Packung Psilol kostet mit Provision also 10 Euro + Mwst. 5 Euro gehen davon an den Empfehlenden. Nachdem der Empfehlende 100 Euro Provision bekommen hat, braucht man nur noch 5 Euro + Mwst pro Packung zu bezahlen. Es gibt kein günstigeres und besseres Microdosierungspordukt!

So kann man lange Zeit sehr günstig microdosieren – und durch Empfehlungen an Freunde und Bekannte noch längere Zeit Geld verdienen – indem man ihnen zu mehr Wohlbefinden und guter Gesundheit verhilft. 100% natürlich, nebenwirkungsfrei und effektiv.

Psilol ist ein super-heilsames Gemüse und wird in den Niederlanden gezüchtet und verpackt – und aus den Niederlanden per Post verschickt.

Es kommt in einem Umschlag und wird einfach in den Briefkasten eingeworfen (Einwurfeinschreiben), eine Unterschrift ist nicht nötig und man muss nicht zu Hause sein, wenn es geliefert wird. Die Rechnung erhält man nach der Zahlung als pdf per E-mail. Der Versand erfolgt 100% diskret.

Lieferungen an Postfächer sind ebenso möglich. Lieferungen an Packstationen sind nicht möglich, weil es nicht als Paket verschickt wird.

Die Bezahlung ist für Kunden aus Deutschland derzeit nur per Kreditkarte möglich (Prepaid und virtuelle VISA/MASTERCARD Karten sind nutzbar), für Kunden aus Österreich auch per EPS. Der Empfehlungslink funktioniert für alle Menschen in der EU, Psilol wird nur an Adressen in der EU geliefert! Die Auszahlung der Provision erfolgt immer nur per Banküberweisung auf das eigene Bankkonto bei einer EU-Bank. Psilol: der günstigste Weg zu dauerhafter, natürlicher Gesundheit und der Möglichkeit damit zudem gutes Geld durch Weiterempfehlungen zu verdienen.

