„Russische Truppen landen morgen“: Der deutsche Geheimdienst überwacht jeden Schritt Russlands. Die Waffen liegen bereit

Die völlig dem bellizistischen Wahnsinn verfallenen europäischen Führer, und hier vor allem Frankreich und Großbritannien, die den Verlust ihrer imperialen Weltgeltung offenbar einfach nicht verwinden und es nicht lassen können, Weltpolizei spielen zu wollen, scheinen nicht eher zu ruhen, als bis sie den Dritten Weltkrieg vom Zaun gebrochen haben.

Nach dem x-ten Ukraine-Gipfel, der gestern in Paris stattfand, verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und er selbst hätten den Auftrag gegeben, eine Mission aus hochrangigen Militärs in die Ukraine zu entsenden, um die Entsendung einer sogenannten „Rückversicherungs-Truppe“ in die Wege leiten.

Diese Truppe solle feindlich gesinnte Einheiten, die eine Waffenruhe verletzen wollten, abschrecken, bilde aber keine Friedenstruppe und sei auch nicht für einen Fronteinsatz vorgesehen.

Ihr Auftrag sei, an „strategischen Orten“ dafür sorgen, dass es zu keiner Überschreitung der Abmachungen käme. Daran seien, so Macron weiter, nicht nur Frankreich und Großbritannien, sondern auch „mehrere andere Länder“ beteiligt.

Italien hatte bereits zuvor ausdrücklich klargestellt, keine Soldaten in die Ukraine schicken. Bei den hochrangigen Militärs, handelt es sich jedoch nur um die Generalstabschefs von Frankreich und Großbritannien, wie Macron später präzisierte. Weiter erklärte er, sich bewusst zu sein, dass Russland dagegen sei.

Aber Russland entscheide nicht, was auf dem ukrainischen Territorium geschehe, meinte er trotzig. Der Gipfel lehnte auch die russische Forderung nach Aufhebung der westlichen Sanktionen kategorisch ab.

Der nur noch geschäftsführend amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz meinte, es wäre „ein schwerer Fehler“, die Sanktionen aufzuheben und Russland sei nicht an einem wirklichen Frieden interessiert.

Starmer erklärte, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für die Aufhebung von Sanktionen, man habe, im Gegenteil, sogar über deren Verschärfung diskutiert.

Marode Trümmertruppe

Inzwischen verkündeten der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein estnischer Amtskollege Hanno Pevkur in Berlin ihre Bereitschaft, „mit Bodentruppen zur Sicherung des Friedens in der Ukraine beizutragen“.

Er könne sich „keine Situation vorstellen, in der Deutschland sich nicht an den Verhandlungen über einen Waffenstillstand oder gar Frieden beteiligen würde“, sagte Pistorius.

Es müsse jedoch entschieden werden, „wenn es soweit ist, und es hängt von so vielen Parametern ab, wie zum Beispiel: Wie viele Truppen werden überhaupt in den Waffenstillstand aufgenommen?

Wie könnte das Mandat aussehen? Wer nimmt daran teil? Das sollten wir nicht öffentlich diskutieren, bevor überhaupt klar ist, ob es einen Waffenstillstand geben wird oder nicht“.