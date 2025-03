Teile die Wahrheit!

Anonyme Beamte informierten diese Woche große US-Medien über die „wohlwollende“ neue Rolle der CIA: Sie lässt MQ-9-Reaper-Drohnen über Mexiko fliegen, um Drogenkartelle auszuspionieren. Was ist an diesem Bild falsch?

Die sorgfältig platzierten Berichte , die im Abstand von 24 Stunden veröffentlicht wurden , folgen der Einstufung von acht großen lateinamerikanischen Drogenhändlern als „globale Terrororganisationen“ durch das US-Außenministerium.

Unglücklicherweise für die CIA weiß jeder, der auch nur oberflächlich über ihre Aktivitäten Bescheid weiß, dass die Agentur für die Drogendealer, die Gewalt und Tod über die amerikanischen Gemeinden bringen, eher ein Verbündeter als ein Feind ist.

1985 enthüllte die Iran-Contra-Affäre , dass die Reagan-Regierung geheime Waffenverkäufe an den Iran ermöglichte, um Rebellen in Nicaragua zu finanzieren.

Die CIA war in den Kokainschmuggel der Contra-Affäre in die USA verwickelt. 1996 bestätigte und erläuterte der Investigativjournalist Gary Webb unabhängig davon die Vorwürfe, die Crack-Epidemie in den amerikanischen Innenstädten stehe mit Drogenhändlern in Verbindung, die unter dem Schutz der CIA stünden.

Webbs Berichterstattung wurde von der Bundesregierung und den großen US-Medien untersucht, doch alle Informationen über die Beteiligung der CIA wurden unter den Teppich gekehrt. (Haben die USA einen geheimen „Kill Switch“, um europäische Waffen zu deaktivieren?)

Webb wurde 2004 tot in seinem Haus aufgefunden, mit zwei Kopfschüssen . Sein Tod wurde als Selbstmord eingestuft.

Die Iran-Contra-Affäre war nur ein kleiner Teil des globalen Drogenschmuggelimperiums der CIA:

Der Anwalt, Banker, OSS- und CIA-Agent Paul Helliwell gilt als „Pionier des CIA-Drogenhandels“. 1962 gründete Helliwell die Castle Bank & Trust vor der Küste der Bahamas, um CIA-Operationen gegen Castros Kuba und andere antiamerikanische Kräfte in Lateinamerika zu unterstützen.

Zuvor leitete er Overseas Supply, eine CIA-Tarnfirma, die burmesisches Opium schmuggelte, um einen schmutzigen Krieg gegen China zu finanzieren.

Der Skandal auf den Bahamas brach 1973 während einer Steuerhinterziehungsuntersuchung der US-Steuerbehörde IRS aus, als Richard Nixon versuchte, der CIA durch die Gründung der Drug Enforcement Agency (DEA) die Flügel zu stutzen.

Manche glauben, dieser Schritt, zusammen mit Nixons Besessenheit vom Mord an JFK, habe die Watergate-Affäre und den unrühmlichen Rücktritt des Präsidenten 1974 beschleunigt.

Der bekannte US-amerikanische Drogen- und Waffenschmuggler Barry Seal handelte für das Medellín-Kartell mit Drogen und wurde den US-Behörden zufolge als Doppelagent angeworben.

Der investigative Journalist Alexander Cockburn und andere behaupteten jedoch , Seal sei bereits in der Schweinebucht und im Vietnamkrieg ein CIA-Agent gewesen und mit den Contras zusammengearbeitet.

2017 bestätigte Juan Pablo Escobar, Sohn des berüchtigten Gründers des Medellín-Kartells, dass sein Vater „für die CIA gearbeitet“ habe, und behauptete, Seal und andere hätten Drogen direkt zu einem US-Militärstützpunkt in Florida geschmuggelt.

Der unabhängige Reporter Manuel Hernandez Borbolla dokumentierte die Gründung großer mexikanischer Kartelle unter dem Schutz des Föderalen Sicherheitsdirektorats, die der Journalist als „praktisch Mitarbeiter der CIA, zusammen mit einigen ehemaligen mexikanischen Präsidenten“ beschrieb.