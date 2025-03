Türkei baut 200 km-Zaun gegen illegale Einwanderung – Ungeheuerlich: Wie die Auswahl der nach Deutschland eingeflogenen Migranten wirklich erfolgt

Die Türkei lässt aufhorchen: Sie will an der Grenze zu Griechenland eine 200 Kilometer lange Mauer zu errichten, um die illegale Einwanderung in die Europäische Union zu stoppen. 8,5 Kilometer des Projekts könnten im Jahr 2025 fertiggestellt werden – wie „Euronews“ berichtete.

Ist doch die Türkei aufgrund ihrer geografischen Lage mit der Grenze an Griechenland und Bulgarien eine wichtige Flüchtlingsroute, sowohl auf dem Land- als auch auf dem Seeweg.

Nichts versinnbildlicht die chaotische, heuchlerische und nun vollends gescheiterte Migrationspolitik der linken Soros-EU-Eliten deutlicher: Denn bereits 2016 hatte die EU und die Türkei ein Abkommen geschlossen, mit dem Ziel, die Migration über die türkische Grenze einzudämmen.

Während die EU das migrationsfeindliche Orban-Ungarn immer noch wegen seiner erfolgreichen Anti-Flüchtlingspolitik verfolgt.

Laut Yunus Sezer, Gouverneur der an Griechenland grenzenden Provinz Edirne, würden 8,5 des 200 Kilometer langen Zauns im Jahr 2025 gebaut.

Laut „Euronews“ habe die EU Ende 2024 der Türkei eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt – Knapp 10 Jahre nach der katastrophalen Merkel-Soros-Flüchtlings-Agenda, welche die meisten Willkommensländer in einen soziale Brandherde verwandelte. (So viele ausländische Intensivtäter leben allein in Sachsen – Afghanischer Mörder von Aschaffenburg ist wohl schuldunfähig)

Gelder werden nun in Antiflüchtlings-Zaun umgeleitet

EU-Kommission-Präsidentin Ursula von der Leyen, hatte damals gemeint: Das Geld wäre speziell dazu gedacht, syrischen Flüchtlingen bei der Rückkehr in ihre Heimat zu helfen, von denen sich derzeit schätzungsweise 3,2 Millionen in der Türkei aufhalten könnten.

Nun aber wird der türkische Grenzschutz nicht nur an der griechischen Grenze verstärkt. Denn in den letzten Jahren zog die Türkei Tausende Kilometer von Zäunen entlang seiner Grenzen zum Iran und zu Syrien hoch.

„Euronews“ framt das Scheitern der EU-Flüchtlingspolitik so um: Dass all das für die Türkei aus Sicht der nationalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

Goch hat auch Griechenland in der Zwischenzeit den Bau eines eigenen Grenzzauns angedeutet: Dieser – bereits 2012 begonnen – soll nun fortgesetzt werden.

Athen hatte zuvor gegenüber Brüssel angedeutet, dass die Kosten dazu aus EU-Mitteln finanziert werden sollten, die Arbeiten aber notfalls auch aus eigenen Mitteln in Angriff genommen werden.

Ungeheuerlich: Wie die Auswahl der nach Deutschland eingeflogenen Migranten wirklich erfolgt

Heute werden weitere 142 Afghanen aus Pakistan nach Berlin eingeflogen. Damit geht Annalena Baerbocks Aufnahmeprogramm unerbittlich weiter.

An Bord der Maschine werden diesmal nur ganze zwei (!) „Ortskräfte“ und 13 sein, über die Identität der weiteren Passagiere ist quasi nichts bekannt. Gegenüber „Bild“ schilderte ein Insider, auf welch eine unglaubliche Weise die Auswahl der Afghanen erfolgt, die nach Deutschland einreisen dürfen.

Daran sind mehr als 130 (!) NGOs beteiligt. Zunächst werden über das Online-Portal einer NGO die Anträge gestellt. Als „meldeberechtigte Stelle“ schlägt die NGO den Afghanen für das Aufnahmeprogramm vor. Die Liste dieser 130 meldeberechtigten NGOs ist den deutschen Sicherheitsbehörden nicht bekannt!