Gesundheit: Dieses Heilmittel kann 98 % der Krebszellen innerhalb von 48 Stunden beseitigen (Video)

19,3 Milligramm Vitamin C (32 Prozent des Tagesbedarfs)

Wissenschaftliche Studien zu den Vorteilen von Löwenzahn – Krebszellen abwehren

Wissenschaftler aus Kanada haben eine Pflanze entdeckt, die Krebszellen innerhalb von 48 Stunden abtötet. An der University of Windsor in Kanada wurde am Institut für Chemie und Biochemie eine Studie durchgeführt, deren Ergebnisse Krebspatienten Hoffnung geben können.

Löwenzahntee wirkt auf die betroffenen Krebszellen so, dass sie innerhalb von 48 Stunden zerfallen. In dieser Zeit werden keine neuen gesunden Zellen im Körper angegriffen. Diese oft vernachlässigte Pflanze gilt als Unkraut, hat aber viele heilende Eigenschaften und muss sauber und fernab von Straßen und Umweltverschmutzung gesammelt werden.

Unsere Großmütter bereiteten Sirupe aus Löwenzahnblüten zu, weil sie wussten, dass diese viele heilende Substanzen enthalten. Was sie jedoch nicht sicher wussten, war die Tatsache, dass Löwenzahnwurzel Krebspatienten helfen kann. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Wurzel dieser Pflanze „besser“ zu sein scheint als eine Chemotherapie, da sie alle Zellen „tötet“ und die Löwenzahnwurzel nur die vom Krebs betroffenen.

Darüber hinaus wirkt es harntreibend, regt die Gallensekretion an, reinigt die Leber, hilft bei Allergien und senkt den Cholesterinspiegel. Es enthält sehr wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Vitamin C, Eisen, Kalzium, Kalium, Folsäure und Magnesium.

Er enthält bis zu 53 % des täglichen Bedarfs an Vitamin K und etwa 110 % der empfohlenen Tagesmenge an Vitamin A. Diese Fakten über diese Pflanze sind seit Jahren bekannt. Doch neuere Studien haben ein neues Licht auf den Löwenzahn geworfen.

Wie pflückt man die Löwenzahnwurzel?

Löwenzahnwurzeln werden im Herbst oder Frühling geerntet, wenn die gesamte Energie in der Wurzel enthalten ist. Löwenzahn, also die Löwenzahnwurzel, sollte aus dem Boden gezogen werden. Verwenden Sie zum Graben eine kleine Kelle und entfernen Sie vorsichtig die Erde um die Wurzel herum. Achten Sie darauf, dass die Wurzel intakt bleibt, damit die darin verborgene Heilflüssigkeit nicht verloren geht.

Entfernen Sie die Wurzel an einem sauberen Ort, der nicht mit verschiedenen Chemikalien behandelt wurde, und konzentrieren Sie Ihre Energie beim Entfernen der Wurzel auf große und kräftige Pflanzen.

Wie lagert man die Löwenzahnwurzel?

Als Heilmittel werden Löwenzahnwurzeln frisch und getrocknet verwendet. Wenn wir Löwenzahnwurzeln aufbewahren möchten, müssen sie getrocknet werden. Vor dem Trocknen sollte die Wurzel sorgfältig geschält und in gleichmäßige, kleinere Stücke geschnitten werden. Danach sollte die getrocknete Löwenzahnwurzel an der frischen Luft aufbewahrt werden. Breiten Sie die Löwenzahnwurzel auf einer Oberfläche an einem kühlen, trockenen Ort mit guter Belüftung aus.

Die Wurzel trocknet in einem Zeitraum von 3 bis 14 Tagen, und Sie werden es bemerken, wenn sie unter den Fingern brüchig wird. Auf diese Weise behält getrocknete Löwenzahnwurzel bis zu einem Jahr lang medizinische Eigenschaften und sollte in einem Glasgefäß an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahrt werden.

Entgiftung der Leber

Laut Axe (2021) reinigen die Vitamine und Nährstoffe im Löwenzahn unsere Leber und sorgen dafür, dass sie richtig funktioniert. Löwenzahn unterstützt unser Verdauungssystem, indem er den richtigen Gallenfluss aufrechterhält. Eine Studie von Davaatseren et al. (2013) unterstützt die Idee, dass Löwenzahntee oder -stiele auch gute Vitamin-C-Lebensmittel sind und bei der Mineralstoffaufnahme helfen, Entzündungen reduzieren und der Entstehung von Krankheiten vorbeugen können.

Natürlicher Kaffee-Ersatz

Die Wurzeln junger Löwenzahnpflanzen werden dunkelbraun geröstet. Anschließend in heißem Wasser ziehen lassen und abseihen, können sie als Kaffee-Ersatz genossen werden.

Bekämpft Cholesterin

Einige der bioaktiven Verbindungen im Löwenzahn können den Cholesterinspiegel senken, was das Risiko von Herzerkrankungen verringern kann. Eine Tierstudie von Davaatseren et al. (2013) reduzierte den Cholesterin- und Triglyceridspiegel bei Mäusen, die mit Löwenzahnextrakt behandelt wurden, signifikant.

Eine weitere Kaninchenstudie von Choi et al. (2010) untersuchte die Auswirkungen der Zugabe von Löwenzahnwurzeln und -blättern zu einer cholesterinreichen Ernährung. Kaninchen, die Löwenzahn erhielten, hatten einen deutlich niedrigeren Cholesterinspiegel. Obwohl diese Ergebnisse faszinierend sind, sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die möglichen Auswirkungen von Löwenzahn auf den Cholesterinspiegel beim Menschen zu bestimmen.

Schützt Knochen

Löwenzahn enthält 10 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs an Kalzium. Wenn Sie also Löwenzahntee trinken oder Löwenzahnblätter essen, wird der Kalziumbedarf des Körpers gedeckt und Bluthochdruck, der durch Kalziummangel verursacht werden kann, kann vermieden werden.

Hoher Vitamin-K-Gehalt

Löwenzahn deckt über 500 Prozent des täglichen Bedarfs an Vitamin K. Vitamin K ist ein essentielles fettlösliches Vitamin und wichtig für die Gesundheit von Knochen und Herz. Vitamin K ist das wichtigste Vitamin für die Knochenmineralisierung und Blutgerinnung – tatsächlich baut Vitamin K Knochen besser auf als Kalzium! Und es hilft, die Gehirnfunktion und einen gesunden Stoffwechsel aufrechtzuerhalten.

Eine Studie von Adams und Pepping (2005) zeigt beispielsweise, dass Vitamin K die Knochengesundheit verbessern und das Risiko von Knochenbrüchen verringern kann, insbesondere bei postmenopausalen Frauen, die ein Osteoporoserisiko haben. Vitamin K unterstützt aufgrund seiner blutgerinnungsfördernden Eigenschaften auch die Menstruationsblutung.

Eine Studie von Juanola-Falgarona et al. (2014) mit über 7.000 Teilnehmern zeigt, dass Vitamin K das Krebsrisiko und die kardiovaskuläre Mortalität senken kann.

Gewichtsverlust

Eine Studie von Zhang et al. (2008) bestätigte, dass Löwenzahn ähnliche Auswirkungen auf den Körper haben könnte wie das Gewichtsverlustmedikament Orlistat, das durch die Hemmung der Pankreaslipase wirkt, einem Enzym, das während der Verdauung freigesetzt wird, um Fett abzubauen.

Tests der Wirkung von Löwenzahnextrakt an Mäusen ergaben ähnliche Ergebnisse, was die Forscher dazu veranlasste, weitere Studien über die möglichen Anti-Adipositas-Effekte von Löwenzahn zu empfehlen.

Diabetes-Unterstützung

Löwenzahntee und -saft helfen Diabetikern, indem sie die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse anregen und den Blutzuckerspiegel niedrig halten. Löwenzahntee unterstützt den Körper auch dabei, überschüssigen Zucker auszuscheiden, der sich im Körper angesammelt hat – denn er hat eine harntreibende Wirkung.

Eine Studie von Wirngo et al. (2016) bestätigte, dass die antidiabetischen Eigenschaften des Löwenzahns bioaktiven chemischen Mechanismen zugeschrieben werden, darunter Chicorinsäure und Sesquiterpenlactone. Sie stellten fest, dass er aufgrund seiner antihyperglykämischen, antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften auch bei Diabetes eingesetzt wird.

Dermatologische Gesundheit

Christine Ruggeri (2019) stellt fest, dass die milchig-weiße Substanz, die man an den Fingern sieht, wenn man einen Löwenzahnstängel abbricht, tatsächlich gut für die Haut ist! Der Saft eines Löwenzahnstiels ist stark alkalisch und hat keimtötende, insektizide und fungizide Eigenschaften. Die Autorin ist der Ansicht, dass der Saft verwendet werden kann, um Juckreiz oder Reizungen bei Ekzemen, Ringelflechte, Schuppenflechte und anderen Hautinfektionen zu lindern.

Diese Behauptung wurde durch eine Studie von Yang und Li (2015) bestätigt, in der festgestellt wurde, dass Extrakte aus Löwenzahnblättern und -blüten ein wirksames Schutzmittel gegen Schäden und Absorption von UVB-Strahlung sind.

Antioxidantien

Eine Studie von Choi et al. (2010) zeigt, dass Antioxidantien Substanzen sind, die helfen, bestimmte Arten von Zellschäden zu verhindern, insbesondere solche, die durch Oxidation verursacht werden. Das Trinken von Löwenzahntee kann dem Körper helfen, Zellschäden durch freie Radikale zu vermeiden. Eine Studie von Chatterjee et al. (2011) ergab, dass Löwenzahnwurzelextrakt aufgrund seiner Fähigkeit, freie Radikale zu bekämpfen, verschiedene Krebsarten wirksam abtöten konnte.

Faser

Löwenzahntee und -grün sind ballaststoffreiche Nahrungsmittel und daher eine gute Unterstützung für die Verdauung und die Darmgesundheit. Eine Studie von Anderson et al. (2009) bestätigt, dass ballaststoffreiche Ernährung auch das Risiko von Fettleibigkeit, Herzkrankheiten und Diabetes, Verdauungsproblemen, Nierensteinen und Fettleibigkeit verringert und das Risiko einiger Krebsarten senkt.

Vitamin A

Dawson (2000) ist der Ansicht, dass Vitamin A in der Nahrung Antioxidantien enthält, die der Krebsentstehung vorbeugen, indem sie die Menge der freien Radikale verringern, die DNA-Schäden verursachen. Eine Tasse Löwenzahnblätter enthält über 100 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin A. Daher kann man mit nur einer Tasse Löwenzahntee vorzeitiger Hautalterung, Atemwegsinfektionen und Sehbehinderungen vorbeugen.

Darüber hinaus unterstützt Vitamin A das Immunsystem, fördert die Hautgesundheit und hilft, Krebs vorzubeugen. Für schwangere Frauen ist es sehr wichtig, genügend Vitamin A zu sich zu nehmen, insbesondere im dritten Trimester.

Harntreibend

Eine Studie von Clare et al. (2008) zeigt, dass Löwenzahnwurzeln eine natürliche harntreibende Wirkung haben und der Leber dabei helfen, Giftstoffe schnell auszuscheiden. Da Löwenzahn hilft, die Harnsäure zu senken und die Urinproduktion anzuregen, ist er hilfreich bei der Bekämpfung bakterieller Infektionen im Verdauungstrakt und den Fortpflanzungsorganen.

Harnwegsinfektionen

Eine Studie von Clare et al. (2008) bestätigte, dass Löwenzahntee aufgrund seiner harntreibenden Eigenschaften dabei helfen kann, Harnwegsinfektionen sowie Blasenerkrankungen, Nierenprobleme und möglicherweise sogar Zysten an den Geschlechtsorganen zu verhindern.

Zur Wirksamkeit gegen Harnwegsinfektionen empfiehlt Levy (2021), Löwenzahnwurzel mit einem anderen Blattextrakt namens Bärentraube zu kombinieren, um die Anzahl der Harnwegsinfektionen bei Frauen zu reduzieren. Der Autor stellt fest: „In dieser Kombination wird Bärentraube verwendet, weil sie Bakterien abtötet, und Löwenzahn wird verwendet, weil er den Harnfluss steigern und Infektionen bekämpfen kann.“

Dosierung und Ergänzungsformen

Laut Healthline.com werden Löwenzahnblätter, -stiele und -blüten oft in ihrem natürlichen Zustand eingenommen und können gekocht oder roh verzehrt werden. Löwenzahn ist auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln wie Kapseln, Extrakten und Tinkturen erhältlich.

Derzeit gibt es keine klaren Dosierungsrichtlinien, da nur sehr wenige Studien über Löwenzahn als Nahrungsergänzungsmittel am Menschen durchgeführt wurden. Folgendes wird empfohlen:

Frische Blätter: 4–10 Gramm täglich.

Getrocknete Blätter: 4–10 Gramm täglich.

Blatttinktur: 0,4–1 Teelöffel (2–5 ml), dreimal täglich.

Frischer Blattsaft: 1 Teelöffel (5 ml), zweimal täglich.

Flüssigextrakt: 1–2 Teelöffel (5–10 ml) täglich.

Frische Wurzeln: 2–8 Gramm täglich.

Trockenpulver: 250–1.000 mg, viermal täglich.

Kann Löwenzahn Krebs töten?

Löwenzahnwurzeltee, der von einem älteren Leukämiepatienten empfohlen wird, hat an der University of Windsor spannende Krebsforschung angestoßen.

Die Onkologin Dr. Caroline Hamm vom Windsor Regional Hospital gab zu, dass sie für ihre Patientin mit chronischer myelomonozytischer Leukämie (CMML) nach mehreren Chemotherapierunden nicht viel tun konnte.

Die „kleine alte Dame“ antwortete, dass sie es mit etwas Löwenzahnwurzeltee „selbst in den Griff bekommen“ würde, und erzählte dies auch einem anderen Patienten im Wartezimmer.

Zu Dr. Hamms Überraschung besserte sich der Zustand der Patienten, und bei einem dieser Patienten ist die Krankheit auch drei Jahre nach einer regelmäßigen Einnahme von Löwenzahntee noch immer in Remission.

Diese Ergebnisse veranlassten Dr. Hamm dazu, Kontakt zu Dr. Siyaram Pandey, Professor für Biochemie an der University of Windsor, aufzunehmen.

„Ich war sehr pessimistisch“, sagt Dr. Pandey. „Zwei Personen bedeuten wissenschaftlich nichts, aber … ich war überrascht, als ich herausfand, dass ein einfacher wässriger Extrakt dieser Wurzel eine ziemlich gute Wirkung beim Auslösen von Zellselbstmord in Krebszellen hatte.“

Zellselbstmord, Apoptose genannt, ist ein Prozess, der in unserem Körper ständig stattfindet. Wenn Zellen nicht benötigt werden oder ihre DNA beschädigt ist, begehen sie effektiv Selbstmord.

„Krebszellen sind diejenigen, die diesem Prozess entgehen … sie werden resistent gegen den Zelltod“, erklärt Dr. Pandey. In seiner Forschung untersucht er, ob Löwenzahnwurzelextrakt die Krebszellen daran „erinnern“ kann, Selbstmord zu begehen, ohne dabei die gesunden Zellen abzutöten.

„Wir haben die Wirksamkeit des Extrakts erhöht“, erklärt er. „Wir sind davon begeistert, weil es sich um einen sehr einfachen natürlichen Extrakt handelt. Es ist also, als ob Sie das Gemüse kaufen und es kochen. Im Grunde ist es so einfach, denn wir verwenden keine Chemikalien.“

Bei den bisherigen vorläufigen Untersuchungen wurden Leukämie-Blutzellen aus dem entsorgten Gewebe von neun Patienten (mit deren Einverständnis) gesammelt. Es handelt sich um eine sogenannte Ex-vivo-Studie, die in einer Kulturschale mit dem von Dr. Pandey beschriebenen Löwenzahnextrakt höherer Wirksamkeit durchgeführt wurde.

„Alle neun Blutproben zeigten eindeutig, dass die Krebszellen Selbstmord begangen haben“, sagte Dr. Pandey. „Innerhalb von 48 Stunden begingen mehr als 70 Prozent Selbstmord. Wenn diese Kulturen länger aufbewahrt würden, würden alle sterben – das ist unsere Vorhersage.“

Fazit

Löwenzahn unterstützt die Gesundheit Ihrer Knochen, Verdauung, Leber, Harnwege und Haut. Er ist reich an Nährstoffen, darunter Ballaststoffe, Antioxidantien, Vitamin A und Vitamin K.

Löwenzahn hat das Potenzial, einige therapeutische gesundheitliche Vorteile zu bieten. Es mangelt jedoch an Forschung zu spezifischen Anwendungen von Löwenzahn, insbesondere in Studien am Menschen.

