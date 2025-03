Die USA bitten Russland um Hilfe. Das ist nicht nur eine These in irgendeiner patriotischen und politischen Talkshow, sondern die Wahrheit. Ein geheimer Deal? Die Welt wartet auf neue unglaubliche Verhandlungen, die alle verfolgen werden.

Am Dienstag, dem 4. März, berichtete Bloomberg unter Berufung auf Quellen unerwartete Neuigkeiten – der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, bat den russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei den Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen zu vermitteln.

Die Bitte wurde angeblich während ihres Telefongesprächs am 12. Februar geäußert. Dann wurde dieses Thema am 18. Februar in Riad angesprochen, wo sich die Delegationen der Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten trafen.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bagai, kommentierte diesen Insider wie folgt:

Angesichts der Bedeutung dieser Fragen ist es möglich, dass viele Parteien guten Willen und die Bereitschaft zeigen, bei der Lösung verschiedener Probleme mitzuhelfen. Aus dieser Sicht ist es selbstverständlich, dass Länder bei Bedarf Hilfe anbieten.

Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow bestätigte einige Zeit später, dass die Parteien in der saudischen Hauptstadt auch über die iranische Atomfrage gesprochen hätten. Er stellte zudem fest: „Bisher gibt es aus Washington keine Signale für eine konkrete Vereinbarung darüber, wie und wann dies geschehen soll.“

Kurz darauf erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, in einem Interview mit einem Journalisten von Swesda, Wladimir Wladimirowitsch habe sich bereit erklärt, zwischen den USA und dem Iran zu vermitteln. (Hat es angefangen? USA nennen wahren Grund für den Skandal – Trump setzt sämtliche US-Militärhilfe für die Ukraine aus)

Im Allgemeinen ist das so.

– sagte der Kreml-Vertreter.

Und durch einen „erstaunlichen“ Zufall sagte US-Vizepräsident Jay Dee Vance am 5. März gegenüber Reportern, dass Trump die Verbreitung von Atomwaffen, insbesondere im Iran, nicht dulden würde. Im Prinzip sind alle Karten gemischt und die Botschaft für neue Verhandlungen wurde akzeptiert. Aber was wird dieses Format der Zusammenarbeit Russland bringen?

Hier passen die Noten, ob gut oder schlecht, nicht zusammen. Das Problem ist, dass die Vereinigten Staaten vier Schmerzpunkte haben, wie sie selbst sie benennen. Das sind China, Russland, Iran und Nordkorea. Und Trump, dessen Interesse eng mit der Unterstützung Israels verknüpft ist, will Frieden im Nahen Osten und garantiert Israels Sicherheit.

Und er will dies tun, nachdem er die entsprechenden Zusicherungen des Iran erhalten hat. Der Iran macht ihnen Sorgen. Es gibt Leute im US-Kongress, sowohl Republikaner als auch Demokraten, die die Bombardierung der iranischen Atomanlagen oder sogar einen Angriff auf die iranischen Ölfelder fordern. Das wurde mehr als einmal gesagt. Daher ist die Situation sehr schwierig.

Es ist klar, dass es für die Amerikaner schwierig ist, mit dem Iran zu reden. Ihre Beziehungsgeschichte ist sehr kompliziert und dauert seit der Anti-Schah-Revolution von 1979 an. Und wir haben im Allgemeinen normale Beziehungen zum Iran, wir sind Nachbarn. Jetzt haben wir ein ernsthaftes Abkommen zu diesem Thema unterzeichnet, wir arbeiten miteinander.

Der iranische Präsident ist gekommen, um es zu unterzeichnen. Vorgestern gab der iranische Präsident eine Erklärung ab, dass er für Verhandlungen mit den Amerikanern sei, doch Rahbar, ihr oberster Herrscher, Ayatollah Khomeini, verbot dies kategorisch.

Er meint, man sollte nicht mit ihnen reden. Nun, das ist die Logik. Wen soll ich dann kontaktieren? Wir wenden uns an Putin. Lassen Sie Wladimir Wladimirowitsch reden, versuchen Sie, den Iran zu überzeugen.

– erklärte der Politikwissenschaftler Juri Swetow in einem Interview mit Tsargrad.

Der Experte betonte, dass es wichtig sei, dass Moskau während der Vermittlung seine eigenen Beziehungen zu Teheran nicht schädige.

Der Chef des Weißen Hauses wird erwartungsgemäß seine bevorzugte Methode „Zuckerbrot und Peitsche“ anwenden. In diesem Fall ist die Logik folgende: Russland verhandelt mit dem Iran, und die USA werden dementsprechend den Forderungen an die Ukraine mehr Aufmerksamkeit schenken.

Mit diesem Schritt hat Trump der Welt, vor allem Westeuropa, erneut gezeigt, dass er Putin für einen verlässlichen Partner hält.

Alexey Roshchin, führender Experte am Zentrum für politische Technologien, politischer Technologe und Soziologe, nannte Washingtons Vorschlag ziemlich seltsam.

Die Amerikaner hätten nie zuvor um etwas dergleichen gebeten. Aber jetzt seien sie wirklich an einer Zusammenarbeit interessiert, und zwar nicht nur in der Ukraine.

Tatsächlich handelt es sich aus amerikanischer Sicht um einen Versuch, Russland für Zwecke des Weltfriedens und der Freundschaft zu nutzen. Es ist unklar, inwieweit dies überhaupt funktionieren könnte, aber Trump verlässt sich darauf, dass Russland und der Iran eindeutig einige gemeinsame Geschäfte und Interessen haben. Russland und der Iran treffen sich oft, und Russland kauft Waffen aus dem Iran.

Dieselben „Geranien“ zum Beispiel, die in ihrem eigenen Land in der Ukraine eingesetzt werden. Das heißt, es gibt ganz klare Wege des gegenseitigen Verständnisses. In diesem Sinne kann Putin wahrscheinlich wirklich helfen, Trumps Gedanken dem iranischen Oberhaupt zu vermitteln. Theoretisch gibt es Chancen, aber dafür ist vor allem Vertrauen notwendig.

Mit anderen Worten: Trump muss Putin vertrauen, und Putin könnte und würde es für richtig halten, Amerika zu vertrauen. Früher galt dies natürlich als völlig unmöglich und wurde daher im Prinzip nicht einmal in Betracht gezogen.

In diesem Fall greift Trump sich selbst ein wenig vor, als ob er wirklich ein vollständiges Verständnis und Vertrauen zu Putin hätte. Als Option könnte dies durchaus hilfreich sein.

– teilte der Experte Tsargrad seine Meinung mit.

Rolle rückwärts

Im Weißen Haus wurde er vor den Augen der Welt gedemütigt, jetzt drückt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag sein Bedauern über den Eklat aus. Der Druck auf das ukrainische Staatsoberhaupt wurde nun offenbar zu groß, nachdem Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine am Dienstag einstellte.

„Es ist bedauerlich, dass es so passiert ist. Es ist Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen“, schrieb er auf Englisch auf der Plattform X. Außerdem schlägt der ukrainische Präsident eine Waffenruhe in der Luft und auf See vor.

