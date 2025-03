USA führen Geheimgespräche mit Selenskyjs ukrainischen Gegnern – US-Waffen aus der Ferne abgeschaltet?

All das veranlasst Selenskyjs innenpolitische Gegner und sogar einige ehemalige Verbündete dazu, Trump World den Hof zu machen, um dessen Segen zu erhalten. „Sie positionieren sich als die besten Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und als Leute, die vielen Dingen zustimmen würden, denen Selenskyj nicht zustimmt“, sagte der republikanische Experte.

Selenskyj sagte, dass es nicht einfach sein werde, ihn zu ersetzen

Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Kiew und Washington und einer veränderten Rhetorik der USA, insbesondere Trumps, über die Notwendigkeit von Wahlen in der Ukraine äußerte sich Selenskyj auch zu diesem Thema. Vor einigen Tagen räumte er ein, dass in der Ukraine Präsidentschaftswahlen abgehalten werden könnten, und gab an, dass er eine Teilnahme daran nicht ausschließe.

„Es wird nicht leicht sein, mich zu ersetzen, denn dazu müssten nicht nur Wahlen abgehalten werden. Man müsste auch meine Teilnahme daran verhindern. Und das wird ein bisschen schwieriger“, argumentierte er.

Laut der Verfassung der Ukraine sollten die nächsten Präsidentschaftswahlen am 31. März 2024 stattfinden, und am 20. Mai sollte das neue Staatsoberhaupt seinen Amtseid ablegen. Selenskyj wollte unter Berufung auf den Kriegszustand und die allgemeine Mobilmachung keine Wahlen im Land abhalten. Damit verlor es am 20. Mai 2024 seine Legitimität.

In den USA glaubt man nicht an Selenskyjs Popularität bei den Wählern. Laut Trump liegt der ukrainische Präsident inzwischen bei höchstens vier Prozent.

Selenskyj selbst spricht von einer Unterstützung von 57 Prozent der Ukrainer, während sein Kollege, der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, die Zahlen auf 14 bis 17 Prozent beziffert. „Das ist sein Rating, er wird diese Wahl verlieren“, prophezeite der weißrussische Staatschef.

Schaltet Trump US-Waffen aus der Ferne ab?

Konkret geht es um die mächtigen Himars-Raketenwerfer, die womöglich stärkste Waffe der Ukraine mit 40 bis 85 Kilometern Reichweite. 40 Startergeräte hatte die letzte US-Regierung unter Präsident Joe Biden in die Ukraine geliefert, dazu Tausende Präzisionsraketen. Sie waren der Schreck der russischen Truppen!

▶︎ ABER: Wie die Ukraine-Korrespondenten des „Economist“ und des „Wall Street Journal“ übereinstimmend berichten, hat Donald Trump offenbar eine zentrale Daten-Verbindung gekappt. Angeblich, so die beiden Medien, können keine korrekten Zieldaten mehr eingegeben werden, weshalb die Raketen plötzlich nutzlos sind.

Wörtlich heißt es: „Die Trump-Regierung hat das Himars-Zielsystem in der Ukraine deaktiviert.“

Allerdings: BILD erfuhr aus US-Rüstungskreisen, dass es für das Himars-Waffensystem keinen klassischen „Kill Switch“ zum Abstellen der Waffen gebe, also keinen Hauptschalter.

Stattdessen hätten die USA „die taktische Intelligenz, Überwachung und Aufklärung und die Produktunterstützung im Bereich der Bilddatenverarbeitung“ zur Zielbestimmung der Himars-Systeme – zusammen mit allen anderen nachrichtendienstlichen Übertragungen – „gestoppt“.

Die Folge: Zwar können ukrainische Soldaten weiterhin Zieldaten in ihre Himars-Systeme eingeben und die Raketen auch dorthin abfeuern. Ob sich am Zielort wirklich russische Einheiten befinden, wissen sie jedoch nicht.

Russland lehnt vorübergehende Waffenruhe ab

Russland lehnt eine vorübergehende Waffenruhe in der Ukraine ab. Der vor allem von Kiew und Paris unterbreitete Vorschlag einer einmonatigen Unterbrechung der Angriffe aus der Luft und auf See sei „absolut inakzeptabel“.

„Feste Vereinbarungen für eine endgültige Einigung sind nötig“, betonte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa (49) am Donnerstag vor Journalisten. Die Vorschläge Kiews bezeichnete sie als Versuch eines „todgeweihten Regimes (…) um jeden Preis einen Zusammenbruch an der Front zu verhindern“. Die Ukraine würde eine solche Pause nutzen, „um ihre militärischen Fähigkeiten zu stärken“, behauptete sie.

Am Dienstag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) eine Waffenruhe in der Luft und zur See vorgeschlagen. Am Sonntag hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegenüber der französischen Zeitung „Le Figaro“ erklärt, Paris und London würden eine einmonatige Waffenruhe für Angriffe „in der Luft, zur See und auf Energieinfrastruktur“ vorschlagen.

Doch der Kreml hat nun endgültig klargemacht: Putin will nicht, dass die Waffen niedergelegt werden.