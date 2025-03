Verbotene Archäologie: Megalithen – das Geheimnis der Dolmen zur Stärkung, Transformation und Heilung (Video)

„Das größte Geheimnis der Dolmen sind die Kristalle, also die Dolmen selbst“, sagt Ard Pisa, der Führungen und Vorträge über Kraftorte und die uralten Mysterien der Erde organisiert. Diese Kristalle sind Informationsträger. „Hünenbett sind eigentlich eine große Bibliothek.“ Von Ella Ster

Die megalithischen Kraftorte spielen eine Rolle bei der Informationsübertragung und können der Menschheit helfen, sich in ein neues Bewusstsein zu verwandeln. „Um zu berühren, wer Sie wirklich sind und welche Kraft in Ihnen steckt.“

In einem aktuellen LuMens-Videopodcast

spricht Ferdinand van der Neut mit Ard Pisa und Ellen van der Heide über Megalithen, die auch enorme Kraftorte sind.

Seit 2018 hält Ard Pisa in den gesamten Niederlanden und Belgien Vorträge über diese megalithischen Kraftorte und organisiert Exkursionen zu den Dolmen in Drenthe.

Darin teilt er seine Leidenschaft für die Geheimnisse dieser alten Steine ​​und erklärt, warum sie auch heute noch relevant sind. (Die mysteriösen unterirdischen Tunnel von Cusco – Archäologen entdeckten Eingang in die Unterwelt der Inkas (Video))

Das Phänomen der „megalithischen Kraftorte“ ist auf der ganzen Welt zu beobachten. „Die Welt ist voller Dolmen, Hünenbetten und Gigantengräber“, sagt Pisa.

Ein Dolmen kann mit einem Hünenbett verglichen werden, wobei die Menhire bei Dolmen jedoch nur einen Deckstein haben, während Dolmen aus mehreren Menhiren mit mehreren Decksteinen bestehen.

Laut Pisa dienten diese Megalithen nicht nur als Grabhügel, sondern neue Generationen kehrten auch an diese Orte zurück, um ihr Wissen weiterzugeben. „Um diese Weisheit wiederzuerlangen.“

Links ein Dolmen mit einem Deckstein in der Bretagneund rechts ein Hünenbett mit mehreren Decksteinen.

300x250

Pisa nennt die Katharer als Beispiel. Die Katharer führten in den Höhlen Initiationen durch. Vielleicht wegen des Wissens, das in diesen Höhlen durch die dort vorhandenen Kristalle zurückgelassen wurde, aber auch, um die Stille in der Dunkelheit tief unter der Erde zu erleben.

„Damit diejenigen, die die Einweihungen absolviert haben, den nächsten Schritt in ihrer Stärke und ihren Fähigkeiten machen können.“

Auch Napoleon Bonaparte soll im Sarkophag der Königskammer der Cheops-Pyramide gelegen und dort eine Verwandlung erfahren haben. Dort verspürte er den Drang zu singen und der Klang begann zu erklingen, sagt Pisa.

300x250 boxone

„Weil die Königskammer ein akustischer Resonanzraum ist.“ Napoleon veränderte sich auf körperlicher, geistiger, emotionaler und spiritueller Ebene. Auch Pisa sieht eine Ähnlichkeit mit den Dolmen, „weil die Königskammer zu 100 % aus Granit gebaut ist“.

Um diese Energie zu erleben und eine Transformation zu durchlaufen, reisen Menschen oft um die ganze Welt, um diese Kraftorte zu besuchen. In den Niederlanden liegen diese Kraftorte, die Dolmen, einfach „in unserem Hinterhof“.

Laut Pisa ist der Dolmen D50 in Drenthe der schönste. Es ist ein unglaublich schöner Ort. Mitten in der Natur. Und der Dolmen ist nahezu vollständig.

Der Steinkreis und die Randsteine, die das Bauwerk umgeben, sind noch vorhanden. Nur vier Steine ​​sind verschwunden, und nur ein Deckstein fehlt. Und er ist sehr groß, einer der größten Dolmen überhaupt.

Informationsträger

Für Pisa und Van der Heide sind die Dolmen mehr als funktionale Grabhügel und Steinhaufen. Sie sind Informationsträger. Dies hängt sowohl mit dem Material, kristallreicher Granit, als auch mit der Form zusammen. „Diese Kraftorte sind alle auf den Energiekanälen der Erde errichtet“, erklärt Pisa.

D50-Hügel in Drenthe in den Niederlanden

Der Steinkreis, der ihn umgibt, baut ein Energiefeld auf. Die Kristalle sind sozusagen Empfänger kosmischer Energien, und die Kreisform sorgt für eine spiralförmige Konzentration dieser Energie.

In der Mitte des Kreises ist die Energie also am stärksten. Aus der Forschung an den Rollright Stones in England wissen wir, dass die Kraft im Steinkreis bei Sonnenaufgang am stärksten ist.

Er fügt hinzu: „Nicht ohne Grund führten die Druiden die wichtigsten Rituale morgens im Steinkreis durch.“

Wozu die Dolmen dienten, ist nicht sicher, aber Pisa hat einige Vermutungen: „Meiner Meinung nach wurde das Oberhaupt eines Clans am Ende seines Lebens in so ein Bauwerk gelegt.

Unter der Erde, mit all den Kristallen. Um die Weisheit und das Wissen dieser wichtigen Person zu übertragen und in den Kristallen zu hinterlassen. Denn das ist die Funktion von Kristallen. Sie sind Informationsträger.“

Weisheiten hochladen

Es erinnert an die Akasha-Chronik , ein ätherisches Informationsfeld, jedoch Informationsträger auf der Erde. Laut Pisa sind wir damit „direkt im Kern dessen, was Dolmen für mich sind. Sie sind eigentlich eine einzige große Bibliothek.“

Wenn man einen solchen Kraftort besucht, Megalithen aus Kristallen, „wird etwas berührt. Man erhält eine Informationsübertragung.“

Dies kann bei jedem anders sein. Es kommt einfach darauf an, was in diesem Moment mit dir los ist, wofür du bereit bist. Was berührt oder gestärkt werden darf. Transformiert, gereinigt oder geheilt werden darf. Was auch immer dir in diesem Moment wichtig ist. Neben der Wissensvermittlung zur Geschichte und den Mysterien der Dolmen ist die ätherische Wissensvermittlung bei den Exkursionen zu den Dolmen, die Pisa und seine Lebensgefährtin Ellen regelmäßig organisieren, mindestens ebenso wichtig. Dabei entstehen wunderbare Erlebnisse. Ziel ist es, Weisheiten hochzuladen, die andere herunterladen können. „Um Sie auf jeder Ebene zu stärken. Und wir haben viel mehr Ebenen als nur die physische.“ Seine Partnerin Ellen ergänzt: „Man muss einfach fühlen. Sehen, was sich in der inneren Welt präsentiert.“ D50 Dolmen Kosmisches Bewusstsein Dadurch haben Kraftorte wie die Dolmen auch heute noch ihren Wert. Besonders jetzt, da wir uns als Menschheit im Übergang befinden, am Ende und am Anfang eines kosmischen Zyklus von 25.920 Jahren. Dann können Kraftorte dazu beitragen, die Menschheit zu einem neuen Bewusstsein zu führen. Pisa erklärt: „Alles ist Energie. Energie ist Schwingung. Schwingung ist Frequenz und Frequenz ist Bewusstsein. Und das ist, wer wir wirklich sind. Wir sind kosmisches Bewusstsein.“ Die in den Steinen gespeicherte Energie kann sozusagen dabei helfen, diese Energie hochzuladen. Denn wenn wir das wieder verstehen, werden wir auch verstehen, wer wir wirklich sind und woher wir kommen. Denn das ist in dieser Zeit entscheidend: dass wir erkennen, wer wir wirklich sind und woher wir kommen. Welche unbekannten Kräfte stecken in uns? Wer du wirklich bist und welche Kraft in dir steckt, erkennst du. Nicht mehr und nicht weniger. Dein unendliches Potenzial; dass du dich wieder damit verbindest. Video: Zeitkapsel der Weisheit in Dolmen In dieser Folge des LuMens-Videopodcasts spricht Ferdinand mit Ard Pisa und Ellen van der Heide über Kraftorte und Kraftinstrumente. Seit 2018 hält Ard in den Niederlanden und in Belgien leidenschaftlich Vorträge über megalithische Kraftorte und führt regelmäßig Gruppen von Menschen zu den Dolmen in Drenthe, wo er Touren organisiert, um antike Geschichte mit einem Erlebnis in der Gegenwart zu verbinden. Ard und Ellen haben vor kurzem damit begonnen, gemeinsam Vorträge und andere aktive Aktivitäten zu halten. Ellen ist hochsensibel und arbeitet seit 20 Jahren als selbstständige (energetische) Therapeutin und mit Gruppen. Sie kann Menschen wie keine andere im physischen, mentalen, emotionalen, spirituellen und energetischen Bereich begleiten. Ard und Ellen haben vor kurzem begonnen, gemeinsam mit ihrem brandneuen Vortrag über Kraftorte und Kraftinstrumente aufzutreten und organisieren Erlebnistage mit Kraftinstrumenten. Den alten Machtinstrumenten wurde von niederländischen Alchemisten ein neues Aussehen verliehen. Der Kristall-Ankhen, der Super-Djed und das Kristallzepter werden im Podcast gezeigt und Ellen teilt ihre Erfahrungen mit der Arbeit mit diesen Hochfrequenz-Kraftinstrumenten und was sie in der Gegenwart für Sie tun können. Quellen: PublicDomain/ellaster.n am 19.03.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309