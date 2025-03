Von der Wissenschaft verraten: Ärzte bestätigen Zusammenhang zwischen COVID-Impfung und verheerendem Knochenschwund bei Pflegeheimleiterin

Teile die Wahrheit!

Die aus dem US-Bundesststaat Tennessee stammende Brittany Burnette widmete ihr Leben der Pflege älterer Menschen und stellte als Leiterin eines Pflegeheims ihre Patienten an erste Stelle.

Doch nachdem sie pflichtbewusst die Ärmel hochgekrempelt hatte, um sich gegen COVID impfen zu lassen, erlebte sie einen Albtraum, den sie sich nie hätte vorstellen können – einen, in dem ihre Knochen buchstäblich in ihrem Körper verrotteten, wie die Daily Mail zuerst berichtete.

Burnette, heute 34, ließ sich im Januar 2021 von Pfizer impfen, weil sie glaubte, sich und ihre gefährdeten Patienten zu schützen. Doch Monate später bekam sie unerträgliche Schmerzen in beiden Hüften.

Die Ärzte dachten zunächst, dass sie an Arthritis leide – und das, obwohl sie erst 31 Jahre alt war. Doch die Schmerzen wurden immer schlimmer und zwangen sie in den Rollstuhl.

Nach einer MRT-Untersuchung kam schließlich die schockierende Wahrheit ans Licht: Ihre Hüftknochen waren am Absterben.

Im Dezember 2021 musste sich Burnette zum ersten Mal einer Hüftoperation unterziehen. Nur wenige Monate später brauchte sie eine zweite. (Führender Kardiologe warnt vor „plötzlichem Herztod“ bei Covid-Impfungen)

Was folgte, war eine unaufhörliche Kaskade von Operationen – an Schultern, Knien, Ellbogen, Füßen – und all das, während ihre Knochen immer weiter verfielen.

„Obwohl ich all diese Ersatzoperationen und Operationen hinter mir habe, leide ich immer noch jeden Tag unter tiefen Knochenschmerzen“, sagte sie der Daily Mail.

„Es ist nicht so schlimm wie Knochenschmerzen, aber an manchen Tagen ist es trotzdem unerträglich. An manchen Tagen sind die Schmerzen so schlimm, dass ich alles geben muss, um aus dem Bett zu kommen und mich zu bewegen, ganz zu schweigen davon, Mutter und Ehefrau zu sein … Die Ärzte glauben, dass ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens unter Knochenschmerzen leiden werde.“

Nach fast einem Jahr des Leidens stellte ein Arzt einen Zusammenhang her, den viele nicht wahrhaben wollen: Der COVID-Impfstoff hatte eine katastrophale Immunreaktion ausgelöst und die Blutversorgung ihrer Knochen unterbrochen.

Die niederschmetternde Diagnose: Multifokale avaskuläre Nekrose (AVN), eine Erkrankung, bei der Knochengewebe aufgrund mangelnder Durchblutung abstirbt.

„Der Schmerz ist so lähmend“, sagte Burnette der Daily Mail und fügte hinzu: „Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so hilflos gefühlt. Ich habe immer versucht, mich so gut wie möglich um andere Menschen zu kümmern.“

Letzte Woche lieferte jedoch eine kleine Studie der Yale-Universität einige Belege für die Geschichten der Opfer, da Experten eine bislang unbekannte Erkrankung entdeckten – das sogenannte „Post-Impf-Syndrom“.

Zu den Symptomen zählen Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindel, Tinnitus und Belastungsintoleranz.

Die Erkrankung scheint auch ein im Körper ruhendes Virus namens Epstein-Barr wiederzuerwecken, das grippeähnliche Symptome, geschwollene Lymphknoten und Nervenprobleme verursachen kann.

Obwohl Frau Burnettes Symptome nicht mit allen in der Studie genannten Symptomen übereinstimmen – sie hatte beispielsweise auch Nervenkomplikationen – können sich Impfschäden laut den Forschern von Patient zu Patient unterschiedlich äußern.