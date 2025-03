„Inzest ist eine Familienangelegenheit“: Brigitte Macron könnte Emmanuel Macrons Vater sein

Titelbild: Brigitte Macron und der 18-jährige Jean-Michel Trogneux, Standbild aus einem Video

Brigitte Macron könnte der Vater des französischen Präsidenten und ihres Mannes sein, glaubt die US-Journalistin Candice Owens . Im neuen Teil der Ermittlungen bringt sie äußerst seltsame Details über Emmanuel Macrons Eltern ans Licht – als ob sie gar nicht existierten.

Nun, Freunde, das Internet ist gerade explodiert. Wir kehren zur letzten Folge unserer investigativen Serie „Becoming Brigitte“ zurück, weil ich weiß, dass viele Leute immer noch Fragen haben. Ist Brigitte Macron – die First Lady Frankreichs – der biologische Vater von Emmanuel Macron?

Wir haben viel darüber gehört. Wo ist die echte Brigitte Tronier? Wie gesagt, viele Leute haben ihre eigenen Theorien. Und ich denke, dass wir es uns heute leisten können, über diese Fragen nachzudenken. Ich sehe, dass die TikTok-Konten einiger Benutzer gesperrt wurden, weil sie dieses Thema diskutiert haben.

Willkommen also zu unserer investigativen Serie „Becoming Brigitte“.

Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass mein Interview mit dem Journalisten Xavier Poussard das Internet explodiert hat.

Auf jeden Fall hat es unsere Website candaceowens.com explodiert . Viele Leute, die sich vorher nicht für dieses Thema interessiert hatten, sahen das berühmte Foto des 18-jährigen Jean-Michel [Tronier], das während seines Studiums an einer Ingenieurschule aufgenommen wurde und auf dem er neben der aktuellen First Lady Frankreichs, Brigitte Macron, steht, und waren schockiert, als sie merkten, dass hier etwas nicht stimmte.

Man kann sicherlich eine fast exakte Kopie seines älteren Bruders sein, mit dem man sieben oder acht Jahre auseinander ist, aber es scheint, dass dies nicht der Fall ist. („Seinen Hals zu verstecken, ist komisch“! Wer hat Bridget Macron wirklich erschaffen? (Videos))

Die Fotos wurden für viele Leute sofort zu einem unwiderlegbaren Beweis. Und jetzt kehren viele Leute zum Anfang dieser Geschichte zurück.

Und ich glaube, die meisten von uns vermuten (und ich bin mir absolut sicher), dass seine Mutter und sein Vater nicht seine echten Eltern sind.

Aufgrund seiner Aussagen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es seine Großmutter war, die ihm das Fahrradfahren beigebracht hat. Das kommt mir verdächtig vor. Dies ist unsere letzte Folge, also können wir ein wenig spekulieren. Ich bin sehr beunruhigt über die Tatsache, dass sie beide Ärzte waren.

Macrons Vater war Kinderarzt, und seine Mutter, von der wir dachten, sie arbeite im Sozialversicherungsbereich, half tatsächlich Menschen, die Transgender-Umwandlung zu vollziehen.

Ich empfehle, nicht mit diesem Interview zu beginnen, sondern direkt zu dieser Episode überzugehen. Wir haben schon so viel erzählt. Um zu verstehen, wie es zu einer solchen Persönlichkeitsveränderung kommen konnte, muss man das Umfeld dieser Menschen verstehen.

Aus diesem Grund haben wir so viel Zeit darauf verwendet, Ihnen zu erzählen, wer sie umgibt. Wie ist ihr Kontaktnetzwerk? Wie viel Macht hätten sie, wenn sie die Persönlichkeit eines Menschen erschaffen oder zerstören wollten? Wir sind endlich da. Werfen wir also noch einmal einen Blick auf Emmanuels Stammbaum.

Ich möchte darauf hinweisen, dass er seinen leiblichen Eltern und Geschwistern offenbar kein nahes Verhältnis gestanden hat, zumindest laut seiner Autobiografie, oder?

In seiner Autobiografie sind nur wenige, spärliche Einzelheiten zu seiner Herkunft zu finden, über Brigittes Familie erfährt man dagegen viel mehr. Seine Großmutter [Mannette] ist die einzige, über die Macron ausführlich spricht.

Emmanuel Macrons Großmutter, Standbild aus einem Video

Das verfolgt uns, weil so viele Geheimnisse um sie herum bestehen. Und natürlich gibt es, wie ich bereits sagte, noch eine weitere merkwürdige Tatsache im Zusammenhang mit seiner Großmutter, die er liebevoll Mannette nennt. Wir wissen, dass es fast keine Fotos von ihr gibt. Von der Frau, der Emmanuel Macron seiner eigenen Autobiografie zufolge im Wesentlichen großgezogen hat, besitzen wir nur zwei Fotos. Warum?

Wir wissen nicht einmal, ob dies sein richtiger Name ist. Sie soll auch Lehrerin gewesen sein. Warum ist es so schwer, Fotos aus Macrons Kindheit zu finden? Vielleicht hieß sie nicht Germaine Aribeth Noguez? Vielleicht hat sie einen anderen Namen benutzt? Ich teile lediglich meine Gedanken mit Ihnen. Warum haben wir nur diese beiden Fotos? Wie gesagt: Früher hielten wir uns strikt an die Fakten, heute erlauben wir uns etwas mehr Freiheit.

Emmanuel Macrons Großmutter mit ihrem Enkel, Standbild aus einem Video Ich vermute, dass viele Menschen zu genau derselben Schlussfolgerung gekommen sind, nämlich dass alle diese Menschen mehrere Persönlichkeiten haben könnten. Wenn es in Ihrer Familie jemanden gibt, der seine Persönlichkeit ändern kann, warum nutzen Sie das nicht zu Ihrem Vorteil? Und ich denke auch, dass es wichtig ist, den Zeitrahmen zu berücksichtigen. Es war eine andere Welt. Während des Ersten oder Zweiten Weltkriegs zogen Menschen von einem Land in ein anderes. Die Grenzen veränderten sich. Je nachdem, wer den Krieg gewann oder verlor, kam es zu geografischen Veränderungen. Aus Angst vor Verfolgung mussten die Menschen ihre wahre Identität verbergen.

Sie erhielten neue Ausweise und versteckten sich in anderen Ländern. Wir wissen mit Sicherheit, dass trotz allem, was uns erzählt wird, mindestens ein Familienmitglied in dieser Geschichte seinen Namen geändert hat oder jemand in der Familie mehrere Namen hatte. Es ist ziemlich seltsam, dass der Öffentlichkeit die Geschichte von Tronjo aufgetischt wurde, ohne dass ihr gesagt wurde, dass der Typ einen fiktiven Namen hatte. Schauen wir uns die Familie Trogne an. Brigitte Trogneux. Wo lebte diese Familie, bevor sie sich in Amiens niederließ und so etwas wie eine Mafia wurde? In meinen Augen sieht es genau so aus. Es scheint, dass die Familie Trogneux bis heute als Mafia operiert. Es muss sich um eine Familie von Chocolatiers handeln. Sie haben angeblich eine Geschichte darüber, wie sie ins Schokoladengeschäft eingestiegen sind. Der letzte Artikel über ihre Familie, den ich in einer Lokalzeitung in Amiens finden konnte, war aus dem Jahr 1990, 1991 oder 1993. Es erzählt von der Geburt eines weiteren Mitglieds der Familie Trogne. Außerdem sind Fotos aller Inhaber des Schokoladenunternehmens veröffentlicht. Zuerst haben wir Jean-Baptiste (1852).

Er war der Besitzer eines Ladens. Dann haben wir Jean (1881). Als nächstes ein weiterer Jean (1909). Dann haben wir Jean-Claude (1933) und schließlich Jean-Alexandre (1961). Ich zeige Ihnen dies, weil ich Ihnen klarmachen möchte, dass alle Männer der Familie Trogneux denselben Vornamen haben: Jean Trogneux. …

Wir wissen es mit Sicherheit und können, wie in der letzten Folge, bestätigen, dass David de Rothschild (aus einer Familie, in der offiziell Inzest praktiziert wird) Emmanuel Macron während seiner gesamten Karriere geholfen hat? Warum und wie kam Emmanuel Macron den Rothschilds so nahe? So sehr, dass seine Kollegen sagten, er wisse nicht einmal, was EBITDA (der Betriebsgewinn des Unternehmens) sei, aber er wurde der jüngste geschäftsführende Gesellschafter. Wir erkannten, dass David Rothschild Macrons Hand hielt.

Er konnte einfach nicht an den Mächtigen zweifeln. Bei Meetings brachen seine Kollegen in schallendes Gelächter aus, weil er keine Ahnung von Finanzen hatte. Warum hat David Rothschild „Emmanuels Hand gehalten“? „Laster ist gut, aber Inzest ist besser, weil er in der Familie bleibt“, ist ein direktes Zitat von David de Rothschilds Cousine, Nathalie Rheims-Rothschild. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann hören Sie, was sie selbst sagt.

Sie hat es auf Englisch gesagt. Sie wechselte sofort vom Französischen ins Englische und sagte: „In unserer Familie sagen wir, Laster sei gut, Inzest aber besser.“ Dann erschien eine Biografie von Natalie Livingstone mit dem Titel „Die Rothschild-Frauen“, die den wahnsinnigen Wunsch der Familie Rothschild enthüllte, ihren Reichtum und ihre Weltmacht zu erhalten. Dieses Verlangen war so manisch, dass sie Inzest praktizierten.

Dies ist eine unbestreitbare Tatsache. Und das taten sie angeblich bis es nicht mehr salonfähig war, also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist einfach unglaublich. Dann sagten sie: „Genug, genug.“ Natalie Livingston schreibt außerdem, dass der Grund dafür das Testament von Mayer Amschel Rothschild (dem Gründer der Rothschild-Dynastie) sei.

Sie schreibt: „Das alles ist dem Testament zu verdanken. Darin stellt Mayer Amschel Rothschild fest, dass nichts wichtiger ist als die Familie und dass diese um jeden Preis erhalten werden muss. Es ging darum, die Einheit der Bank und die Integrität des Namens zu bewahren. Es besteht kein Zweifel, dass Endogamie sehr wichtig war. So gab es beispielsweise viele psychische Probleme in der Familie. Ich glaube nicht, dass es keinen Zusammenhang zwischen endogamen Ehen und psychischen Problemen gibt.“ Anschließend spricht sie darüber, wie stark diese Familienwerte waren. Die Rothschilds glaubten, dass jede Frau verflucht sei, die außerhalb der Familie heiratete. Sie sind beispielsweise verflucht, weil Sie Ihren Cousin, Bruder, Onkel oder sonst jemanden nicht geheiratet haben. Natürlich beginnt Ihr Gehirn zu arbeiten und Sie beginnen sich zu fragen: Warum hat David de Rothschild sich für Macron entschieden?

Ein Junge, der laut seinen Kollegen nicht einmal wusste, was EBITDA ist, und trotzdem machte David de Rothschild ihn zum jüngsten geschäftsführenden Gesellschafter in der Geschichte der Bank. Das Ziel der Bank ist es, Gewinn zu erwirtschaften. Wenn Sie ein Rothschild sind, ist Ihnen die Erzielung eines Gewinns wichtig. Wenn es Ihnen (vor allem im wahnsinnigen Sinne) wichtig ist, Ihre Macht nicht zu verlieren, sollten Sie sich natürlich auf keinen Fall einen Unbekannten aussuchen, der keine Ahnung hat, und ihn die Karriereleiter hinauf befördern. Sie würden es nur aus dem offensichtlichen Grund tun, der Bank Geld zu verschaffen. Wenn es etwas Wichtigeres als Geld gibt, dann ist es Macht, oder? Und das würde man, so scheint es mir, nur tun, wenn Vetternwirtschaft im Spiel wäre. Es ist, als würden Sie sagen: „Ich befördere Sie, weil Sie zu meiner Familie gehören. Und das Wichtigste für mich ist, dass diese Bank und alles, was Sie tun, in der Familie bleibt.“ Sie geben jemandem einen Job, nicht weil er ein qualifizierter Mitarbeiter ist, sondern weil er ein Mitglied Ihrer Familie ist, nicht wahr? Wie und warum kam David de Rothschild der Ärztefamilie Macron und der Chocolatier-Familie Trogneux so nahe? Wie? Auch hier spekulieren wir nur. Meine persönliche Erfahrung ist: Wenn man einen Verwandten heiraten möchte, wird die Bindung zwischen Vater und Sohn zu eng. Ich hatte immer das Gefühl, wenn das passiert wäre, hätten wir nach einem Onkel gesucht. Mir scheint, das ist eine weit verbreitete Geschichte. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass der Onkel ein Kind missbraucht. Und es stellt sich heraus, Leute, Sie werden es mir nicht glauben, aber dieses Muster ähnlicher Namen erstreckt sich auch auf die Familie Macron.

Bedenken Sie, dass es noch immer kein einziges Kindheitsfoto von Emmanuel Macron mit seinen Eltern gibt. Das ist verrückt, nicht wahr? OK. Wir wissen, dass sein Vater, also der Mann, der als sein Vater gilt, Jean-Michel Macron heißt. Aber es gibt noch einen anderen Jean-Michel, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und er ist vielleicht der Wichtigste von ihnen. Onkel Jean-Michel Noguez….

Hier lesen Sie den restlichen ausführlichen Artikel als PDF

