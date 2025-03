Wissenschaftler entdecken einen Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und Erdbeben, und das hat enorme Auswirkungen auf die apokalyptischen Zeiten, in denen wir leben

Teile die Wahrheit!

Schockierende neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Aktivitätsniveau der Sonne direkte Auswirkungen auf das Niveau der seismischen Aktivität hier auf der Erde hat. Das sind wirklich schlechte Nachrichten für uns, denn der riesige Feuerball, um den sich unser Planet dreht, ist in den letzten Jahren sehr unberechenbar geworden. Laut NASA würden etwa 1,3 Millionen Erden in die Sonne passen. Von Michael Snyder

Daher liegen praktisch alle Modelle, die Sie je gesehen haben und die die Größe der Erde mit der Größe der Sonne vergleichen, völlig daneben. Im Vergleich zur Sonne sind wir im Grunde ein winziges Staubkorn, und jede Schwankung der Sonnenaktivität hat dramatische Auswirkungen auf unser Klima.

Im Allgemeinen steigen die globalen Temperaturen in Zeiten hoher Sonnenaktivität tendenziell an, und in Zeiten geringer Sonnenaktivität sinken die Temperaturen tendenziell.

Dies ist etwas, das seit sehr langer Zeit gut verstanden wird, und jetzt hat ein Forscherteam in Japan entdeckt, dass es auch eine sehr klare Verbindung zwischen Sonnenaktivität und seismischer Aktivität gibt …

Sonnenflecken und damit Sonnenaktivität verursachen seismische Aktivitäten, so ein Team um den Informatiker Matheus Henrique Junqueira Saldanha von der Universität Tsukuba in Japan. Ihre neue Forschung zeigt, wie das passiert.

„Sonnenwärme führt zu atmosphärischen Temperaturänderungen, die wiederum Dinge wie Gesteinseigenschaften und die Bewegung von unterirdischem Wasser beeinflussen können“, sagt Junquiera Saldanha.

„Solche Schwankungen können beispielsweise Gestein spröder und bruchanfälliger machen – und Veränderungen bei Niederschlag und Schneeschmelze können den Druck auf tektonische Plattengrenzen verändern. Auch wenn diese Faktoren nicht die Hauptursachen von Erdbeben sind, könnten sie dennoch eine Rolle spielen, die dabei helfen kann, seismische Aktivitäten vorherzusagen.“

Es versteht sich von selbst, dass es auch dann zu Erdbeben kommen kann, wenn die Sonnenaktivität sehr gering ist.

Aber die von diesem Forscherteam in Japan analysierten Zahlen zeigen deutlich, dass es eine sehr starke Korrelation zwischen den Temperaturen an der Erdoberfläche und der seismischen Aktivität gibt …

Das Forschungsteam analysierte Erdbebendaten sowie Aufzeichnungen der Sonnenaktivität und Oberflächentemperaturen auf der Erde mithilfe mathematischer und rechnergestützter Methoden.

Das Team stellte fest, dass die Vorhersagen genauer wurden, wenn sie die Temperaturen an der Erdoberfläche in ihr Modell einbezogen, insbesondere bei flachen Erdbeben.

Saldanha, ein Doktorand der Informatik an der Universität Tsukuba, sagte: „Das macht Sinn, da Hitze und Wasser hauptsächlich die oberen Schichten der Erdkruste beeinflussen.“

Interessanterweise haben wir in den letzten Jahren eine enorme seismische Aktivität beobachtet, und zwar zu einer Zeit, als die Sonne extrem aktiv geworden ist. Tatsächlich berichtete PBS letztes Jahr, dass sich unsere Sonne „in ihrer aktivsten Phase seit zwei Jahrzehnten befindet“ …

Für die meisten Menschen ist die Sonne eine stetige, nie wechselnde Quelle von Wärme und Licht. Für Wissenschaftler ist sie jedoch ein dynamischer Stern, der ständig im Wandel ist und Energie in den Weltraum aussendet. Experten zufolge befindet sich die Sonne derzeit in ihrer aktivsten Phase seit zwei Jahrzehnten, was zu möglichen Störungen der Radio- und Satellitenkommunikation führen kann.

Im vergangenen Mai, also vor weniger als einem Jahr, kam es zu einer „Hagelwelle großer Sonneneruptionen und koronaler Massenauswürfe“, die zu einem der „kräftigsten Polarlichtschauspiele der letzten 500 Jahre“ führte …

Im Mai 2024 schleuderte eine Flut großer Sonneneruptionen und koronaler Massenauswürfe (CMEs) Wolken aus geladenen Teilchen und Magnetfeldern in Richtung Erde und erzeugte damit den stärksten geomagnetischen Sturm auf der Erde seit zwei Jahrzehnten – und möglicherweise eines der stärksten Polarlichter, das in den letzten 500 Jahren jemals verzeichnet wurde.