8 Vorteile der Aktivierung Ihres Ajna-Chakras (Drittes Auge)

Teile die Wahrheit!

Sie haben drei Augen, aber nur eines ermöglicht Ihnen, wirklich zu sehen.

Du glaubst vielleicht, dass alles, was du siehst, außerhalb von dir ist, aber in Wahrheit existiert es in dir. Dies nennt man „Maya“ – was „Illusion“ oder „Magie“ bedeutet. Einfach ausgedrückt: Was du zu sehen glaubst, ist in Wirklichkeit eine Illusion; eine Projektion deines Geistes.

Der Geist ist so mächtig, dass in ihm – oder genauer gesagt im Gehirn – eine Drüse eingebettet ist, die als „Drittes Auge“ bekannt ist, auch bekannt als „Sitz der Seele“, „Auge des Horus“ oder „Ajna (आज्ञा) Chakra“.

Das Ajna-Chakra (sein Sanskrit-Name) liegt zwischen den Augenbrauen und ist mit der Zirbeldrüse und der Hypophyse verbunden.

Dieses besondere „Portal“ zu jenseitigen Dingen verleiht uns die Fähigkeit, über das Physische hinauszublicken (obwohl dies wissenschaftlich nicht bewiesen ist und ein pseudowissenschaftliches Konzept darstellt, das sich durch die Geschichte zieht).

Die Funktion des Ajna-Chakras verstehen

Es ist wichtig zu beachten, dass die Aktivierung des Ajna-Chakras geistig überwältigend sein kann und es daher wichtig ist, Ihre Energie zu schützen, während Sie sich an das gesteigerte Bewusstsein anpassen.

Hellseher und Seher könnten ihre Arbeit nicht verrichten, ohne zuvor ihr drittes Auge-Chakra zu entwickeln. Jeder Mensch ist auf seine Weise begabt, und wenn man herausfindet, wie man sein drittes Auge schnell und effektiv öffnet, kann man Erkenntnisse über seine Bestimmung(en) auf Erden gewinnen.(7 mystische Zeichen dafür, dass Ihre Augen spirituell erwachen – und wie Sie ihre tiefere Kraft nutzen können)

Das Ajna-Chakra ist das sechste Hauptchakra des Körpers. Dieser indigoblaue Energiewirbel wird üblicherweise mit spirituellem Bewusstsein in Verbindung gebracht. Manchmal auch als „Stirnchakra“ bezeichnet, ist Ajna die ultimative Quelle höherer Weisheit und inneren Wissens.

Das Ajna-Chakra wird in alten Texten wie den Veden und Upanishaden beschrieben und ist grundlegend für den Hinduismus sowie zahlreiche spirituelle und New-Age-Bewegungen. Shiva – eine mächtige hinduistische Gottheit – wird mit einem dritten Auge dargestellt, das auch im Buddhismus und im alten Ägypten tief verwurzelt ist.

Die Aktivierung Ihres dritten Augenchakras kann Ihnen dabei helfen, positive Veränderungen in Ihrem Leben zu bewirken, die Verbindung zum Geistführer zu stärken und übersinnliche Gaben wie Hellsehen (Visionen sehen) und Hellwissen (Dinge wissen, ohne zu verstehen wie) zu entdecken.

300x250

Gründe für die Öffnung des Dritten Auge-Chakras

Das dritte Auge (Ajna) befindet sich in der Mitte Ihrer Stirn und ist eng mit außersinnlicher Wahrnehmung verbunden. Es kann jedoch manchmal blockiert sein. In diesem Fall kann es zu schwierigeren Entscheidungen kommen und Sie könnten sogar Schlafstörungen haben.

Jeder kann sein drittes Augenchakra aktivieren. Die Vorteile sind unten aufgeführt:

1. Schalte übersinnliche Kräfte frei

300x250 boxone

Größeres kosmisches und spirituelles Bewusstsein, die verbesserte Fähigkeit, das eigene volle Potenzial zu erkennen, und der Zugang zu höheren Bewusstseinsdimensionen sind nur drei (von vielen ) psychischen Vorteile, die mit dem Stirnchakra verbunden sind.

Die meisten von uns sind mit mehreren psychischen Kräften gesegnet, aber Sie könnten feststellen, dass Sie nach der Aktivierung Ihres Anja-Chakras dazu angeleitet werden, sich auf eine bestimmte Art psychischer Fähigkeit (wie Telekinese, Hellsehen, Hellhören oder Präkognition) zu konzentrieren.

2. Erfolgreich sein mit Manifestation

Die uralte, bewährte Methode der Manifestation (insbesondere der Visualisierungsaspekt) wird deutlich einfacher, wenn das dritte Auge geöffnet ist.

Das „Gesetz der Anziehung“ (LOA) ist eine Praxis, die das Visualisieren, Fühlen, Bejahen und Glauben an die eigenen Träume und Wünsche beinhaltet, bis sie Wirklichkeit werden. LOA konzentriert sich auf die Kraft des Geistes, um Quantensprünge zu erzielen, und da das Ajna-Chakra Achtsamkeit fördert, gehen beide Hand in Hand.

3. Fühlen Sie sich glücklicher

Das Öffnen des dritten Auges führt im Allgemeinen zu einer besseren Kontrolle unserer Gefühle und Emotionen. Wenn wir uns spirituell weiterentwickeln, erkennen wir, dass alles möglich ist, weil wir eine Erweiterung des allmächtigen Universums sind.

Dieses neu gewonnene Gefühl der Zugehörigkeit kann letztendlich Gefühle von Freiheit, Positivität und Motivation fördern, da wir wissen, unser Schicksal selbst in der Hand zu haben.

Zu Ihrer Information: Es ist eine gute Idee, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben, die sich mit ihrer spirituellen Seite in Einklang bringen, denn bestimmte Elemente des spirituellen Erwachens können auch dazu führen, dass Sie sich isoliert und verwirrt fühlen und sich danach sehnen, zu Ihrem Heimatplaneten zurückzukehren (wie ich!).

4. Erleben Sie lebendige Träume und Visionen

Klarträumen ist nicht nur einer der Vorteile des offenen dritten Auges, sondern auch ein Zeichen dafür, dass sich Ihr Ajna-Chakra auf einer tieferen Ebene manifestiert. Manche Menschen sagen, Träume seien eine Art Astralreise in die spirituelle Welt. Regelmäßige Meditation über das dritte Auge kann Ihre Träume klarer, lebendiger und einprägsamer machen.

Das Wunderbare an der Erkundung des Traumreichs ist, dass Sie wertvolle Dinge in Form von Zeichen lernen können. Informationen, an die Sie sich während der Traumerinnerungsmeditation erinnern, können in das Wachleben übernommen werden, um Ihnen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln und Ihren Zweck hier in der „Schule der Erde“ zu erfüllen.

5. Auren sehen und Energien spüren

Ein weiterer Grund, Ihr drittes Auge zu öffnen, ist die Begegnung mit der menschlichen Natur. Wenn Sie Ihr drittes Auge öffnen, werden Sie sensibler für die elektromagnetischen Energien um Sie herum, einschließlich Ihrer Auren. Dieses Energiefeld umgibt jedes Lebewesen (auch Sie selbst).

Wenn Ihr geschultes Auge es wahrnimmt, können Sie viel über andere Menschen lernen oder sogar dazu beitragen, die Energie von Menschen mit beschädigter Aura wiederherzustellen .

6. Üben Sie Astralreisen/Astralprojektion

Der Astralkörper ist über eine unsichtbare Silberschnur mit dem Körper verbunden. Wenn Sie im Einklang mit den höheren Energien unseres Universums schwingen, können Sie lernen, Bereiche außerhalb der dreidimensionalen (3D) Welt zu erkunden, in die wir durch diese Schnur scheinbar (aber nicht) eingebunden sind. Astralreisen und Astralprojektionen können Ihre persönliche Entwicklung unterstützen, Ihnen den Zugang zu übersinnlichen Fähigkeiten ermöglichen und Sie sogar an Ihr früheres Leben erinnern .

Zu Ihrer Information: Wir alle unternehmen nachts Astralreisen, aber Astralprojektionen sollten nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

About aikos2309 See all posts by aikos2309