Alte HOPI Prophezeiung kündigt die neue Welt an

Ein außergewöhnliches Himmelsphänomen wurde in vielen Orten am 24. März 2025 sichtbar und dokumentiert. Könnte dieses beeindruckende Zeichen am Himmel das lange angekündigte Symbol sein, auf das die Hopi-Prophezeiung seit Jahrhunderten hinweist?

Laut dieser alten Prophezeiung erscheint der Blaue Kachina als Vorzeichen großer Veränderungen.

Das Ende des gegenwärtigen Systems wird eingeleitet

Der blaue Stern kündigt eine weltweite Transformation an, die notwendig ist, um eine nachhaltigere und bewusstere Welt zu schaffen.

Der Blaue Kachina wird „öffentlich auf dem Platz tanzen und seine Maske abnehmen“.

Diese Handlung symbolisiert, dass alle Masken fallen und nichts mehr verborgen bleibt.

In dieser Phase werden zuvor verborgene Wahrheiten sichtbar.

Manipulation, Korruption und Lügen – all das wird ans Licht kommen.

Die alten Systeme, die auf Ungleichgewicht und Gier basieren, beginnen zu zerfallen.

Die Menschen müssen bereit sein, sich der Wahrheit zu stellen – sowohl in der Welt um sie herum als auch in sich selbst.

Gemäß der HOPI Prophezeiung folgt dem Blauen Kachina ein anderer Stern: der Rote Kachina

Der rote Stern steht für die Phase der Reinigung und Neuausrichtung.

Während der Blaue Stern das Bewusstsein der Menschen öffnet, löst der Rote Stern tiefgreifende Veränderungen aus.

Alles, was nicht mit den Gesetzen der Natur und des Lebens im Einklang steht, wird in dieser Zeit verschwinden oder sich verwandeln.

Diese Phase wird von Erschütterungen, Naturereignissen und gesellschaftlichen Herausforderungen geprägt sein, denn die Reinigung betrifft alle Lebensbereiche.

Diese schwierige Zeit schafft Raum für das Neue und legt das Fundament für eine nachhaltigere, harmonischere und friedlichere Welt.