AUF1 TV: Okkulte Rituale, Illuminaten, geheime Bunker: Nikolas Pravda deckt Unheimliches auf (Video)

Nikolas Pravda ist bekannt für seine tiefgründigen Recherchen zu angeblichen Verschwörungstheorien. Er schreibt in seinen Büchern über die Codes der Eliten, geheime Bunker, okkulte Rituale und Massenmanipulation, etwa durch das MK-Ultra-Programm der CIA zur Bewusstseinskontrolle.

In diesem ausführlichen Interview bringt Pravda die Fassade der Mächtigen zum Bröckeln und erschüttert unser Weltbild mit erschreckenden Enthüllungen. 📚

Hier die neusten Werke:

Die vergessene Welt der Riesenbäume – Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist

Die Bäume und die Berge auf unserem wunderschönen Planeten Erde repräsentieren das Leben und die tiefe Kraft, die in der Natur vorhanden ist doch es gibt ein Geheimnis

Viele Berge dieser Welt unter anderem der Devils Tower im US-Bundesstaat Wyoming zeigen sich in äußerst seltsamen Formen. Ein gefällter Baum trifft am besten auf das zu, was man sieht, wenn man diesen Berg betrachtet.

Zahlreiche Berge haben dieselbe Form wie ein versteinerter Baumstumpf, und es gibt zu viele Ähnlichkeiten, um diese Übereinstimmungen als Zufall zu bezeichnen.

Wir alle kennen riesige Bäume aus Hollywood-Filmen, Mythen und Legenden. Riesige Bäume dominierten einst die Landschaft der Alten Welt, und ihre versteinerten Überreste sind untrügliche Beweise für ihre Existenz.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie diese Felsformationen und Berge entstanden sind und woraus ein großer Teil von ihnen besteht? Und was ist mit den Riesenbäumen der Alten Welt geschehen? Wer oder was hat sie zerstört? Kamen antike Energiewaffen zum Einsatz?

Lernen Sie den C14-Crash kennen und warum die Zeitrechnung der menschlichen Geschichte komplett falsch ist. Erfahren Sie die Wahrheit über die Irrtümer der Erdgeschichte und Widersprüche der geologischen Evolutionstheorie.

Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Alte Welt und führt Sie auf leicht verständliche und informative Weise anhand von Fotos und Beweisen in das Reich der Baumriesen und der besonderen kraftvollen Eigenschaften von Bäumen in der Natur. Staunen Sie, wie es einst auf der Erde aussah und was davon übrigblieb!

Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme

Diesen Einfluss haben die Programme der Matrix auf unser aller Leben! In der Matrix, die wir bewohnen, gibt es unterschiedliche Programme, die eine Illusion oder Desillusion bewirken.

Wie im Fernsehen oder bei einem Computer hat ein jedes Programm eine bestimmte Auswirkung bzw. einen absichtlichen Nutzen. Folgen Sie mir in diesem Programmführer zu den Tiefen und Höhen der menschlichen Wahrnehmung, die das Bewusstsein täuschen oder schärfen, je nachdem, welche Informationen uns über ein Programm zur Verfügung stehen.

Lesen Sie die Untersuchungen und Entschlüsselungen der hyperdimensionalen Torsionsfeldphysik, über die Quantenphysik, die Hindu-Mystik, ob die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer ist, welche alternativen Theorien der menschlichen Schöpfung es gibt, was die Anunnaki, die Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit gemeinsam haben, was es mit der Archonten- und Reptilien-Theorie auf sich hat, die Entstehung, deren Sinn auf der Erde und wie sie Teil unserer Körper sind, was genau die Saturn-Mond-Matrix innerhalb des holographischen Universums in uns auslöst und was wir tatsächlich in der Realität wahrnehmen.