Das Pentagon schafft biohybride Soldaten

Elon Musk gab kürzlich bekannt, dass sein Unternehmen Neuralink bis Ende 2025 erstmals eine künstliche Blindsight-Prothese in Menschen implantieren will.

„Wir hoffen, dass wir dieses Jahr das erste Gerät in einen Menschen implantieren können, das einem völlig blinden Menschen das Sehen ermöglicht“, sagte Musk während seiner Rede bei einer Kundgebung seiner Fans in Green Bay, Wisconsin.

Blindsight ist ein Mikroelektroden-Array, das in den visuellen Kortex, den für die Verarbeitung visueller Daten zuständigen Teil des Gehirns, eingebettet ist. Berichten zufolge kann es Neuronen oder Nervenzellen im visuellen Kortex anhand von Mustern stimulieren, die von einer Videokamera übertragen werden.

Musks Erklärung erfolgte wenige Tage, nachdem Neuralink beim US-Patent- und Markenamt einen Antrag auf Registrierung der Marken Blindsight sowie Telepathy und Telekinesis eingereicht hatte.

Obwohl Neuralink nicht die gleiche Anerkennung genießt wie einige von Musks anderen Technologieunternehmen wie Tesla oder SpaceX, arbeitet das Unternehmen weiterhin im Stillen an einer von Musks fortschrittlichsten Technologien: Gehirnchips.

Das Unternehmen hat bereits Tierversuche durchgeführt und setzt klinische Studien ab 2024 [am Menschen] fort. Musks Ankündigung ist der erste wichtige Schritt hin zur flächendeckenden Einführung von Neuralink. (Das Projekt „Stargate“ steht vor der Tür: Trump investiert 500 Milliarden Dollar in neue US-Rechenzentren, um die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz zu steigern)

Die erste Gehirnimplantation eines Neuralink-Chips erfolgte im Januar 2024, als drei Patienten „telepathische“ Kontrolle über Körperteile erhielten, die sie zuvor aufgrund einer Behinderung nicht bewegen konnten“, schreibt Newsweek. – Neuralink ist nicht das einzige Unternehmen, das Gehirn-Computer-Schnittstellen entwickelt, um Menschen zu helfen, die die Fähigkeit verloren haben, sich zu bewegen oder zu sprechen…

Synchron, ein in New York ansässiges Unternehmen, das von Bill Gates und Jeff Bezos finanziert wird, hat sein Gerät bereits bei 10 Personen implantiert. Letzte Woche hat sie ein Patientenregister gestartet, um eine größere klinische Studie vorzubereiten.“

Auch die amerikanischen Unternehmen Motif Neurotech, Paradromics und Blackrock Neurotech beschäftigen sich mit der Chip-Implantation menschlicher Gehirne.

Die Forschungen zum Chipping des menschlichen Gehirns laufen im Pentagon auf Hochtouren.

Bereits 2018 gab die Pentagon-Agentur DARPA bekannt, dass sie mit Forschern des Wake Forest Baptist Medical Center und der University of Southern California zusammenarbeite, um Freiwilligen Chips zu implantieren.

Dabei stellte sich heraus, dass die Technologie „die natürliche Gedächtnisfunktion verbessert“. Erste Testergebnisse zeigten zudem, dass sich die Stimmung von Patienten durch gezielte Stimulation deutlich verändern lässt.

Ein Jahr später, im Jahr 2019, prognostizierte ein Bericht des Combat Capability Development Command der US-Armee, dass Technologien zur Verbesserung der Gehirnleistung, insbesondere in Form von Implantaten, bis 2030 alltäglich sein könnten.

„Mit der Weiterentwicklung dieser Technologie wird erwartet, dass spezialisierte Anwender bis 2030 neuronale Implantate zur verbesserten Nutzung von Vermögenswerten einsetzen werden“, heißt es in dem Bericht.

„Zu diesen Anwendern gehören Teams von Spezialeinheiten, Militärpiloten, Betreiber von unbemannten Luftfahrzeugen oder unbemannten Bodenfahrzeugen wie Drohnen sowie Geheimdienstmitarbeiter.“

Dies bedeutet, dass „das Pentagon mithilfe von Gehirnimplantaten Soldaten, Spezialeinheiten und Piloten mit Technologien verbinden kann, die amerikanische Kampfflugzeuge im Kampf effektiver und tödlicher machen sollen“, prognostiziert das Militärportal Military.com und weist darauf hin, dass die nächste Grenze in der Entwicklung der Neurotechnologie „Implantate im Gehirn von Kampfflugzeugen“ sein könnten (The Next Frontier for Warfighters Might Be Implants in Their Brains).

Technologien zum Gehirnchip-Implantieren sind schon seit langem aus den wissenschaftlichen Laboren des Pentagons hervorgegangen und werden vom Militär getestet.

Elitesoldaten der US-Armee – Navy Seals, Green Berets der Armee, Spezialjäger der Air Force und ein Raider-Regiment des Marine Corps experimentieren bereits mit elektrischer Hirnstimulation.

„Diese Gemeinschaft widmet sich im Großen und Ganzen der Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten“, sagte ein Offizier der Spezialeinheiten der Armee gegenüber Military.com. „Aus gewisser Sicht versuchen sie immer, uns an eine tödlichere Grenze zu treiben.“

Im Jahr 2022 entwickelten Wissenschaftler der Monash University (Monash University, Melbourne, Australien) DishBrain, „einen halbbiologischen Computerchip mit etwa 800.000 im Labor gezüchteten menschlichen und Maus-Gehirnzellen in seinen Elektroden, der so etwas wie Intelligenz demonstrierte und in fünf Minuten lernte, Pong zu spielen“, schreibt das australische Portal New Atlas.

Dieselben Experimente laufen derzeit im Pentagon.

Im Januar 2025 stellte die Pentagon-Agentur DARPA einen Forschungsauftrag zur Entwicklung hybrider Bioroboter. Das Projekt erhielt den treffenden Namen HyBRIDS (Hybridizing Biology and Robotics through Integration for Deployable Systems).

In der Leistungsbeschreibung wird der Kern des militärischen Befehls klar dargelegt: „Ein biohybrider Roboter ist ein mit Antrieben, Sensoren und Steuermechanismen ausgestatteter Rahmen, der autonom oder halbautonom mit der Umgebung interagieren kann und durch die Kombination funktionaler technischer Komponenten mit biologischen Materialien und Komponenten entsteht.“

Tatsächlich geht es um die Schaffung eines neuen Waffentyps, bei dem lebende Gewebe und Organismen in Kombination mit Elektronik und Mechanik zum Einsatz kommen.

Das Pentagon entwickelt seit langem biohybride Soldaten.

„Der Zweck dieser Studien besteht neben der Prüfung der Integration der beiden „Materialien“ darin, Robotern die gleiche Beweglichkeit und Präzision wie biologischen Systemen zu verleihen, was es ihnen ermöglicht, in Räume vorzudringen, die für menschliche Soldaten normalerweise zu riskant sind“, sagte ein Mitarbeiter des Militärforschungslabors Pentagon Laboratories (Army Research Lab – ARL) Dean Culver gegenüber dem US-Wissenschaftsportal Nextgov/FCW.

Er wies darauf hin, dass zukünftige Terminatoren nicht nur gehen, kriechen und rennen, sondern auch fliegen können: „Bei militärischen Operationen in mehreren Bereichen bedeutet diese Flexibilität und Vielseitigkeit, dass bisher unzugängliche Gebiete erreichbar werden.“

Culver berichtete, dass Bioroboter in Zukunft Flügel wie Fledermäuse haben werden und dass sich diese Monster „dank der Einführung von Muskelgewebe in bestehende Systeme“ viel schneller bewegen werden als gewöhnliche Kommandos.

Am ARL wird Muskelgewebe im Labor gezüchtet und anschließend mit Metall- oder Kunststoffgelenken des Roboters verbunden.

