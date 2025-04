Deshalb kommt es zu leeren Regalen und schmerzhaften Engpässen bei bestimmten Artikeln

Wir werden bald erfahren, was passiert, wenn Tausende sehr beliebter Produkte plötzlich nicht mehr erhältlich sind. Viele Amazon-Käufer waren schockiert, als sie erfuhren, dass einige ihrer Lieblingsprodukte bereits verschwunden sind. Von Michael Snyder

Tatsächlich gibt es ganze Amazon-Shops, die nun komplett verschwunden sind. Natürlich ist nicht nur Amazon mit einer beispiellosen Krise konfrontiert. Walmart, Target, Home Depot und unsere größten Ein-Dollar-Ladenketten werden sich in den kommenden Monaten neue Wege überlegen müssen, um ihre Regale zu füllen.

Wer Produkte in die USA exportieren möchte, muss bald zusätzlich zu den bereits angekündigten Zöllen enorme Hafengebühren zahlen.

Für bestimmte Produkte aus China bedeutet dies, dass zusätzlich zu den Zöllen Hafengebühren von bis zu 245 Prozent anfallen.

Einige Unternehmen werden weiterhin versuchen, in China hergestellte Produkte in den Vereinigten Staaten zu verkaufen, sie werden jedoch gezwungen sein, ihre Preise extrem anzuheben.

In vielen anderen Fällen entscheiden die Unternehmen jedoch einfach, dass es wirtschaftlich keinen Sinn mehr macht, diese Produkte in den Vereinigten Staaten zu verkaufen. (

Dies wird die Nachfrage nach ähnlichen Waren erhöhen, die hier in den Vereinigten Staaten hergestellt werden.

Natürlich gibt es viele Fälle, in denen in den Vereinigten Staaten keine ähnlichen Waren hergestellt werden.

Und selbst wenn alle unsere Fabriken mit voller Kapazität liefen, könnten wir einfach nicht hoffen, die Flut an Produkten zu ersetzen, die normalerweise aus China importiert werden.

Ja, wir können neue Fabriken bauen, aber das wird Jahre dauern.

Es ist auch mit vielen Risiken verbunden.

In weniger als vier Jahren könnte eine neue Regierung an die Macht kommen und die derzeitige Handelspolitik völlig umkehren.

Wenn zu diesem Zeitpunkt chinesische Waren wieder in unser Land strömen würden, was würde dann mit denen geschehen, die Unsummen in neue US-Fabriken investiert haben?

Ich glaube nicht, dass wir eine riesige Welle des Fabrikneubaus erleben werden, denn das Risiko, von einer neuen Regierung ausgelöscht zu werden, ist einfach zu groß.

Ich habe niemanden sonst darüber reden hören.

Unternehmen tätigen nicht gern große Investitionen, wenn der Ausgang nicht sicher ist.

Während die US-amerikanischen CEOs darüber diskutieren, was zu tun ist, können unsere Geschäfte ihre Regale nicht mit Produkten füllen, die in den USA hergestellt werden.

Wir sind einfach nicht in der Lage, genügend Material zu produzieren.

Wenn also andere Länder aufhören, uns die Dinge zu schicken, die wir brauchen, wird es Engpässe geben.

Letzte Woche erfuhren wir, dass in China gebaute und in chinesischem Besitz befindliche Handelsschiffe bald bei jeder Fahrt in die Vereinigten Staaten mit massiven neuen Hafengebühren belegt werden …

In der am Donnerstag vom US-Handelsbeauftragten (USTR) veröffentlichten Mitteilung im Federal Register hieß es, die US-Regierung werde für alle in US-Häfen anlegenden Schiffe chinesischer Bauart und chinesischen Eigentums Gebühren erheben, die sich nach der Nettotonnage oder den auf jeder Fahrt beförderten Gütern richten.

Die neuen Gebühren werden in etwa 180 Tagen in Kraft treten, schrittweise eingeführt und könnten in den kommenden Jahren erhöht werden, heißt es in der Mitteilung des USTR.

Mit der jüngsten Ankündigung wird ein Rückzieher gegenüber den im Februar geäußerten Vorschlägen gemacht, von in China gebauten Schiffen bis zu 1,5 Millionen Dollar pro Hafenanlauf zu verlangen. Dies hatte in der Branche zu weitverbreiteten Gegenreaktionen geführt, berichtete Reuters.

Zusätzlich zu den Zöllen von bis zu 245 Prozent könnte ein chinesisches Containerschiff, das chinesische Produkte über den Pazifik transportiert, bei seiner Ankunft mit einer Hafengebühr von bis zu 1,5 Millionen Dollar belegt werden.

Dies wird den Handel mit China absolut zum Erliegen bringen.

Wenn diese Hafengebühren erst einmal in Kraft treten, weiß ich nicht, warum irgendjemand noch Produkte aus China in die USA versenden möchte.

Natürlich werden diese neuen Hafengebühren auch eine enorm abschreckende Wirkung auf den Handel mit allen anderen Ländern haben, denn bald werden in China hergestellte Schiffe „98 % der Handelsschiffe auf den Weltmeeren ausmachen“ …

Viele warnten die Regierung in Briefen und Zeugenaussagen, dass die USA einen Wirtschaftskrieg, in dem Reedereien mit chinesischen Schiffen eine zentrale Rolle spielen, nicht gewinnen könnten. Schon bald werden chinesische Schiffe 98 Prozent der Handelsschiffe auf den Weltmeeren ausmachen.

Die gute Nachricht, wenn man es so nennen will, ist, dass für in China gebaute Schiffe, die aus anderen Ländern als China in die USA kommen, deutlich niedrigere Hafengebühren anfallen werden …

Ab dem 14. Oktober müssen chinesische Schiffe 50 Dollar pro Nettotonne zahlen. Dieser Satz wird in den nächsten drei Jahren jährlich um 30 Dollar steigen.

Für in China gebaute Schiffe im Besitz nichtchinesischer Firmen wird eine Gebühr von 18 US-Dollar pro Nettotonne erhoben, wobei sich die Gebühr im gleichen Zeitraum jährlich um 5 US-Dollar erhöht.

Aber auch auf niedrigerem Niveau werden diese Hafengebühren noch immer sehr schmerzhaft sein.

Was ist also das Endergebnis?

Unterm Strich gilt: Wenn Sie ein im Ausland hergestelltes Produkt kaufen möchten, sollten Sie es jetzt kaufen, solange es noch möglich ist. Dies gilt insbesondere für alles, was in China hergestellt wird. Wir erleben bereits jetzt einen erstaunlichen Anstieg der Zahl der „stornierten Abfahrten von Frachtschiffen aus China“ … US-Importeure werden über eine Zunahme der stornierten Abfahrten von Frachtschiffen aus China informiert, da die Reedereien versuchen, den Rückgang der Bestellungen infolge der von Präsident Trump verhängten Zölle und der Eskalation der Spannungen im Handelskrieg auszugleichen. Insgesamt 80 ausgefallene oder stornierte Abfahrten aus China verzeichnete die Frachtgesellschaft HLS Group. In einer aktuellen Mitteilung an ihre Kunden hieß es, dass die Reedereien angesichts des Handelskriegs zwischen China und den USA, der zu einem Nachfrageeinbruch geführt habe, begonnen hätten, ihre transpazifischen Dienste auszusetzen oder anzupassen. So etwas haben wir noch nie gesehen. Das Versiegen des Handels über den Pazifik wird enorme wirtschaftliche Auswirkungen auf unsere gesamten Lieferketten haben … Die Auswirkungen des verringerten Containerverkehrs nach Nordamerika werden für viele Wirtschafts- und Lieferkettenbereiche, einschließlich der Häfen und Logistikunternehmen, die die Fracht transportieren, erheblich sein. Würde jede Abfahrt 8.000 bis 10.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Units, 20-Fuß-Containercontainer) transportieren, entspräche dies einem Rückgang des Frachtverkehrs um 640.000 bis 800.000 Container. Dies würde zu weniger Kranarbeiten in den Häfen, niedrigeren Gebühren und einem Rückgang der Containerabholung und -transporte per Lkw, Bahn und in Lagerhallen führen. Es wird nicht lange dauern, bis wir anfangen, große Schmerzen zu verspüren. Einem am Samstag von Zero Hedge veröffentlichten Bericht zufolge gibt es einige Fälle, in denen chinesische Exporteure „sich dazu entschieden haben, ihre Fracht mitten auf der Reise den Reedereien zu überlassen, anstatt sich mit den neuen Zöllen auseinanderzusetzen“ … Die South China Morning Post, ein englischsprachiges Medium mit Sitz in Hongkong, berichtete am 10. April, dass sich einige chinesische Exporteure dazu entschieden hätten, ihre Fracht schon während der Reise den Reedereien zu übergeben, anstatt sich mit den neuen Zöllen auseinanderzusetzen. „ Nachdem die Zölle eingeführt wurden, wird sie niemand mehr kaufen “, zitierte die Veröffentlichung einen Kunden gegenüber einem chinesischen Exporteur. Das chinesische Nachrichtenportal Caixin berichtete, dass der Hafen von Shanghai – normalerweise voller Schiffe – am Tag nach der Einführung der 145-prozentigen US-Zölle praktisch leer war. Das Portal erwartet, dass der Schiffsverkehr zwischen den USA und China in naher Zukunft um die Hälfte zurückgehen wird. Ich habe das noch nie zuvor erlebt. Wir sprechen hier von in China hergestellten Waren, die buchstäblich auf dem Weg in dieses Land waren. Es versteht sich von selbst, dass diese Exporteure uns in absehbarer Zukunft nichts mehr schicken werden. Wenn Sie auf Produkte angewiesen sind, die normalerweise aus China kommen, sollten Sie sich jetzt damit eindecken. Es wird Engpässe geben. Natürlich wird nicht alles knapp sein. Vieles können wir durchaus in den benötigten Mengen produzieren, selbst wenn die chinesischen Importe auf Null sinken würden. In anderen Fällen wird es jedoch zu Versorgungsengpässen kommen, die alles übertreffen, was wir während der Pandemie erlebt haben. Diejenigen, die auf einen „harten Neustart“ mit China gehofft hatten, wurden sicherlich in den Genuss ihres Wunsches gekommen. Jetzt beginnt der Spaß. Hier finden Sie weitere Langzeitlebensmittel. Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 22.04.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309