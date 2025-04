Deutschland: Linksextremist, der wegen versuchten Mordes vor Gericht steht, gewinnt staatlich geförderten Kunstpreis

Teile die Wahrheit!

Trotz Anklage wegen versuchten Mordes und Mitgliedschaft in der linksradikalen „Hammer Gang“ wurde die Kunststudentin Hanna Schiller mit einem renommierten, staatlich finanzierten Preis im Wert von 30.000 Euro ausgezeichnet.

Hanna Schiller, eine deutsche Kunststudentin, die wegen versuchten Mordes und ihrer Mitgliedschaft in der berüchtigten linksradikalen „Hammer Gang“ angeklagt ist, wurde mit dem 27. Bundespreis für Kunststudenten ausgezeichnet – einer prestigeträchtigen, staatlich geförderten Auszeichnung, die mit 30.000 Euro Preisgeld und zusätzlicher Produktionsförderung verbunden ist.

Schiller befindet sich seit Mai 2024 in Untersuchungshaft und wurde offiziell wegen ihrer Beteiligung an gewalttätigen Übergriffen der mit Antifa verbundenen Bande angeklagt, unter anderem in Budapest, wo die Bande im Jahr 2023 neun Personen schwer misshandelte, die sie verdächtigte, rechtsradikal zu sein.

In der Anklageschrift heißt es, Schiller und andere hätten eines der Opfer während des Angriffs niedergedrückt, während andere es mit einem Schlagstock bewusstlos schlugen, was laut Staatsanwaltschaft zum Tod hätte führen können.

Trotz dieser Vorwürfe wurde Schiller von der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg nominiert, wo sie weiterhin als Studentin eingeschrieben ist. Die Nominierung erfolgte Monate nach ihrer Verhaftung und schien in voller Kenntnis des Gerichtsverfahrens erfolgt zu sein.

Die endgültige Vergabe des Preises erfolgt durch das Bundesbildungsministerium und das Deutsche Studentenwerk nach Prüfung der Nominierungen der jeweiligen Hochschulen.

Wie Tichys Einblick berichtete , lobte die Jury Schillers Werk für seine „präzisen politischen Bilder“ und seinen Fokus auf „strukturelle Gewalt und Macht“. Sie verwies auf Stücke aus Frauenhaar als Beispiele für ihre Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. In der offiziellen Bekanntmachung wurde weder die Anklage noch ihre Inhaftierung erwähnt.

Vertreter der Akademie verteidigten die Nominierung mit Verweis auf die Unschuldsvermutung. „Die AdBK Nürnberg behandelt sie bis zur Urteilsverkündung wie jede andere Studentin“, hieß es in einer schriftlichen Antwort der Hochschule auf Anfragen.

Allerdings bekennt sich die Akademie in ihrem Leitbild dazu, „für Offenheit, Toleranz und gegen jede Form von Extremismus und Gewalt“ zu sein.

Kritiker sehen in der Auszeichnung dennoch eine inakzeptable Toleranz gegenüber gewalttätigem Extremismus und verweisen auf Schillers mutmaßliche Verbrechen, darunter vorsätzliche Angriffe mit Hämmern und Pfefferspray.

Die Ziele der Bande waren Berichten zufolge Personen, die als rechtsextrem gelten und die sie ohne Vorwarnung überfielen und schlugen. Laut Staatsanwaltschaft war Schiller direkt an der Festnahme und Attacke mehrerer Opfer beteiligt; eines von ihnen erhielt über 15 Schläge auf den Kopf.

Andere Mitglieder der Bande wurden bereits verurteilt. Lina Engel wurde im Juni 2023 von einem Dresdner Gericht zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt , drei ihrer Komplizen erhielten geringere Strafen. Ein weiteres Mitglied wurde im darauffolgenden Januar zu drei Jahren Haft in einem ungarischen Gefängnis verurteilt .

Nach Jahren auf der Flucht wurde Johann Guntermann, der 31-jährige mutmaßliche Anführer der extremistischen Gruppe, im November letzten Jahres von der deutschen Polizei in der Nähe von Leipzig festgenommen.

Neben dem Preisgeld von 30.000 Euro erhält Schiller ein Stipendium in Höhe von 18.000 Euro zur Finanzierung einer Kunstausstellung, die im November im Rahmen der ab November 2025 geplanten Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn eröffnet wird.

Alice Weidel, Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), kommentierte die Nachricht und behauptete, Schillers gewalttätiges Engagement sei möglicherweise ein Hauptgrund für ihre Verleihung der Auszeichnung gewesen.

„Die Linksextremistin Hanna S., mutmaßlich Mitglied der ‚Hammer-Gang‘, erhält einen mit 30.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes, möglicherweise nicht trotz, sondern gerade wegen ihres ‚Aktivismus‘. Keine Steuergelder für gewalttätigen Linksextremismus!“, schreibt Weidel auf X.

Während der Prozess in München noch läuft, haben das Bildungsministerium und die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien ihre Position noch nicht revidiert und sich auch nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob es angemessen ist, einer Person, die derzeit wegen versuchten Mordes und gewalttätigen Extremismus angeklagt ist, einen nationalen Preis zu verleihen. Es ist unklar, ob der Preis und die darauffolgenden Gelder bis zu einer Verurteilung wieder aberkannt werden. Linksextremistin Hanna Schiller, Hammerbande, angeklagt wegen versuchten Mordes, erhält 27. Bundespreis für „Kunststudierende", dotiert mit 30.000 Euro. Diese „Kunstszene" ist krank und kaputt. Am liebsten würden die jeden Nicht-Linken ins Gulag werfen und das zur Aktionskunst… — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) April 15, 2025 Quellen: PublicDomain/rmx.news am 20.04.2025

