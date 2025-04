Teile die Wahrheit!

Ein kürzlich in der Zeitschrift Vaccine veröffentlichter Kommentar von Christine Stabell Benn vom Bandim Health Project der Universität von Süddänemark stellt die herkömmliche Sichtweise auf Impfstoffe in Frage.

Während Impfstoffe für ihre Fähigkeit anerkannt sind, bestimmte Krankheiten zu verhindern, hebt Benn ein kritisches, aber übersehenes Phänomen hervor: unspezifische Effekte (NSEs) .

NSEs können die allgemeine Gesundheit entweder stärken oder schwächen, indem sie die Reaktion des Immunsystems auf andere Infektionen beeinflussen.

Das Masernimpf-Paradoxon

Einer der ersten Hinweise auf NSEs tauchte in den 1990er Jahren im Zusammenhang mit dem hochtitrigen Masernimpfstoff (HTMV) auf.

Der Impfstoff war für die Immunisierung von Säuglingen im Alter von drei bis vier Monaten konzipiert und schützte vor Masern, hatte jedoch eine weitere verheerende Auswirkung: Er verdoppelte die Gesamtsterblichkeitsrate bei Mädchen.

Diese alarmierende Entdeckung veranlasste die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1992 dazu, den Impfstoff vom Markt zu nehmen. Damit wurde deutlich, dass selbst wirksame Impfstoffe unbeabsichtigte, geschlechtsspezifische Schäden verursachen können. (Studie mit 85 Millionen Menschen bestätigt, dass Covid-„Impfstoffe“ einen weltweiten Anstieg von Schlaganfällen, Herzinfarkten und plötzlichen Todesfällen verursacht haben)

Der BCG-Impfstoff: Schutz über Tuberkulose hinaus?

Umgekehrt scheint der Impfstoff gegen Bacillus Calmette-Guérin (BCG), der in erster Linie zur Vorbeugung von Tuberkulose eingesetzt wird, auch über die TB-Erkrankung hinaus eine Schutzwirkung zu haben.

Studien in Guinea-Bissau und Uganda haben ergeben, dass die Verabreichung von BCG bei der Geburt die Säuglingssterblichkeit und -morbidität um 29 bis 38 Prozent senkte – weit mehr, als durch die Tuberkuloseprävention allein erklärt werden könnte.

Könnte der Impfstoff das Immunsystem so stimulieren, dass es bei der Bekämpfung verschiedener Infektionen hilft?

Während der Covid-19-Pandemie deuteten einige Studien sogar darauf hin, dass die BCG-Impfung das Infektionsrisiko in gefährdeten Gruppen verringerte und in allen Studien möglicherweise die Gesamtmortalität verringerte , was ihren umfassenden Schutznutzen untermauerte.

Die Schattenseite der Nicht-Lebendimpfstoffe

Lebendimpfstoffe , die eine abgeschwächte Form des lebenden Erregers enthalten – wie etwa BCG, orale Polioimpfstoffe und Masernimpfstoffe (Standardtiter) – werden mit einer geringeren Sterblichkeitsrate in Verbindung gebracht, was darauf schließen lässt, dass sie durch ihr positives Immuntraining weit mehr Leben retten als erwartet.

Allerdings weisen „ Totimpfstoffe “ besorgniserregende Muster auf.

Drei Dosen des Impfstoffs gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTP) bilden das Rückgrat der Immunisierungsprogramme in Ländern mit niedrigem Einkommen.