Drei schockierende Wahrheiten, die die meisten Menschen nicht über Geld auf Bankkonten wissen…

Henry Ford bemerkte einst scharfsinnig, dass eine Revolution über Nacht stattfinden würde, wenn die Menschen das Banken- und Geldsystem wirklich verstehen würden.

Das liegt daran, dass das moderne Bankwesen eine ausgeklügelte Illusion ist – eine, die die Menschen in ein falsches Gefühl der Sicherheit wiegt… bis es zu spät ist.

Große Banken können innerhalb von Stunden zusammenbrechen, und Ersparnisse können über Nacht verschwinden.

Das US-Bankensystem ist besonders anfällig.

Warum also setzen so viele Menschen ihr Vertrauen – und ihre Ersparnisse – in ein so anfälliges System?

Das liegt daran, dass sie drei grundlegende Wahrheiten über das moderne Bankwesen nicht verstehen:

1. Das Geld gehört nicht dir

Viele Menschen sind schockiert, wenn sie erfahren, dass ihnen das Geld auf ihren Bankkonten nicht wirklich gehört.

Sobald Sie Geld einzahlen, ist es nicht mehr Ihr persönliches Eigentum – es gehört rechtlich der Bank. Und die kann damit machen, was sie will.

Was Sie besitzen, ist lediglich ein Versprechen der Bank – ein Schuldschein –, Ihnen das Geld zurückzuzahlen.

In Wirklichkeit ist das Einzahlen von Geld dasselbe, als würde man der Bank einen ungesicherten Kredit geben – oft mit geringen oder gar keinen Zinsen, um Sie für das Risiko zu entschädigen.

Das ist ein fantastisches Geschäft für die Bank – und ein schreckliches für Sie.

Aus diesem Grund ist eine Bankeinlage nicht dasselbe wie Bargeld. Dennoch setzen die meisten Menschen die beiden fälschlicherweise gleich.

Schlimmer noch: Banken können „Ihr“ Geld auf Knopfdruck einfrieren, oft aus vagen oder willkürlichen Gründen.

Vielleicht haben Sie etwas gekauft, das der Bank nicht gefiel. Oder vielleicht haben Sie in den sozialen Medien etwas „politisch Unkorrektes“ gesagt. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Konto eingefroren wird – oder Schlimmeres.

Nehmen Sie zum Beispiel PayPal. Sie haben einmal die Idee geäußert, von Nutzern 2.500 Dollar für die Verbreitung sogenannter „Fehlinformationen“ zu verlangen.